CHP Genel Başkanı Özgür Özel Üsküdar\'da konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Üsküdar'da düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Üsküdar Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu. Özel, "Üsküdar'ı dört dönemdir Adalet ve Kalkınma Partisi yönetti. Buraya, 'AK Parti'nin kalesi' diyorlardı. 'Ne yaparsak yapalım Üsküdar bize oy verir, eli mahkum, burası bizim kalemiz' diyorlardı. 19 Mart'tan beri, Saraçhene'den beri, Maltepe'den beri bugün burası 48'inci buluşmamız, bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz ki artık kale siyaseti bitmiştir. Kaleler kimsenin değildir. Üsküdar artık milletin kalesidir. Sinem Dedetaş ile birlikte Üsküdar'da her iki kişiden birinin oyunu aldık. Ben hem bu başarı için kendisini, hem de Üsküdar'a yakışır bir başkanı Üsküdar gibi bir başkanı seçtiğiniz için sizleri tebrik ediyorum" dedi.

'5 MİLYON EV GENCİ EVDE ANASININ DİZİNİN DİBİNDE OTURURKEN ERDOĞAN SENİ ORADA OTURTMAYACAĞIZ'

Özel, "AK Parti'nin bu kara düzenine yazıklar olsun. Gelir adaletsizliğinde en kötü durumda olan ülkeyiz. Türkiye'nin yüzde 20'si toplam varlığın, toplam servetin yüzde 90'ını alıyor. Geri kalan yüzde 80, dedim ya Tayyip Erdoğan'ın sevmedikleri. Sizler toplam yüzde 10'u alabiliyorsunuz. Bir tarafta yüzde 90'ı alan mutlu bir yüzde 20'lik azınlık, bir tarafta toplamın yüzde 80'i gelirden sadece yüzde 10 pay alabiliyor. Maalesef o yüzde 80'in içinde kimler var? Bakın bu meydanda kim varsa onlar var. 22 bin 100 lira alan asgari ücretli göreyim ellerinizi. İşte 22 bin 100 lira alan asgari ücretli o yüzde 80'in içinde. 16 bin 800 lira alan emekli, göreyim elleri. İşte o yüzde 80'in içinde. 13,5 milyon işsizimiz, 5 milyon ev gencimiz bu sayıların içinde. Zengini seven Erdoğan, kötü bir haberle karşı karşıya. Yüzde 80 çile çekerken yokluk ve yoksulluk çekerken gençlerimiz evde ne eğitimde ne işte, evde anasının dizinin dibinde otururken Erdoğan seni orada oturtmayacağız" ifadelerini kullandı.

'BİZ İNAN'IN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ'

Özel, "İnan Güney kardeşim İstanbul'da, Beyoğlu'nda büyüyen bir genç. İnan'ın dedesi Beyoğlu Belediyesi'nin temizlik işçisi, çöpçüsü. İnan'ın babası Beyoğlu Belediyesi'nin şoförü. İnan, Beyoğlu'nun garajlarında büyümüş, hayalini büyütmüş bir kahraman. Bu partinin gençlik kollarından gelen bir evladı, bu partinin ilçe başkanı, canım kardeşim Zilan'a, Beyoğlu'nda yaptığı bir şey yok. Yıllar önce üstlendiği görev için. Bambaşka bir şirketteki soruşturmaya atılan iftiradan İnan'ı alıp içeri koyuyorlar. Bir hesapları var. Acaba seçimle alamadığımız Beyoğlu'nu hileyle, şaibeyle alabilir miyiz, rüşvetle alabilir miyiz?' Biz İnan'ın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

'İNAN'A SAHİP ÇIKMAK NAMUS BORCUDUR'

Özel, "Nasıl arkasındayım biliyor musunuz? Bir gün bir emekli kahvesi açmış, bir liraya çay satıyor. Pazar kahvaltısı için oradayız İl Başkanımla beraber. Bir kadın geldi koşarak. Dedi ki, 'İnan Başkan sebiller için teşekkür ederiz. Hayra geçti.' Dedim, 'Nedir bu sebil?' Dedi ki, 'Genel Başkanım bizim Beyoğlu'nun zenginden çok fakiri var. Aynı okula hem zengin gider, hem fakir gider. Tatil olunca, teneffüs olunca parası olanlar kantine koşuyorlar. En güzel sudan alıp kana kana içiyorlar. Parası olmayanlar tuvalet çeşmesine ağız dayıyorlar. Ben de gittim okul müdürüyle konuştum. Okula su sebili koydum, arıtma koydum. Su bütün çocuklara bedava. Çocuklar arasında ayrım da yok, hepsinin de sağlığı ile oynayan yok. Ben bunu bütün Türkiye'ye örnek gösterdim.' Vali korkmazsa, Milli Eğitim Müdürü korkmazsa, her okula bu sistemi kurduk İnan'ın sayesinde. Şimdi arkadaşı gidip de şişe suyu içerken, tuvalet çeşmesine giden o fakir çocuğun yüzünü güldüren İnan'ıma var ya ölümüne sahip çıkmak namus borcudur. Bu yüzden buradan hem İnan'a, hem Ekrem Başkan'a hem de içerideki İstanbul'dan olsun, Antalya'da, Adana'da, diğer şehirlerdeki, İzmir'deki başkanlarımıza ayrı ayrı selam olsun. Buradan açıkça ifade ediyorum. Bu arkadaşlarımız ne bir lokma haram yediler, ne de birisinin canını acıttılar" ifadelerini kullandı.