Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gerçek Belediyecilik, üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle insanımızın günlük hayatını kolaylaştıracaktır"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-" Hırsı boyunu aşanlar heveslenmesin, size AK Parti'den-Cumhur İttifakı'ndan ekmek çıkmaz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 81 vilayetinin her biri demokrasi ve kalkınma atılımlarımızdan, yatırımlarımızdan, projelerimizden icraatlarımızdan olan payı almıştır, almayı da sürdürmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi'ni sunmak üzere açılışını gerçekleştirdiği AK Parti Kongre Merkezi'nde konuştu. Erdoğan, odaklandıkları tek yerin Türkiye'nin ve şehirlerin ihtiyacı, milletin beklentisi olduğunu dün İstanbul'da açılışı gerçekleşen metronun, İzmir'de açılan şehir hastanesinin milletin beklentisi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin 81 vilayetinin her biri demokrasi ve kalkınma atılımlarından yatırımlarından, projelerinden, icraatlarından olan payı aldığını, almayı da sürdürmekte olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu gerçekler ortada olmasına rağmen gözü ve gönlü şehrine hizmet etmek yerine başka yerlere dönük olanlara ne söyleseniz nafile. Şehirlerimiz hizmetini göremediği bu insanların sadece gölgesine bakmaktan sadece afişlerini seyretmekten sadece propagandasına maruz kalmaktan bıktı, usandı, yıldı. İnşallah 31 Mart'ta bu gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek ve insanlarımız gerçek belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin üretkenliğine kavuşacaktır. Bunun için biz her yerde ve her alanda eser ve hizmet siyaseti ile ülkemizi kalkındırmanın büyütmenin güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Gerisi lafügüzaftır" diye konuştu.

Kendi belediye başkanlarından ve adaylardan isteğinin milletten aldıkları emaneti layıkıyla taşıyacak, şehrin kimliklerinden taviz asla vermeden gece gündüz çalışacaklarını belirten Erdoğan, "Hiçbir zaman sadece seçimden seçime vatandaşımızı hatırlayan seçimden seçime, insanımızın kapısına giden bir kadro olmadık, olmayacağız. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Seçim dönemlerinde verdiğimiz her sözün takipçisi olduk, her projemizi hayata geçirdik. Herhangi bir sebeple, gereğini ifa edemediğimiz veya geciktirdiğimiz vaatlerimizin hesabını da milletimize açık yüreklilikle verdik. Belediye başkanlarımıza, temel belediyecilik faaliyetlerini bir hakkın yerine getirme yanında, hemşerilerinin, her bir ferdine, günün 24 saati, yılın 365 günü kapılarının ve gönüllerinin açık olması gerektiğini hep söylüyoruz. Aynı hareket tarzını teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize, bürokraside, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza da telkin ediyoruz. Böyle bir yaklaşımla ülkeye millete hizmet edenlerin ne şehirlerimiz, ne insanlarımız arasında ayrımcılık, hele hele siyasi bağnazlık yapması asla düşünülemez. Bu sebeple daha önceki 2023 hedeflerimiz gibi bugünkü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da ülkemizin ortak değeri, halkımızın ortak hayali olarak görüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz iyi olan, güzel olan, hayırlı olan her şeyin başımızın üzerinde, kalbimizin en mutena köşesinde yeri vardır. Ürettiğimiz, hayata geçirdiğimiz, ülkeye kazandırdığımız iyi, güzel, hayırlı olan her şeyin sahibi milletimizdir. Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik programımızı da ülkemizde yaşayan her bir ferdin değeri olarak milletimize armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, seçim beyannamesinin üzerine bina edildiği vizyonlarının 30 yıllık belediyecilik birikimin ve Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri gücüyle ulaştığı küresel güç seviyesinin mahsulü olduğunu söyledi.

