CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'den ilk sözler: Yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kazandığı Kurultay zaferi sonrası konuşma yaptı. Özel, "Beş ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanıyoruz. 1,5 milyon üyemize diyorum ki, biz Cumhuriyetin 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

2. TURDA KAZANDI

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında genel başkanlık seçiminden zaferle ayrılan Özgür Özel oldu. Özel, 2. tura kalan seçimi, Kılıçdaroğlu'na karşı 812'ye 536'lık oy sayısı ile üstünlükle kazandı.

ZAFER KONUŞMASI YAPTI

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin yeni genel başkanını duyurmasının ardından mikrofonu eline alan Özgür Özel bir konuşma yaptı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK GURURUNU YAŞIYORUM"

Özel, şunları söyledi: "Hayatımın en büyük gururunu, onurunu yaşıyorum. Bunu CHP'nin 100. yılında ve CHP'nin, hatta Türkiye'nin 100. yılda kurulan ilk sandıkta, ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oybirliğiyle ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün ilk tur sonuçlandıktan sonra, o daha önce pek az deneyimlenen ve iki oy farkla ikinci tura kalan seçim sırasında ben oraya geleyim, Özgür Başkanımızın elini kaldırayım niyetini ifade eden, hepimizi duygulandıran, gönlü bizimle birlikte olan, başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne hep beraber devam edeceğimiz Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na.

"OMZUMA YÜKLEMİŞ OLDUĞUNUZ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIM"

Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak onların emanetine sahip çıkmak bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum. Bir teşekkürü kolay kolay siyaset sahnesinde görülmeyen, bu süreçte geçmişteki pratiklerinin aksine yanımda olan, beni yetiştiren, anneme, babama, kardeşime, sevgili eşim Didem'e, biricik kızım İpek'e ve Özel Okay ve Menemenlioğlu ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. İlkokul öğretmenimden yatılı okuldaki öğretmenlerime, beni yetiştiren öğretmenlerime, beni yalnız bırakmayan Bornova Anadolu Lisesi arkadaşlarıma, böylesi bir gecede bu büyük onuru benimle birlikte yaşayan tüm delegelerimize, tüm CHP'lilere yürekten teşekkür ediyorum. CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Çok konuşuldu, buraya kim kaç milletvekilinin desteğiyle geldi diye.

BU SALONDAN 130 VEKİLİMİZLE, 81 İL BAŞKANIMIZLA OMUZ OMUZA ÇIKIYORUM"

Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele, omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik, bu salondan 81 il başkanımızla kol kola omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını sayın başkanım müsaade ederse bin 366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor, hepsine teşekkür ediyorum. Büyük bir üzüntünün, travmanın arkasından düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek, buna inandık, arkadaşlarımızla inandık, sizlere inandık, siz de inandınız, umudu yükselttiniz. Bu zor süreçte, bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Benim süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarımız olduysa affola. Grubumuz pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonu'ndaki mücadelesine büyük enerji ve tek yumruk olarak devam edecek.

"YARINDAN İTİBAREN SEFERBERLİK İLAN EDİYORUM"

Beş ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanıyoruz. 1,5 milyon üyemize diyorum ki, biz Cumhuriyetin 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız, omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız, buna inanıyorum, bunun için de sizlere güveniyorum. Kendi adıma iki sözü tutacağımı ifade ederek sözlerimi sonlandırıyorum. Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım.

"YARIN SABAH 81 İL BAŞKANIMLA TOPLANTI YAPACAĞIM"

Yarın sabah 09.30'da 81 il başkanımla yarınki Parti Meclisi sürecini görüşmek üzere toplantı koydum, kendilerini davet ediyorum. Ön seçime, demokratik tüzüğe yönelik bu partiye yakışır her türlü iyileştirmede verdiğimiz sözlere hep beraber zaman kaybetmeden tutacağız. Benim bir sözüm var. Sayın Başkanın emeğinin çok olduğu Hatay. Hatay'a gittiğimde siyaset konuşmadım. Dedim ki, 'mazbatamı alacağım, ilk konuşmamı Hatay'da yapacağım, sürekli Hatay'ı gündemde tutacağım'. İkinci olarak Osmaniye'ye gideceğim. Söz verdim, geliyorum. Hep beraber büyük zaferler yaşayacağız. Bugün zafer bir adayın, bir ekibin değildir. Bir yarışmanın sonunda kazanılan zafer değildir. Bugünkü zaferin galibi bütün CHP'lilerdir. Türkiye'ye ve dünyaya parti içi demokrasi, çoklu yarışı, CHP'de genel başkanın demokratik seçimlerle değişebileceğini hep birlikte gösterdik. Şimdi önceki genel başkanlarımız, sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve bu partiye emek veren hep birlikte yerel seçime omuz omuza yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun. Hepinizi çok seviyorum, saygılar sunuyorum."