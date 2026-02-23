Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada bir \'Türkiye\' rüzgarı esiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten de bizim hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi şu an dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ramazan ayını tüm kadrolarıyla en güzel şekilde ihya etmeye çalıştıklarını belirterek, "İlkini şehit yakınlarımızla yaptığımız iftar programlarımız her kesimden insanımızla buluşma, paylaşma, kaynaşma vesilesi haline geliyor. AFAD'ımız, Kızılay'ımız, Türkiye Diyanet Vakfı'mız ve diğer kurumlarımız hem ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor hem de başta Gazze olmak üzere yurt dışındaki mazlumlara yardım ulaştırıyor. Deprem bölgesinde 'Yeni evim ilk iftarım' programımızla yuvalarına yerleşen depremzede kardeşlerimizin iftar sevincini paylaşıyoruz. Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda okullarımızda gönüllülük esasına dayalı birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor. Sevgili yavrularımızın tüm kara kampanyalarına rağmen bu ramazanı bir başka coşkuyla idrak ettiklerini memnuniyet ile müşahede ediyoruz" dedi.

'PARTİMİZİN HER BİRİMİ ANLAMLI FAALİYETLERE İMZA ATIYOR'

Erdoğan, "Belediyelerimiz bu konuda liderliği zaten kimseye bırakmıyor. Partimizin her birimi görev alanı içinde çok anlamlı faaliyetlere imza atıyor. Geçen yıl başlattığımız ve milletimizden büyük rağbet gören 'Külliye'de Ramazan' programını bu sene de devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız kitap stantlarından çocuk etkinliklerine, konferanslardan konserlere her yaştan insanımızın ilgisini çekecek özellikle çocuklarımızın heyecanına heyecan katacak dolu dolu bir program hazırladı. Bilhassa hafta sonları anne babaları çocuklarının torunlarının ellerinden tutup Külliyemizdeki etkinliklere katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Kabine'de yenilenme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, Adalet Bakanlığı görevini getirilen Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'yi yeni vazifelerinin hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

'ÜLKEMİZİN İLKELİ DURUŞU HERKES TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR'

Erdoğan, son Kabine Toplantısı'ndan bu yana iç siyasette ve dış politikada oldukça yoğun bir gündemle Türkiye'ye hizmet yolculuklarını sürdürdüklerini kaydederek, "Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı bir dönemde özellikle de Türkiye olarak barışı, diyaloğu, müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarıyla büyük bir milletin mensubu olduğumuzu unutmadan dünyanın neresinde olursa olsun hakkı savunuyor, adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden doğruları cesaretli bir şekilde dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik duruşu yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor. Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde, Türkiye'nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretmek gayretinde değiliz. İhtilafları büyütmenin, sorunları derinleştirmenin hesabı içinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten de bizim hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi şu an dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELERİMİZ ÖZGÜRLEŞMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret ettiklerini kaydederek, "Milletin kaynaklarıyla kurulan üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Üniversiteler 86 milyonun evlatlarınındır. Halkındır. Aziz milletimizindir. Üniversiteler zenginlerin, elitlerin olduğu kadar gariban çobanın, çiftçinin, kapıcının, esnafın, işçinin, inşaat ustasınındır, onların çocuklarınındır. Giriş kapısına ikna odalarının kurulduğu, kılık kıyafetlerinden dolayı genç kızların içeri alınmadığı, kat sayı zulmüyle meslek liselerinin önünün kesildiği klan dayanışmasıyla unvanların ona buna peşkeş çekildiği, tek sesliliğin tek tipçi dayatmaların hakim olduğu karanlık dönemler artık üniversitelerde tamamen geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir. Çetin mücadeleler sonucunda üniversiteler birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmış asli sahibine iade edilmiş, halka aidiyeti teyit ve tescil edilmiştir. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş olmayacaktır. Üniversitelerimizi babalarının malı gibi gören, arka bahçeleri gibi gören müstebit ve mütekebbir zihniyetin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. Üniversitelerimizin eylemlerle kavgalarla, baskılarla değil ilime ve bilime yaptığı nitelikli katkılarla anılması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ, HEDEFİNE DOĞRU SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYOR'

Erdoğan, ilk iftarlarını her zaman olduğu gibi şehit yakınlarıyla yaptıklarını anımsatarak, "Şehit yakınlarımız ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için canlarını feda eden kahramanların bizlere emanetidir. Bu emanetlere hakkıyla sahip çıkabilmek için son derece titiz ve hassas bir şekilde hareket ediyor, şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi ve şehit ailelerimizi müteessir edecek hiçbir girişime fırsat vermiyoruz. Şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz terörün kalıcı olarak bitmesi için yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor. Terörden beslenenlere, terörden rant devşirenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Biz de meşru dairede kalmak milletimizin hassasiyetlerine azami hürmet göstermek suretiyle inşallah bu süreci menziline ulaştıracağız" dedi.

Erdoğan, 20 Şubat'ta başlayan NATO'nun en büyük ve en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Steadfast Tatbikatı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "Tatbikatta devletimizi ve milletimizi gururla temsil eden askerlerimizi tebrik ediyor, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Vatandaşların şikayetlerine kulak vererek eksikliklerini tamamladıklarını ve sağlık hizmetlerinin standardını yükseltmeye devam ettiklerini belirterek, "Şu anda Türkiye genelinde 8 bin 310 aile sağlığı merkezi, 335 sağlıklı hayat merkezi ve 973 toplum sağlığı merkezimiz var. Sadece son bir yılda 302 aile sağlığı merkezi ile 71 sağlıklı hayat merkezini hizmete açtık. Birinci basamakta 30 bin aile hekimimiz vasıtasıyla insanımıza hizmet sunuyoruz. 2025 yılında ülkemiz genelindeki sağlık tesislerimizde toplam 1 milyar 24 milyonun üzerinde muayene yapıldı. Bunların yaklaşık 450 milyonu aile sağlığı, 21 milyonu ise sağlıklı hayat merkezlerinde gerçekleştirildi. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın müsebbibi olan sigara tiryakiliğiyle mücadelede tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Açtığımız 784 yeni birimle sigara bırakma polikliniği sayımızı bin 349'a çıkardık. Ancak bu illetle başarılı mücadelede devletimizin gayretlerinin tek başına yeterli olması mümkün değil. Medyanın, sanatçıların, dijital mecraların ve ailelerimizin de bizlere destek olması, mücadeleyi sahiplenmesi lazım. Halkımızın sağlığını tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.