Erdoğan, vizyonlarının bazı temel ilkelerini söz ederek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti olarak demokrasinin ve kalkınmanın, yerelden başladığına inanıyoruz. Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerini güçlendirerek bu yolu hep açık tuttuk. İnsan Öncelikli hizmet odaklı anlayışı tahkim ederek milletimizi hayalleriyle buluşturduk. Şehirlerin çarpık kentleşmeden altyapıya, ulaşımdan, imara kadar birikmiş sorunlarını çözüme kavuştururken bunu sadece bir başlangıç olarak gördük. Eser ve hizmet siyasetimizin standartlarını, ülkenin artan gücü ve milletin artan hayat seviyesine uygun şekilde sürekli yükseltildik. Altyapı ve üstyapı projelerini şehirlere kazandırırken bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını dikkate aldık. Kent estetiğini önceleyen, şehirlerin özgün mimarisini ve kimliğini koruyan projelere, yatırımlara, planlamalara öncelik tanıdık. Şehirlerin tarihi mirasını muhafaza ederek geleneği geleceğe taşımaya önem verdik. Katılımcılığı, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendiren her adımı destekledik. Gönül belediyeciliğiyle mahalli idarelerde yeni hizmet standardı oluşturduk. İnsanların dertleriyle dertlenen, sosyal belediyecilikte yenilikçi uygulamalara imza atan ve toplumun tüm kesimlerine dokunan bir anlayışı hakim kıldık. Değer üreten projelerle, kültür belediyeciliğinde örnek uygulamalar ortaya koyduk. Tüm bu adımlarla AK Parti belediyeciliğini markalaştırırken sürekli kendi kendimizde yarıştık. Şimdi bu ülkeleri tamamlayıcı nitelikte yepyeni bir vizyonla milletimizin huzurundayız. Uzun yıllara sari belediyecilik tecrübemize ve birikimimize dayalı yenilikçi yaklaşımları Türkiye Yüzyılı şehirleriyle taçlandırmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimizi şunlar oluşturacaktır. Afetlere dayanıklı dirençli ve sağlam yerleşim yerleri kuracağız. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz. Akıllı uygulamalara ve yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu altyapılar tesis edeceğiz. Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten, yerel yönetim anlayışını güçlendireceğiz. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler kadınlar ve tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı, kapsayıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştireceğiz. Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla hareket eden yerel yönetimleri destekleyeceğiz. Kültür ve medeniyet tasavvuruna sahip çıkan bu değerleri koruyup gelecek kuşaklara taşıyan projeler yürüteceğiz. Çevreye ve doğal hayata karşı hassas yeşil kalkınma politikasını benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir belediye yönetimlerinin daima yanında olacağız. Evlatlarımıza havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz şehirler bırakacağız. Ülkemizi mimarisi estetik, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu güvenli kentlerle donatacağız. Kırsaldaki hayat standartlarını yükselterek insanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını inşallah teşvik edeceğiz. Etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu yönetimi anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz. Katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine odaklanan yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Vizyonumuzun özünü oluşturan gerçek belediyecilik sözümüzü şu on üç temel başlık üzerine bina ediyoruz. Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik vatansever belediyecilik."

Gerçek belediyecilik uygulamalarının Türkiye'ye yapacağı katkıları açıklayan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gerçek belediyecilik üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle insanımızın günlük hayatını kolaylaştıracaktır. Adil, şeffaf ve sorumlu yönetim anlayışıyla tüm bireylere güven verecektir. Erişilebilir olacak herkesin taleplerini ve görüşlerini dikkate alacak bunun için gereken iletişim ağlarını kuracaktır. Fizyonel projelerle geleceği öngörülebilir hale getirecektir. Şefkatiyle, içindeki tüm canlılarıyla, şehir sahip çıkarak değer katacaktır. Sürdürülebilir çözümlerle dünyaya ve insanlığa karşı sorumluluklarını bilerek hareket edecektir. Yenilikçi ve değişime açık adımlarla geniş bir dünya görüşünün temsilcisi olacaktır. Sürekli yeni kaynaklarla desteklediği kalkınmacı uygulamalarıyla şehrin potansiyelini harekete geçirecektir. Her işin temeli olan eğitimi mesleki, kültürel, kişisel boyutlarıyla hayatın tüm alanlarına yayarak şehrini insanıyla bütünleştirecektir. Kapsayıcı bir yaklaşımla dezavantajlı kesimler başta olmak üzere herkesin hizmetlerden ve imkanlardan faydalanabilmesini sağlayacaktır. Gençlerin dinamizmini kendileri ve şehirleri için en doğru şekilde kullanabilmesini temin edecektir. Değerlerini bilen, tanıyan, yaşayan ve yeni nesillere aktaran insanlardan oluşan şehirlerle geleceğine güvenle bakacaktır. Elbette gerçek belediyecilik tüm bunlar için yerel yöneticilerin çalışkanlıkları ve azimleriyle vatandaşımızın her adımında, her anında, hep yanında olmasını sağlayacaktır. Esasen her birinin altını onlarca, yüzlerce başlıkla donatabileceğimiz tüm bu ilkelerle yaklaşımlarla, hedeflerle adeta tuğla, tuğla, Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa edeceğiz."

