Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC Büyükelçiliğine atandı - Son Dakika
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Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC Büyükelçiliğine atandı

31.10.2022 08:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçi ve daimi temsilcilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Arslan, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar, merkeze alındı.

KKTC BÜYÜKELÇİLİĞİNE METİN FEYZİOĞLU ATANDI

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Begeç, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC Büyükelçiliğine atandı

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu'nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya geldi. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi.

Metin Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Sonrasında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 senesinde tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının sonrasında 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 senesinde Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.

1991 senesinden beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi. 62. Olağan Genel Kurulu'nda oyların %60'ını alarak tekrar seçildi. Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu aldı ve 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçilmiştir ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Feyzioğlu, Aralık 2021'de Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'a seçimde kaybederek bu görevinden ayrıldı.

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Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de: Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Resmen Atandı Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de: Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Resmen Atandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Metin Feyzioğlu, Büyükelçilik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC Büyükelçiliğine atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC Büyükelçiliğine atandı - Son Dakika
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