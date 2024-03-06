Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ\'da yapılan deprem konutlarının inşası devam ediyor

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yapılan deprem konutlarına ilişkin "Şubat ayı içerisinde 2 bin 255 konutumuzun kuralarını çektik, depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşası devam eden 4 bin 713 konutu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Elazığ mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Deprem başta olmak üzere ülkenin onca derdi varken, bölücü örgütün güdümünde hareket edenlerin, kapalı kapılar arkasında arsa pazarlığı yapar gibi belediye başkan adaylığı, meclis üyeliği pazarlığı yapanların olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şahsi kariyerleri, kendi çıkarları, rantı bol belediyeleri kapışmak dışında gündemlerinde hiçbir şey yok. Öyle bir hale geldiler ki millet adeta pembe dizi izler gibi bunların kavgalarını, ayak oyunlarını, birbirleri hakkındaki atıp tutmaları izliyor. Güya siyaset yapmaya yeltendiklerinde de tıpkı bedelli askerlik haklarını kullananlar gibi vatandaşımızın bir kesimine açıkça hakaret ediyorlar. Biz, artık CHP'nin başını çektiği muhalefetle ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimizde sadece hizmet var, depremin yaralarını sarmak var, ekonomide karşılaştığımız sıkıntılar var. Bizim gündemimizde Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki katliamlara çözüm bulmak var. Bizim gündemimizde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek var. Gerisi bizim nezdimizde hükümsüzdür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla son 21 yılda Elazığ'a 137 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını aktararak, eğitimde 3 bin 243 yeni derslik inşa ettiklerini, gençlik ve sporda şehre 6 bin 677 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdıklarını, 18 bin 400 kişi kapasiteli Atatürk Stadyumu ile birlikte 44 spor tesisi yaptıklarını söyledi.

Elazığ'a, Uluslararası İpek Yolu Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi'ni kurduklarını hatırlatan Erdoğan, Elazığlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6 milyar lira kaynak aktardıklarını dile getirdi.

Sağlıkta 1038 yataklı Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile 9'u hastaneden oluşan 45 sağlık tesisinin yapımını tamamladıklarını belirten Erdoğan, şimdi de Fırat Üniversitesi'ne 800 yataklı bir hastane yapmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

"51 köprü inşa ettik"

Erdoğan, 150 yataklı Palu Devlet Hastanesi başta olmak üzere, 4 sağlık tesisinin inşaatının sürdüğünü kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"TOKİ vasıtasıyla deprem konutları dahil 33 bin 796 konutu tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettik. 5 bin 615 konutun yapımına devam ediyoruz. Depremlerin yol açtığı yıkımların ardından 3 bin 575 adedi ahırlı köy evi olmak üzere, toplam 30 bin 112 konutun yapımına başladık. Bunlardan 25 bin 399'unu bitirdik. Şubat ayı içerisinde 2 bin 255 konutumuzun kuralarını çektik, depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşası devam eden 4 bin 713 konutu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde Elazığ'da riskli yapı olarak belirledikleri 22 bin 512 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirterek, söz verdikleri 7 millet bahçesinden 6'sını tamamladıklarını dile getirdi.

Ulaştırmada 33 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 365 kilometreye çıkardıklarını anımsatan Erdoğan, "Karamağara, Maden ve Kömürhan Köprüsü Tünelleri ile bağlantı yollarını yaptık. Elazığ'da 51 köprü inşa ettik." ifadesini kullandı.

"3 barajın ise yapımı sürüyor"

Pertek Köprüsü proje ihalesini yapıp, çalışmalara başladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elazığ-Bingöl ve Elazığ-Harput yollarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Palu-Genç-Muş demir yolunu yeniledik. Malatya-Elazığ ve Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projelerimizin etüt ve proje çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla havalimanımızı büyüttük. Elazığ'a 16 baraj, 14 sulama tesisi, 3 yer altı depolama tesisi, 53 taşkın koruma tesisi, 4 arazi toplulaştırması projesi ve 8 hidroelektrik santrali kazandırdık. 3 barajın ise yapımı sürüyor. Kuzova Sulama Projesi'nin birinci kısmını tamamladık, Uluova Sulama Projelerimizle ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşaat safhasında yer alan sulama tesislerimizle 143 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Elazığlı çiftçilerimize 28 milyar lira tutarında tarımsal hibe verdik. Sanayi ve teknolojide bir organize sanayi bölgesi, bir teknopark ve iki araştırma geliştirme merkezi kurduk. Ayrıca merkez ilçede bulunan 108 hektar büyüklüğündeki bir alanı Çamyatağı Sanayi Alanı olarak ilan ettik."

İstihdamı desteklemek için Elazığ'daki işverenlere 2 milyar tutarında prim teşviki verdiklerini hatırlatan Erdoğan, enerjide ise Akçakiraz, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, merkez, Palu, Sarıcan ve Sivrice'ye doğal gaz arzını sağladıklarını, gelecek dönemde Keban'a da doğal gaz arzını sağlayacaklarını vurguladı.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkanı ve yeni dönem Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları ile ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak, vatandaşları selamladı.

Miting alanında, "Hazırız, kararlıyız", "Usta hizmette, muhalefet streste" yazılı pankartlar ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Mitinge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile milletvekilleri de katıldı.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Elazığ'ın üzerini raptiyeyle işaretledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

(Bitti)