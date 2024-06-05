CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM Başkanı Kadir Özkaya\'yı ziyaret etti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart'ta Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Özgür Özel, 21 Mart'ta AYM Başkanlığına seçilen ve 20 Nisan'da görevi devralan Kadir Özkaya'yı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, "2 gündür Anayasa Mahkemesi gecikmiş ama çok önemli kararlar veriyor. Bu görüşmenin, bu kararlarla ilişkilendirilmesini istemem çünkü hoşumuza gitmeyen kararlarda tepki verme sorumluluğumuz olduğu gibi, olmasını gerektiğini düşündüğümüz kararlardan sonra da gelip sanki bir kutlama gibi algılanması Anayasa Mahkemesi'nin tarafsızlığına gölge düşürür" dedi.

'AYM'Yİ FEVKALADE ÖNEMSİYORUZ'

Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz CHP olarak, kurumsal olarak da ben partinin Genel Başkanı olarak da AYM'nin üzerine titizleniyoruz. AYM'yi fevkalade önemsiyoruz. Bu işin bir tarafı, AYM kelimesinin Türkiye siyaset tarihinde ilk kez CHP'nin ilk hedefler beyannamesinde tartıştığı, sonra da 1961 Anayasa'sına girmiş, bugünkü kazanıma dönüşmüş olan bir yüksek mahkeme olmasıdır. O yüzden AYM'yi kim değersizleştirirse, bu bazen AYM'nin üyelerinin, bazen kararlarının, bazen siyasilerin, bazen hukukçuların, buradan aslında orta ve uzun vadede kimse karlı çıkmaz. Çünkü AYM, Anayasa'nın güvencesidir. Anayasa toplumsal mutabakattır. Bu sınırlar içinde yaşayan insanların bir mutabakatlarının olduğunun cisme dönüşmüş halidir. Eğer anayasa yoksa düzen yoktur, devlet yoktur. Üzerine varılmış bir mutabakat yoksa kimse devletini çok sevdiğinden, milletini çok sevdiğinden bahsetmesin."

'YARIN GÖRÜŞMENİN GÜNÜ VE SAATİNİ PAYLAŞMA İMKANIMIZ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne zaman ziyaret edeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Sayın Erdoğan ile gelecek hafta içinde görüşeceğimiz kesinleşti, tahmin ediyorum yarın sizinle görüşmenin günü ve saatini paylaşma imkanımız olacak" diye konuştu.

'UMARIM İKİ TARAFIN MEMNUN AYRILDIĞI BİR TEMAS OLMUŞTUR'

Özel, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair şunları söyledi:

"Ben Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli buluyorum. Daha önce iletişimini yapmadık ama hem bayramda hem Anneler Günü'nde ben Sayın Akşener'i aradım. Benim Sayın Akşener ile bir temasımın siyasi bir faydasının peşinde olsam o gün iletişimini yapardık. Ama bunlar insani şeyler. İnsanı duygularını kaybeden siyasilerin ülkeye kazandıracağı hiçbir şey yok. Siyaset insan için yapılan bir iştir. Umut ediyorum karşılıklı fayda görülecek ve her iki tarafın da memnun ayrıldığı bir temas gerçekleşiyordur" ifadelerini kullandı.

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Canı sağ olsun Müsavat Beyin. Biz birlikte çok başarılı çalışmalar yaptık. İYİ Parti'nin geçmiş dönemde de oldu, anlayış gösterdim. Şimdi de ihtiyaç görüyorlar demek ki. CHP ile sertleşmekten ve restleşmekten fayda umuyorlar. Canları sağ olsun. Ben kavga edecek değilim" dedi.