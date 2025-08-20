Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı

Putin\'den Erdoğan\'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
20.08.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Putin'in Erdoğan'a Alaska'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardığı öğrenildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecini konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Ukrayna savaşını ve bölgesel konuları ele aldı.

ALASKA'DAKİ GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı.

TİCARET İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILDI

Putin, Türkiye'nin İstanbul'da Ukrayna temsilcileriyle yapılan görüşmelere sağladığı desteği takdir etti. Görüşmede ayrıca, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini masaya yatırıldı.

Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı

RUTTE DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Rutte, Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile dün telefonda görüştü. Görüşmelerde ana gündem maddelerinin Gazze, Suriye ve Ukrayna olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için bir araya gelen ikilinin zirvesi dünya basınında geniş yankı uyandırırken 2 saat 45 dakika süren toplantıdan "ateşkes" çıkmamıştı.

Vladimir Putin, Vladimir Putin, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Alaska, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik
Zelenski, Trump’a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti
Tatilde bile sporu bırakmadı Pınar Altuğ’dan yoga şovu Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 14:23:46. #7.13#
SON DAKİKA: Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.