CHP'li Deniz Yücel: Bu milletin Tayyip Erdoğan'a daha fazla ihtiyacı yok - Son Dakika
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Politika

CHP'li Deniz Yücel: Bu milletin Tayyip Erdoğan'a daha fazla ihtiyacı yok

CHP\'li Deniz Yücel: Bu milletin Tayyip Erdoğan\'a daha fazla ihtiyacı yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu milletin Tayyip Erdoğan'ın liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyacı yok. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde bu milletin yüzde 48'i Tayyip Erdoğan'ı istemediğini ilan etti ve ona sarı kart gösterdi" dedi.

02.12.2024 19:37  Güncelleme: 19:39
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu milletin Tayyip Erdoğan'ın liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyacı yok. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde bu milletin yüzde 48'i Tayyip Erdoğan'ı istemediğini ilan etti ve ona sarı kart gösterdi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ekonomik krizi ve toplumsal şiddet olaylarını eleştiren Yücel, "Neymiş 'Liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyaç duyulan zamanlarda' istisnai adaylık adı altında cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilirmiş. Bakın, bunu söyleyen arkadaşa sesleniyorum; bu milletin Tayyip Erdoğan'ın liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyacı yok. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde bu milletin yüzde 48'i Tayyip Erdoğan'ı istemediğini ilan etti ve ona sarı kart gösterdi. 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde ise AKP'ye ve Sayın Erdoğan'a ikinci kez sarı kart göstererek 2'nci parti yaptı. 2'nci sarı kartın sonu aslında kırmızı karttır ve oyun dışı kalmaktır. İşte o süreç başlamıştır; AKP de Erdoğan da, ilk seçimde oyun dışı kalacaktır" diye konuştu.

'BİLİNÇSİZLİKTİR, ŞUURSUZLUKTUR'

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözlerini eleştirerek, "Bugün CHP'nin eski genel başkanının da yeni genel başkanının da ne eskiden ders çıkarttıkları var ne akıllandıkları var. Sürekli bu ülkenin kalbinde yer etmiş, milletin sevdalısı olmuş bir lidere siz her gün hakaret ederseniz, işte sonunuz diyoruz, CHP eski genel başkanı gibi olur" ifadelerini kullanmıştı. Yücel, Tunç'un bu ifadelerine karşı, "Bugün hukuku siyasetin aparatı haline getirerek CHP'ne ve onun Genel Başkanına ayar vermeye kalkanlara bir çift sözümüz var. Sana diyorum Yılmaz Tunç! Ana Muhalefet Partisinin lideri, son Yerel seçimde Türkiye'nin birinci partisi olmuş olan CHP Genel başkanına laf söylemek senin boyunu aşar! Atanmış bir kişinin, seçilmiş bir kişiye, hele de Türkiye'nin 1'inci Partisi'nin Genel Başkanına ayar vermeye kalması en hafif tabiriyle hadsizliktir, bilinçsizliktir, şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.

'GİTMEKTE OLAN BİR İKTİDARIN NAFİLE ÇIRPINIŞLARI'

Vatandaşın temel gıda malzemelerine ulaşmakta zorluk çektiğini vurgulayan Yücel, mevcut ekonomi politikasını eleştirerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Mehmet Şimşek de açıklama yapmış, 'Kötümser olmak için hiçbir sebep yok' demiş. Yahu siz vatandaşın aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Vatandaş temel gıda malzemelerini bile alamaz hale gelmiş, kötümser olmak için hiçbir sebep yok öyle mi Sayın Şimşek? Gözümüzün içine baka baka alenen yalan söylüyorsunuz ama emin olun herkes her şeyin farkında. Siz yandaş kanallarınızdan suni gündemleri halka dayatmaya çalışıyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partili Belediyelere olmadık iftiralar atıp, aklınızca algı operasyonu yapıyorsunuz. Hepsi boş, hepsi gitmekte olan bir iktidarınızın nafile çırpınışları" dedi.

Yücel, meslek odalarını ve STK'ları ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Meslek odalarından esnafa, sivil toplum kuruluşlarından çiftçimize kadar kimseyi es geçmeden yapılan ziyaretlerde sorunları bizzat yaşayanlardan dinliyorlar. Gün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi programını anlattıkları; halka açık, geniş katılımlı toplantılar yapıyorlar. Bugünkü MYK toplantımızda şimdiye kadar ziyaret edilen illere ilişkin sunumlar yapıldı. Ekonomi takımımız çalışmalara ara vermeden devam edecek, önümüzdeki hafta da Denizli, Isparta ve Burdur'da toplumun tüm kesimi ile buluşarak, yaşadıkları sorunları dinleyecek. İnanıyoruz ki yerel ve geneldeki ekonomik sorunları geniş bir perspektiften gören bir anlayış ile yapılan bu çalışma bize Türkiye'nin içinde bulunduğu gerçek ekonomik tabloyu net bir şekilde verecektir. İktidar istediği kadar gündemi değiştirmek için suni tartışmalar yaratmaya çalışsın. Biz halkın en önemli gündemi olan ekonomi, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Deniz Yücel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Deniz Yücel: Bu milletin Tayyip Erdoğan'a daha fazla ihtiyacı yok - Son Dakika

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