Erdoğan, AK Parti genel ve yerel her seçimde açıkladığı büyük projeleriyle bilinen bir parti olduğuna vurguladı. Son dönemdeki seçimlerde artık seçim vaatlerinin merkezine büyük projeleri yerleştirmediklerine dikkat çeken Erdoğan, "Bölgesel güç olmanın ötesinde artık küresel ölçekte söz ve iddia sahibi ülke haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye'nin her projesi zaten büyüktür. Bunun yanında asırlık altyapı ihmallerini önemli ölçüde tamamlayan Türkiye, kendini yeniden kurulmaz sancıların yaşandığı dünyanın yeni yönetim ve ekonomi düzenine hazırlamaktadır. Yapay zekadan uzay faaliyetlerine kadar yüksek teknoloji temelli çalışmaların önemli kazandığı küresel sistemin önde gelen aktörleri arasında yer almanın mücadelesini biz veriyoruz. Çünkü biz ülkemiz sadece bugününü kurmakla ve kurtarmakla değil aynı zamanda geleceğini inşa etmekle de mesul olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletin bize cumhurbaşkanlığında ve mecliste ülkeyi yönetme, belediyelerde şehirlerimize hizmet etme sorumluluğunu verdiğini vurgulayan Erdoğan milletin bir misyonu üzerlerine yüklediklerini belirtti.

Hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de milletimize layık olmak, onun beklentilerini hayata geçirmek için gece gündüz çalışmakta şeref duyduklarını söyleyen Erdoğan, " Türkiye'yi dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki hak ettiği yere çıkartma sözümüzün gerisinde işte böyle kapsamlı bir vizyon vardır. Adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu vizyonun hedefleri elbette atfettiğimiz anlama uygun şekilde çok daha sofistikedir. Bu demek değil ki yatırım eser ve hizmet siyasetimizi ihmal edeceğiz asla. Ülkemizin, şehirlerimizin, insanımızın tüm ihtiyaç karşılayacak yatırımları özellikle yapmak rutin bir faaliyetimiz olarak hep sürecektir. Ancak odağımızın merkezini çok daha ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Dünyadaki çatışmaların önemli çatışmanın merkez durumundaki bir bölgenin güven ve istikrar abidesi ülkesi olarak yoluna devam etmek öyle kolay değildir" ifadelerine yer verdi.

Siyasetten ekonomiye, her alanda çözmemiz gereken sorunlar, sıkıntılar, zorluklar mutlaka mevcut olduğunu ifade eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

" Ülkemizi bugünkü gücüne, güvenlik ve refah seviyesine getiren yönetim olarak mevcut sorunların çözüm adresi yine biziz AK Parti. Dikkat edilirse Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ve siyasetçilerin böyle bir gündemleri zaten yoktur. Türkiye günübirlik siyaset, günübirlik polemik, günübirlik çekişme üzerine kurulu gündemlerin bedelini geri kalmışlık ihmal edilmişlik siyasi ve ekonomik vesayet olarak uzun yıllar boyunca ödemiştir. Belediyelerde geçtiğimiz 30 iktidarda, geçtiğimiz 21 yıl bu kısır döngüyü kırarak ülkemize cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaşattığımız dönem olmuştur. "

Türkiye'de halen eski hastalıklarını canlandırmak, ülkemizi yeniden kısır döngüye hapsetmek isteyen bir zihniyet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bugün de aynı gaye ve heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Ama ülkemizde hala eski Türkiye'nin hastalıklarını canlandırmak, ülkemizi yeniden kısır döngüye hapsetmek isteyen bir zihniyet var. Bunlar kimi ideolojik saiklerle, kimi farklı iç ve dış çıkar bağlantılarıyla kimi tamamen kendi hırsları veya beceriksizlikleri sebebiyle adeta ülkeyi paçalarından tutup aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Siyasetin cilvesi olarak gördüğümüz kimi söylemler dışında vaktimizi ve bunun yanında enerjimizi sadece hedeflerimize doğru yürümek için kullanıyoruz. Hırsı boyunu aşanlara diyoruz ki hiç heveslenmeyin. Size AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan ekmek çıkmaz. Yalan, iftira, çarpıtma ve algı oyunları üzerine bina ettikleri kirli kampanyalarla üzerimize gelenlere meydanı tabii ki terk etmiyoruz. Hakikat güneşinin karşısında eriyip gitmeyecek hiçbir yalan yoktur. Bu konuda muhatabımız doğrudan milletimizdir. Her ne kadar bazıları görmek, duymak, anlamak istemese de bizim siyaset anlayışımız ve yöntemimiz budur. İnsanımızın şöyle gönlünden kopup gelen bir Allah razı olsun duasına hiçbir şeyi değişmeyiz. Önümüzdeki seçimlere, adaylarımızla beraber işte bu şekilde hazırlanıyoruz. Bu duygularla seçim beyannamemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarımıza başarılar temenni ediyorum" dedi.