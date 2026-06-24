CHP'li Emir: Kılıçdaroğlu 45 gün içinde kurultayı toplamalı - Son Dakika
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CHP'li Emir: Kılıçdaroğlu 45 gün içinde kurultayı toplamalı

CHP\'li Emir: Kılıçdaroğlu 45 gün içinde kurultayı toplamalı
24.06.2026 16:54
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, butlan kararında kurultay delegelerine yönelik tedbir bulunmadığını belirterek, atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplaması gerektiğini söyledi. Emir, partide paralel yönetim olmadığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP'yi bölmeye çalışmakla suçladı ve tüm hukuki, siyasi ve demokratik hakların kullanılacağını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Tüzüğümüz açıktır; kurultay delegelerimiz görevdedir. Butlan kararında kurultay delegelerimize dönük olarak herhangi bir tedbir kararı yoktur. Tam da bu nedenle bu kurultay delegelerimiz haklarını kullanıp, kurultay talep etmiştir. Bu durumda atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir" dedi.

CHP'li Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, siyasi, ekonomik ve TBMM gündemiyle ilgili değerlendirmelerinin ardından soruları yanıtladı. AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ile ilgili soru üzerine Emir, "Arka planı hakkında somut bilgim olmadığı için değerlendirme yapmak istemem. Üzüntülerimi ifade ediyorum. Bununla yetinmiş olayım" dedi.

'CHP'DE PARALEL YÖNETİM YOKTUR'

Murat Emir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında CHP'ye yönelik, 'Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor' ifadelerine kullanmasıyla ilgili de "Bir defa CHP'de bir paralel yönetim yoktur. CHP yönetimi, CHP kurultayının seçtiği Genel Başkan Özgür Özel ve o günkü kadrolardır. Saray, Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan yargısını talimatlandırarak adeta CHP'yi bölme, zayıflatma ve bu yolla kendi iktidarını sürdürebilme telaşına düşmüştür. Bu nedenle bu mesele, CHP'nin bir iç meselesi veya CHP'deki bir çelişki, çekişme değildir. CHP ile saray iktidarı arasındaki, milyonlarla bir kişi arasındaki bir meseledir. Burada çok başlılığı arzu eden, yaratan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir. Yüce çatı altında CHP'liler tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi saygınlığına da herhangi bir gölge düşürülmemiştir" diye konuştu.

'BÜTÜN SEÇENEKLER MASADA'

Emir, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın kurultay takviminin eylül ayında başlayacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin de şöyle konuştu: "Açıkça anlaşılmaktadır ki eğer son anda bir aklıselim, bir demokratik anlayış ve CHP ile ona umut bağlayan milyonlara kastetmeme sağduyusu gelişmezse derhal olağanüstü kurultay yapılması arzu edilmiyor. Bu süreçte bir taraftan sarayın arzu ettiği gibi partide bir çekişme görüntüsü verecekler, bir yıpratma sürecine girecekler ve diğer taraftan sarayın atadıkları CHP'nin öz evlatlarını, öz kadrolarını dağıtma görevi görecek. Bunun üzerinden yıllara yayılacak ve hatta 'Seçim zamanında kurultay mı olur?' noktasına kadar getirecekleri ve oradaki o süreci dilediklerince sürdürebilecekleri bir çaba içerisinde olduklarını görüyoruz. Tüzüğümüz açıktır; kurultay delegelerimiz görevdedir. Butlan kararında kurultay delegelerimize dönük olarak herhangi bir tedbir kararı yoktur. Tam da bu nedenle bu kurultay delegelerimiz haklarını kullanıp, kurultay talep etmiştir. Bu durumda atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir. Beklenti budur, olması gereken budur ve biz kendisinden tekraren bu sağduyuyu göstermesini bekleriz. Defalarca söylediğimiz gibi bir kez daha söyleyelim; biz baba ocağımızdayız, CHP'nin seçilmiş kadrolarıyız, partimize sahip çıkma konusunda sonuna kadar sahip çıkma konusunda kararlıyız. Elimizdeki her türlü hukuki, siyasi ve demokratik hakları sonuna kadar kullanırız ve kullanacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ama bunları yapıyoruz diye diğer bütün seçeneklerin de masada olmadığını söyleyemeyiz."

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetim, Murat Emir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Emir: Kılıçdaroğlu 45 gün içinde kurultayı toplamalı - Son Dakika

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