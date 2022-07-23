Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Toplu Açılış ve Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Yaptıkları yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NA MUSLUK GÖNDERMESİ

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na 3. Ahmet Çeşmesi'nin açılışı üzerinden yüklenen Erdoğan, yatırımları işaret ederek "Bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar ancak sökülen musluğu yapabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kayseri'ye gelirken eli boş gelmek olmaz. Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı 30 milyar liraya yatırım. Temelini atacağımız projelerin 24 milyar lirayı buluyor. Bugün Kayseri'ye 54 milyar lira müjdeyle geldik. Kayseri'nin sanayisi, ticareti, Erciyes'i gibi değerlerini mutfağıyla da taçlandırarak kendisine yeni kazanç kapıları açacağından şüphe duymuyorum. Kayseri bugüne kadar bize hep açık ara destek vermiştir. Şehrin gelişimine yapacağı katkıları gördüğümüz için Erciyes Dağı'nın tapusunu şehrimizin yönetimine devretmiştir. Bu şehre yapılan her projenin bizzat takipçisi olduk. Neticelenmesini sağladım. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur.

"BİRİLERİ İFTİRA İLE İŞİ SULANDIRMAYA ÇALIŞACAK"

Birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp yalanla, iftira ile işi sulandırmaya çalışacaktır. 2003 yılında Kayseri'ye yaptığımız ziyarette 130 fabrikanın birden temelini atmıştık. Bundan 19 yıl önce attığımız o temellere birileri yine bıyık altından gülmüş, bu kadar sayıda fabrikanın yapılmayacağını iddia etmişti. Fabrikaların tamamı hizmette. Şimdi de 1200 fabrikalık OSB'nin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah rabbim ömür verirse bu fabrikaların tamamının harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz.

"YATIRIMLARIMIZ ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Üniversitelerin tamamlanan yatırımlarını hizmete açıyoruz. Gençlik merkezi, yurt yenilemesi, futbol sahası yenilemesi işlemleri tamamlandı. Büryan, Develi, Sarız, Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi. Bugün karşımda bu muhteşem katılımı görünce gerçekten sizlerle ne kadar övünsem azdır, rabbime hamdediyorum. Bana sizler gibi millete hizmet etme şerefini lütfettiği için hamdolsun. Toplam yatırım tutarı 3 milyar 788 milyon lirayı geçen bu tutarı Kayserimize hayırlı olmasını diliyor ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Yerel yönetimlerden özellikle doğmuş bir siyasi olarak belediyelerimizi her anlamda destekliyoruz. Emeği geçen başkanlarımızı ve herkesi tebrik ediyorum. Bugün çeşitli organize sanayi bölgelerinde tamamlanan özel yatırımlarında resmi açılışlarını yapıyoruz. Bu tesislerin işlemesini sağlayan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm yatırımların şehrimize Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum.

"BUNLARI BAY KEMAL YAPABİLİR Mİ?"

Bunlar bitirip hizmete kattıklarımız. Kayseri'nin konforlu demiryolu seyahatinden faydalanmasını istedik. Yerköy Kayseri hattı 147 km uzunluğa sahiptir. Bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal ve yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar ancak sökülen musluğu yapabilir. Gürültü kirliliğini azaltmasıyla bu hattın ekonomiye katkısı 10.5 milyar lirayı bulacaktır. Açılışını yaptığımız yatırımlar arasındaki alışveriş merkezimizle Cam Elyaf fabrikamıza yeniden hayırlı olsun dileklerimizi ileteceğiz. Bizim siyasetimizi eser ve hizmet siyasetidir. Bu konuda bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Biz oyunlara gelmeyecek büyük Türkiye inşasından vazgeçmeyeceğiz. 85 milyonun huzuruna alnı ak çıkabilmek için daha çok çalışacağız. Karşımızdaki onca kifayetsiz muhterise rağmen yapacağız. 40 yıla aşkın çalışmamızın en çok gurur duyduğumuz anlar bu vakitlerdir. Bizim ülkemiz için hayallerimiz var. Unutmayın, hayalleri olmayanların hedefleri de olmaz. 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde birileri dudak bükmüştü. Ülkemizi, altyapımızı yenileyerek siyasi diplomatik gücünü dünyaya kabul ettirerek, hedeflerimize adım adım yürüdük.

"KENDİLERİNE GÜVENSELERDİ ADAYLARINI İLAN EDERLERDİ"

Biz bugüne kadar attığımız her adımda ülkemize güvendik. Bunların ülkelerine güvenleri yok ki. Boğaz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü biz inşa ettik. İstanbulumuz'a Marmaray'ı yaptık mı? Avrasya Tüneli'ni denizin altından biz yaptık mı? İstanbul- İzmir 6.5 saatti, 3 saate düşürdük, Bay Kemal sen oranın milletvekilisin biz yaptık mı? 26 havaalanından aldık, 58 havalimanı var. Biz yaptık mı? 28 bin km karayoluna ulaştırdık. Durmak yok. Şimdi diğer adımları atmaya devam ediyoruz. Kendilerine güvenselerdi Cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Hala açıklayamadılar. Hala Cumhur İttifakı adayını açıklasın diyorlar. 'Seçim tarihi belli olsun' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli."