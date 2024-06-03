CHP Sözcüsü: Erdoğan\'ın CHP\'ye iadeiziyaret tarihi henüz belli değil

Politika

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeiziyaretin tarihinin henüz belli olmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir açıklaması var, 9 Haziran sonrasını işaret ediyor ama bayramdan önce mi sonra mı olacağı konusunda henüz bir netlik yok." dedi.

Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Yücel, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ve Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran beldesinin de içinde bulunduğu toplam 7 seçim çevresinde dün, yerel seçimlerin tekrar edildiğini söyledi. Pınarbaşı'nda 289 oy farkla, Büyükkarıştıran'da da 185 oy farkla seçimi CHP'nin kazandığını anımsatan Yücel, CHP'li belediyelerin sayısının 409'dan 411'e çıktığını söyledi.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını değerlendiren Yücel, "Kayyum uygulaması demokrasiye tahammülsüzlüktür. Kayyum atamak, masumiyet karinesini yok saymak, henüz hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmayan seçilmiş belediye başkanını doğrudan doğruya suçlu ilan etmektir." ifadelerini kullandı.

"Biz ülkenin normalleşmesini istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'da İstişare ve Değerlendirme toplantısında yaptığı "siyasette yumuşama" açıklamalarına ilişkin Yücel, "Biz kimseden yumuşama, mumuşama beklemiyoruz. Biz ülkenin normalleşmesini istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının tesis edilmesini, siyasetteki kamplaşmanın, kutuplaşmanın bitirilmesi, tansiyonun düşürülmesi ve demokrasinin tüm kurumlarıyla, kurallarıyla ve gelenekleriyle yeniden hayata geçmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin, enflasyon karşısında 5 ayda eridiğini öne süren Yücel, CHP olarak asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi, ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdiklerini ifade etti.

"Mayıs ayı açlık sınırı, asgari ücrete 2 bin lira fark attı"

Asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmadığını savunan Yücel, "Mayıs ayı açlık sınırı, asgari ücrete 2 bin lira fark attı, 19 bin oldu, yoksulluk sınırı 62 bin lira. Çünkü neredeyse ülkenin yarısı açlık sınırı altında. 17 bin 2 liralık asgari ücretle, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi imkansız. Fakat iktidar, enflasyonla mücadele etmek yerine TÜİK rakamlarıyla pembe bir tablo çizerek bu işten sıyrılmaya çalışıyor. TÜİK ise enflasyonu hala yüzde 75 olarak açıklıyor." diye konuştu.

CHP'li Yücel, tasarruf tedbirlerini eleştirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Mehmet Şimşek, tasarruf diyorsunuz, paket açıklıyorsunuz, bütün sorumluluğu işçinin, emekçinin, memurun, ücretli çalışanın üzerine yüklüyorsunuz. Son model makam araçları eleştirilirken şimdi de devletin uçağını keyfi işlerinde kullanan bir Bakan, Türkiye'nin gündeminde. Bu kadar pişkinlik, bu kadar umursamazlık, bu kadar terbiyesizlik olmaz. Diyanet İşleri Başkanına ne demeli? Makam aracından sonra şimdi de 'Skoda' makam araçlarıyla gündemde. Başkanlığa 9 yeni araç satın alındı. Üstelik araçlar sivil plakalı."

Yücel, anayasa tartışmalarına da değinerek, bu değişikliğin, anayasayı ve anayasal kurumları tanımayan bir anlayışla yapılamayacağını savundu.

Türkiye'nin daha demokratik ve sivil anayasa ihtiyacının, ekonomik sorunların önüne geçemeyeceğini kaydeden Yücel, şu anda CHP'nin gündeminin halkın gündemi olduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredatı da eleştiren Yücel, şunları kaydetti:

"Yeni müfredatla okullarda evrensel ve bilimsel, bilgi odaklı değil, din ve kutsallık üzerinden bir eğitim öğretim dönemi hedefleniyor. Adeta bir medrese eğitimi verilecek. Yeni program ne çocuk işçiliğini ortadan kaldırıyor ne de öğrencilerin yetenek ve becerilerine göre onlara rehberlik edecek bir eğitim modeli ortaya koyuyor. Öğretmeni yok sayan bir müfredat düzenlemesi asla kabul edilemez."

"Diplomatik yöntemlerle yapmalı"

Yücel, İsrail yönetiminin tek hedefinin Gazze'yi tamamen insansızlaştırmak olduğunun görüldüğünü belirterek, Hamas ile İsrail'in askeri gücü arasında büyük fark olduğunu belirtti.

Netanyahu hükumetini kimsenin durduramadığını ifade eden Yücel, "Türkiye, eğer bu saldırıların durmasını istiyorsa, inisiyatif almak istiyorsa ki almalıdır, bunu diplomatik yöntemlerle yapmalı. Türkiye'nin, Filistin meselesinde dikkate alması gerektiği nokta Hamas değil, Yaser Arafat'ın kurucusu olduğu, Filistin ve Filistinlilerin meşru temsilcisi Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'dir." diye konuştu.

İadeiziyaret

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeiziyaretin tarihine ilişkin soruya, "Ziyaretin tarihi belli olduğunda paylaşılır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir açıklaması var, 9 Haziran sonrasını işaret ediyor ama bayramdan önce mi sonra mı olacağı konusunda henüz bir netlik yok." yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, İYİ Parti'den CHP'ye geçişlere ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Yücel, şunları kaydetti:

"CHP, dün kurulmadı, bu ülkenin en köklü partisidir. Yerel seçimlerdeki başarıdan sonra CHP'ye toplumun birçok kesimlerinden ve yine siyasilerden de bir yönelim olması çok doğaldır. Siyasetin doğası bunu gerektirir. Bundan rahatsızlık duymalarını iyi anlıyoruz. Ancak istifa tek taraflı bir iradedir. Bir kişi istifa edip de başka bir siyasi partiye geçme yönünde bir irade ortaya koyarsa ve o siyasi partinin ideolojisiyle, tüzüğüyle, programıyla uyumlu bir siyaset gütme konusunda irade ortaya koyarsa bizim CHP olarak herkese kapımız açıktır."