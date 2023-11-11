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Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez gözaltına alınmadan basın açıklaması gerçekleştirdi - Son Dakika

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez gözaltına alınmadan basın açıklaması gerçekleştirdi

11.11.2023 14:24

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenip suçluların yargılanmasını isteyen Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan, gözaltına alınmadan Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz, gözaltı yapmadık." demişti.

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez gözaltına alınmadan Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

5 YIL SONRA İLK KEZ GÖZALTINA ALINMADILAR

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 972'nci haftada basın açıklaması yaptı. Cumartesi Anneleri, 5 yıldan uzun zaman sonra ilk kez Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınmadan basın açıklamasını gerçekleştirdi. Kayıp yakınları, açıklamanın ardından ellerindeki karanfilleri meydana bıraktı.

"KARANFİLLERİMİZİ BIRAKTIK"

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumartesi Anneleri 972 Hafta'da, 700. haftadan bu yana ilk kez Galatasaray'da açıklamamızı yaptık, karanfillerimizi bıraktık. Abdülkerim Yurtseven, Mikdat Özeken, Münür Sarıtaş ve tüm kayıplarımızı aramaktan, faillerin yargılanarak cezalandırılmasını talep etmekten vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Cumartesi Anneleri Gözaltına Alınmadan Basın Açıklaması Yaptı


BAKAN YERLİKAYA: CUMARTESİ ANNELERİ'NİN YAŞADIĞI MAĞDURİYETTİR

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği "hak ihlali" kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'na çıkması 5 yılı aşkın süredir engelleniyor ve her hafta onlarca kişi gözaltına alınıyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen günlerde "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz, gözaltı yapmadık" demişti.

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez gözaltına alınmadan basın açıklaması yaptı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

CUMARTESİ ANNELERİ

Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayanlardan oluşan bir topluluktur. Nadire Mater'in de aralarında bulunduğu "Arkadaşıma Dokunma" kampanyasını yürüten bir grup Hasan Ocak'ın cesedinin bulunmasıyla "Her Cumartesi aynı saatte Galatasaray meydanında sessizce oturalım." fikrini ortaya koydu. Medya oturan insanlara "Cumartesi Anneleri" adını taktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez gözaltına alınmadan basın açıklaması gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez gözaltına alınmadan basın açıklaması gerçekleştirdi - Son Dakika
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