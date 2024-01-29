Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alper Gezeravcı\'nın yaptığı işe \'turistik gezi\' demeleri ayıptır (2)

'CHP'NİN YAPISI BU, KARAKTERİ BU, CİBİLLİYETİ BU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından programa katılan gençlerin sorularına yanıt verdi. Erdoğan, mevcut muhalefet partilerine ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, "Muhalefet gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Zaten şu anda paramparça olmuş durumdalar. İşte örneğin Eskişehir. Eskişehir'de bunların yaptığı ne var? Çünkü yönetim dediğiniz zaman akla altyapı gelir, üstyapı gelir. Peki bunlarda bu var mı? Yok. Şimdi biz inşallah Nebi kardeşimle bir taraftan yerel idareyi alacağız, onunla birlikte Tepebaşı, Odunpazarı, diğer ilçeler bunları toparlayacağız ve merkezi yönetim olarak da biz onların yanında olacak ve Eskişehir'in ne eksiği varsa, buraya gelirken şimdi baktık ki kentsel dönüşüm noktasında atılmış bir adım yok. Yahu ne işe yarıyorsun sen? Bu gecekondular, çarpık yapılaşma, Eskişehir'e bu yakışıyor mu? Yakışmıyor. Öyleyse Eskişehir'i yeniden ayağa farklı bir şekilde kaldırmak için nasıl spor tesislerini Eskişehir'e biz yaptıysak inşallah kentsel dönüşümle de Eskişehir'imizi farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Biz İstanbul'u aldığımız zaman çöp, çukur, çamur, öyle aldık. İstanbul susuzdu ve tankerlerle İstanbul'da su dağıtıyorlardı, öyle su filan bulamazsın, yok. CHP'nin yapısı bu, karakteri bu, cibilliyeti bu. Şimdi inşallah Nebi kardeşimle biz burayı aldığımızda, burada susuzluğu çözmek bizim işimiz. AK Parti bu işlerin imtihanını başarıyla vermiş. Bundan sonra da nerede böyle bir imkansızlık varsa bu işi biz çözeriz. Bu bizim mesleğimiz hale gelmiş" dedi.

'BUNLAR YENİLE YENİLE DOYMAZLAR'

Erdoğan, "Sizce bu seçimlerden sonra aynı kurultay tablosu yaşanacak mı? Bir yenilgi ile gönderdiğiniz Kılıçdaroğlu'nu yine bir yenilgi ile geri getirecek gibisiniz" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben niye geri getireyim? Zaten 18 kez gitmiş. Onu gönderenler onu düşünsün, biz işimize bakalım. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz işimize bakacağız. Bunlar yenile yenile doymazlar. Ama biz işimize bakacağız, çok daha fazla neler yaparız, buna bakacağız. Şimdi bu yerel seçimlerde inşallah bizler ciddi manada mevcut büyükşehir belediyelerimizi, il belediyelerimizi kaça çıkartacağız, onun hesabı içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak bu sayıyı ne kadar yükselteceğiz buna bakacağız ve gümbür gümbür inşallah geleceğiz."

'BUNLAR, TURİST GEZİNİN TANIMINI SORSANIZ BİLEMEZLER'

Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun bazı kesimlerce 'turistik gezi' olarak nitelendirilmesiyle ilgili soruya ise "Bunlar, turistik gezinin tanımını sorsanız bilemezler. Sen uzaya gidiyorsun bunun adını 'turistik gezi' koyuyorlar. Bunlar, bunun getirisi nedir, bunu düşünemeyecek kadar zavallı. Biz, inşallah çok daha kısa bir zamanda artık uzaya gidişlerde bütün imkanlarımızı, kendi araçlarımızı yapar hale geleceğiz, savunma sanayisinde yaptıklarımız gibi" yanıtını verdi.

'2'NCİ UÇAK GEMİMİZİ KENDİ TERSANEMİZDE YAPACAĞIZ'

Erdoğan, Türkiye'nin uçak gemisini ve çeşitli robotları yaptığını belirterek, "Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü yüzde 80'e çıkarttık. Hedef yüzde 100'e ulaşmak. Çünkü bunu yapamadığınız zaman önüne gelen pısırıklar size kafa tutar. Şimdi 2'nci uçak gemisini yapacağız ve bunu da kendi tersanemizde yapacağız" dedi.

'NETANYAHU KENDİ ÜLKESİNDE LANETLİ HALE GELDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'le ilgili kararına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Şu anda çıkan bu karar, İsrail'in beklemediği bir karar oldu. Biz, beklediğimiz neticeyi aldık. Ancak bu yeterli değil ve bunu genişletmenin gayreti içerisindeyiz. Onun için de bu davayı açan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettim ve bundan sonraki süreçte de yanınızdayız ama bunu devam ettirelim dedik. Bunun yanında başka bazı ülkeler de bu yola başvuracaklar. Hepsinden ötesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çıkan netice çok önemliydi. 121 ülke, İsrail'in soykırımını kabul ettiler. Amerika, yanında sadece 9-10 ülkeyle kaldı. 40 ülke çekimser kaldı. Onlar da yavaş yavaş bizim yanımıza gelmeye başladılar. Biz bu süreci devam ettireceğiz. Netanyahu kan kaybediyor. Çok daha kan kaybedecek. Şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi ve lanetlenecek. İnsanlık lanetleyecek onu. O çocukların ahı, kadınların ahı yerde kalmaz. Biz kovalıyoruz o kaçacak. Sonunda zafer hakka inananların olacak" diye yanıt verdi.