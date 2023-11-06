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CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine ilk yanıt - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine ilk yanıt

Son Güncelleme: 06.11.2023 03:28

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir törende kendisine yönelik "Yeni genel başkanları da teröristlere selam gönderdi. Al birini, vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Erdoğan bundan sonra her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy kullandı. Özel, oy kullanma işleminden sonra açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı bir törende kendisine yönelik "Yeni genel başkanları da teröristlere selam gönderdi. Al birini, vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok" sözlerine de yanıt veren Özel, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Bundan sonra her günün kendisi açısından daha zor olacağını biliyor

"DEMOKRASİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGEYDİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 gün boyunca CHP'de Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleni yaşandığını söyleyerek, "Dün bir genel başkanın demokratik bir yarışla, çoklu bir yarışla değişebileceğini bütün Türkiye gördü. Bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Türkiye açısından, demokrasi açısından çok önemli bir göstergeydi. Bugün de partiyi yönetecek kadroların, Disiplin Kurulu'nun ve Parti Meclisi'nin çarşaf listeyle, isteyen herkesin aday olabildiği ve delegelerimizin özgür iradesiyle karar verdiği şekilde seçildiği bir seçimi yaşadık. Bu ülkede, ülkeyi yöneten parti, genel başkanını ve yönetim kadrolarını seçtiği seçimi 1,5 saat içinde tamamlıyor.

Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Bundan sonra her günün kendisi açısından daha zor olacağını biliyor

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu seçim, 2 gün ve üzerinde tartışılarak, görüşülerek ve uzun uzun karar verilerek, her birisi için tek tek işaret konularak yapılıyor. Demokrasi, bu demek. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya hem de Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Bundan sonra her günün kendisi açısından daha zor olacağını biliyor

"KILIÇDAROĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜK"

Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun yönelttiği, 'Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?' sorusuna, Özel, "Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte, bütün Türkiye'nin gözü önünde partimize yakışır bir şekilde yapacağız" yanıtını verdi.

Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Bundan sonra her günün kendisi açısından daha zor olacağını biliyor

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'IN YORUMUNA YANIT

Özel, "Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin" yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine ilk yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine ilk yanıt - Son Dakika
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