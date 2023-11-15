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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kimse yok - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kimse yok

15.11.2023 11:29

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bütçe görüşmeleri sırasında "Türkiye'de aşırı yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısı kaç?" sorusunu yönelttiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kimse bulunmuyor" yanıtını verdiğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işletmelerde çalıştırılan stajyer öğrencilerin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilerde işçi olarak gösterildiğini öne sürdü.

GÜRER: AŞIRI YOKSULLUK İÇİNDE YAŞAYAN KİŞİ SAYISI KAÇ?

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının komisyondaki bütçe görüşmeleri sırasında, Bakan Vedat Işıkhan'a "Türkiye'de aşırı yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısı kaç?" sorusunu yönelttiğini belirtti.

"AŞIRI YOKSULLUK İÇİNDE YAŞAYAN KİMSE YOK"

Işıkhan'ın, "Ülkemizde asgari ücret 11 bin 402 liradır. Bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır" yanıtını verdiğini aktaran Gürer, Bakan Işıkhan'ın açlık sınırı ve yoksulluk sınırının ne olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Bakan Işıkhan: Ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer.

"ÜLKENİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ AŞIRI YOKSULLUK İÇİNDE"

Gürer, "Bugün asgari ücretle Ankara'da, İstanbul'da ev kirası vermek olası değil. Elektrik, su, ulaşım gibi farklı giderleri dikkate aldığınızda ülkenin önemli bir bölümü aşırı yoksulluk içinde" dedi.

"BU ÇOCUKLARIN HAKKINI VERİN"

Işıkhan'ın verdiği bir başka yanıtta işletmelerde çalıştırılan stajyer çocukların işçi olarak gösterildiğini ve TÜİK'in açıkladığı verilere dahil edildiğinin görüldüğünü söyleyen Gürer, "Stajyer öğrencileri, işletmelerde çalıştırılan çocuklarımızı TÜİK'in açıkladığı rakamların içerisinde işçi olarak gösteriyorlar. Ama onların yaşlılık sigortası başlamadığı için tanım olarak öğrenci sayıyorlar. Hak verirken öğrenci, işçi sayısı açıklanırken işçi. Bu ne yaman çelişki. Bu çocukların hakkını verin" diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kimse yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kimse yok - Son Dakika
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