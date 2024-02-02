Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Alev Alatlı için mesaj: Vefatını yola çıkarken öğrendim, aramızda yaşamaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda yapılan toplantıda hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için taziye mesajıyla başladığı konuşmasında "Vefatını yola çıkarken öğrendim, eserleriyle aramızda yaşamaya devam edecek" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli münevverlerden, cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı Hocamız eserleri ve fikirleriyle yaşamaya devam edecektir. Dün vefat eden Orhan Türkdoğan'a da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Bugün Bursa'da büyükşehir belediye başkan adayımız Alinur Aktaş'la devam kararımızın ardından, ilçe adaylarımızı açıklamak üzere buradayız. Burası müstesna bir şehirdir. Bir yanını Marmara Denizi'ne veren, sırtını Uludağ'a yaslayan Bursa her şeyden önce kuruluşun şehridir. Biz de son 21 yıldır, belediye başkanlarımızla, bakanlıklarımızla Bursa'yı hak ettiği eserlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Uzun yıllardır ihmal edilmiş Bursa'yı modern bir şehir haline döndürdük.
İnşallah seçim tarihine yakın, tekrar Bursa'mıza geldiğimizde çalışmalarımızı ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Biz istiyoruz ki Bursa'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşü, büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yapacağı tercihle daha da hızlansın. Ülkemizin önüne koyacak vizyonları olmayanların sırf AK Parti kaybetsin diye çabalamasını üzüntüyle izliyoruz. Açık konuşmak gerekirse, konu hizmet ve eser siyaseti olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız.
Artık ülkeyi yeniden aynı yere döndürmenin kimseye faydası yoktur. Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızını paylaşmaktan başka derdi olmayanlara milletimizin cevabı verecektir.İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?
31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle taçlandırıyor muyuz? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur ittifakı renkleriyle boyamaya hazır mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Eskiler önce yoldaş sonra yol derdi. Bizim en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz erkeğiyle, kadınıyla, genci, yaşlısıyla milletimizin bizzat kendisidir. Seçimlerde partimizi ve cumhur ittifakımızı temsilen, milletimizin huzuruna çıkardığımız arkadaşlardan her biri yol arkadaşımızdır. Kendi tercihleriyle başka yollara yönelenleri milletimizin takdirine havale ediyorum. Önemli olan ana damarın mayasını muhafaza etmesidir. Bu konuda hiçbir sarsılma yok. Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelemizi yalnız bırakmadıysa, terörle mücadele yalnız bırakmadıysa, darbecilerle mücadelede yalnız bırakmadıysa, inşallah Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa ilçeleri için açıkladığı belediye başkan adayları şu şekilde:
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Bursa'da ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine bugün hayata gözlerini yuman yazar Alev Alatlı için taziye mesajında bulunarak başladı. Erdoğan konuşmasında ''Vefatını yola çıkarken öğrendim, eserleriyle aramızda yaşamaya devam edecek'' dedi.
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