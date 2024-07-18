Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Hakkı Susmaz Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na atandı. Adli Tıp Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı. Yerine Ahmet Bensiz atandı.

Tokat Valiliği'ne Abdullah Köklü getirildi. Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı. Yerlerine Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı. TOKİ Başkanlığı'na da Mustafa Levent Sungur getirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedikli, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne Veli Tunçez atandı.

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