Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millilik ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor (2)

Politika

'TÜRKİYE'Yİ TEKRARDAN AYAĞA KALDIRDIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim 50 yılı aşan siyasi iktidarlığımızda rehber edindiğimiz husus şudur; seçim kazanmak elbette önemlidir ancak asıl milletin duasına nail olabilmek önemli olandır. Tüm Türkiye'ye hizmet etmek için gece- gündüz koşturuyoruz. Bizim siyaset felsefemizde ayrımcılık asla yoktur. Etnik kökeni, sandıktaki tercihi ne olursa olsun 85 milyonun hepsi bizim kardeşimizdir. Acımız bir, sevincimiz bir, istikbalimiz birdir. Bu ülkede yakın geçmişinde gerçekten büyük acılar yaşandı. Milletin tercihleri yok sayıldı. Milli iradeye darbe vuruldu. 40 yıllık terörle mücadelemizde nice koçyiğit şehit düştü. Kürt kardeşlerimiz bir tarafta terör örgütünün, diğer tarafta dikta sevdalısı bir grubun olduğu kisveye sıkıştırıldı. Alevi ve Bektaşi vatandaşlarımız kimliklerini korkusuzca dile getiremiyordu. Başörtülü kız kardeşlerimizin eğitim hayatları kısıtlanmıştı. Toplumun ekseriyeti ya yasaklarla ya da yoksullukla boğuşuyordu. Allah'a hamdolsun bunun gibi birçok şeyi geride bıraktık. Türkiye'yi tekrardan ayağa kaldırdık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASA'YA İHTİYACI VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayal dahi edilemeyen hak ve özgürlük hamlesini sabırla hayata geçirdiklerini belirterek, "Türkiye'yi güven ve istikrarla uyum içerisinde hamdolsun bugünlere getirdik. Yapılanları objektif olarak değerlendiren her bir insanımız, ülkemizin 22 yılda geldiği noktayı tasdik ve takdir ediyor. Aklınıza gelebilecek her alanda hiç umulmadık başarılara imza attık. Şurası da bir gerçek; hayatın içerisinde beklentiler ve talepler değişmektir. Dünya devam ettikçe insanın aynı kalması zordur. Bunun için Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulmasını dile getiriyoruz. Bunu ülkemizin yeni anayasaya ihtiyacı olduğu için yapıyoruz. Muhalefetin anayasa dahil ülkenin önemli bir yerinde önerileri var mı? İşi yokuşa sürerek bu ülkeye hizmet edilir mi? Muhalefet olmak her şeye karşı çıkmak demek midir? Açıkçası şunu dile getirmek mecburiyetindeyim; muhalefet samimi çağrılarımıza karşılık vermese de Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Meclisimizdeki çoğu partinin ilk 4 madde ve diğer maddelerde hem fikir olduğunu görüyoruz. İnşallah böylece evlatlarımıza daha özgür ve güçlü bir Türkiye bırakmak hususunda başarılı olacağız" diye konuştu.

'SORUN ÇÖZMEK, MİLLETİN SIKINTILARINI ORTADAN KALDIRMAK GİBİ BİR DERTLERİ YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın her alanda büyük bir atılım içerisinde olduğunu belirterek, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın da yeni anayasa iradesi zaten güçlüdür, diridir, dinamiktir. Son yılların en çoğunlukçu aritmetiğine sahip 28'inci dönemde Meclisin kendisinden bekleneni özellikle yerine getirmesini ümit ve arzu ediyoruz. İnşallah böylece evlatlarımıza daha özgür, daha müreffeh ve güçlü bir ülke bırakma ülkümüze biraz daha yaklaşmış olacağız. Bu süreçte Muğla'nın; iş dünyasıyla sivil toplumuyla, kanaat önderleriyle bizim yanımızda olması çok ama çok önemlidir. Rabbim şimdiden işlerimizi kolaylaştırsın diyorum. Özellikle son yıllarda Muğla her alanda büyük bir atılım içerisinde. Öyle ki Muğla'nın seralarında üretilen, tesislerinde işlenip paketlenen gıda ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Muğla'nın tabiat harikası koylarına, köylerine, tesislerine dünyanın dört bir yanından turist geliyor. Aynı zamanda Muğla, Akdeniz'le Ege'yi ve iç Anadolu'yu birleştiren konumuyla ülkemizdeki her ferdin hayallerini süsleyen bir yerdir. Ancak bütün bu avantajlarına rağmen Muğla, yerel yönetimler boyutunda maalesef hak ettiği ilgiyi görmüyor. Muhalefetin siyasi meselelerdeki tavrı, yönettikleri şehirlerdeki yerel yönetimlerle ilgili konulara da sirayet ediyor. Sorun çözmek, milletin sıkıntılarını ortadan kaldırmak gibi bir dertleri yok. Mazeret üretmeye harcadıkları enerjiyi şehirlerine hizmet etmeye ayırsalar, inanın şehirlerimiz çok farklı bir yerde olurdu. Ama bu konuda herhangi bir değişim işareti göremiyoruz" diye konuştu.

YEREL YÖNETİMLERE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla ve Bodrum'un çok sayıda misafir ağırladığını ifade ederek, "Ülkemizin turizmdeki hedefleri büyüdükçe, buralara gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı da doğal olarak artıyor. Turizmde 2024 yılı hedefimiz 60 milyon ziyaretçi. Biz bir taraftan turizmde gaza basarken, yerel yönetimler tarafında tam anlamıyla bir atalet hatta sabotaja varan bir duyarsızlık görüyoruz. Turizmden ekonomik olarak ciddi gelir elde ediyorlar ama iş altyapı ve üstyapı yatırımlarına gelince hiçbir adım atmıyorlar. Örneğin, başta Bodrum olmak üzere Muğla'nın birçok ilçesinde bunu sizler yaşıyorsunuz. E, ben de Muğlalı sayılırım. Muğla'nın birçok ilçesinde içme suyu sıkıntısı çekiliyor. Bu asırda, bu zamanda. Ancak görevi içme suyu sorununu çözmek olanlar, sorunu görmezden, duymazdan geliyordur. İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış bir kardeşiniz olarak, üstelik de biliyorsunuz çöp, çukur, çamur, susuzluk. Orada bütün bu sorunları bir yıl içerisinde sildik süpürdük. Şimdi aynı durum maalesef Muğla'da da var mı? Var. Eser ve hizmet siyasetiyle temayüz etmek yerine korkuları körükleyerek, ideolojik belediyecilik yaparak beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Biz ise derde derman olmanın, sıkıntıları ortadan kaldırmanın peşindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su sorununu çözmenin DSİ'nin görevi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su sorununu çözmek DSİ'nin görevi değildir. Su sorununu çözmek büyükşehirlerde, büyükşehir belediyelerinin görevidir. Sorunu ben yaşadığım için söylüyorum. İstanbul'u susuzluktan aldık ve kısa bir zaman içerisinde de İstanbul'un su sorununu çözdük. Şimdi, CHP'nin büyükşehir belediyelerine bakın. Acaba bu sorunları çözdüler mi? Çözüyorlar mı? Böyle bir dertleri var mı? Muğla Büyükşehir, büyükşehir olan Muğla'da su sorunu niçin çözülmez? Neden bu konuda adım atılmaz? Aynı durum Van'da da var. Van maalesef su sorununu çözemiyor."

Cavit AKGÜN- Yaren ÖZDEMİR/ MARMARİS (Muğla),