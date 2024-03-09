Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşma yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşma yaptı

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Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan'ın "15 yıl önce 'one minute' dediğimizde duruşumuz neyse bugün de odur" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

09.03.2024 12:17  Güncelleme: 12:21
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Haliç Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail vardı.

"BUGÜN DE AYNI YERDE DİMDİK DURMAKTAYIM"

İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama kayıtsız kalamayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız.Her kim hiçbir şey yapmıyorlar diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' diyerek duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum" dedi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

15 yıl sonra bir kez daha İsrail'i 'one minute' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Ülkemizin en eski, en köklü gönüllü teşekküllerinin başında İlim Yayma Vakfımız geliyor. Kökü derinlere inen çınar misali ilim ve hikmeti kuşatmaya devam ediyor. 1973 yılından beri kuruluşundaki ifadesiyle ilmin yayılmasını teşvik için koşturan tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

"VAKFIMIZ EKEMTARLARININ AMEL DEFTERİ KAPANMAYACAK"

Bundan 4 yıl önce kaybettiğimiz kıymetli yol ve dava arkadaşımız, merhum Yücel Çelikbilek'i şükranla anmak istiyorum. Bu ocak tütmeye devam ettikçe vakfımız emektarlarının amel defteri kapanmayacak. Vakfımızın 53'üncü Olağan Genel Kurulu'nun daha hızlı yol almamıza katkı sunacağına inanıyorum.

Tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için çalışan vakfımızın her bir mensubuna muvaffakiyetler diliyorum. Allah ömür, milletimiz yetki verdikçe bizler de yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Uğruna ömrümüzü adamaktan şeref duyduğumuz medeniyetimizi ihya etme davamızın sahibi yüce Allah'tır. Biz samimiyetimizi koruduğumuz müddetçe önümüzü kimse kesemez. Rabbim bizleri sıratı müstakimden ayırmasın diyorum. İslam dünyası olarak bir Ramazanı şerefi karşılamaya hazırlanıyoruz. İlk sahurumuza kalkacak, ilk orucumuzu tutacağız. Ramazan ayının şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR TAHAMMÜL SINIRINI AŞTI"

Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere gönül coğrafyamızın pek çok bölgesinde insani dramların yaşandığı bir dönemde karşılıyoruz. Gazze'de yaşananlar tahammül sınırını aşmıştır. Terör devleti İsrail, Filistinli kardeşlerimize yönelik bir soykırım politikası uygulamaktadır. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı.

Öyle manzara şahit olduk ki uluslararası hukuka asgari düzeyde saygı gösteren bir devletin bunları yapabilmesi mümkün değil. İsrail yönetimi adını, günümüzün Nazileri olarak Hitlerin, Mussolini'nin modern dönemin canilerinin yanına eklemişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız.

BM VE İSLAM ÜLKELERİNE TEPKİ

7 Ekim'den bu yana 155 günde yüreklerimizi dağlayan, yüzümüzü kızartan pek çok hadiseyle karşılaştık. Uluslararası kurumların, insan hakları örgütlerin ve basın kuruluşlarının nasıl hiçbir şeye yaramadıklarını gördük. Mesele Filistinli çocukların, kadınların, masum sivillerin yaşam hakkı olunca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kağıt parçasına dönüştüğüne şahitlik ettik.

Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam alemi, Filistin halkına kardeşlik görevini yerine getirememiştir. Gazze'deki masum çocukların ya açlıktan ölmesine ya da kurşunlarla katledilmesine mani olunamadı. Böyle bir durumun pek çok sebebi bulunuyor. BMGK'nın İslam dünyasını dışlayan yapısı sebeplerden birisidir. Mevcut nizamda Müslümanlar üvey evlat olarak görülmektedir.

Ülke ve millet olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ilk gününden itibaren Filistin halkı için tüm imkanları seferber ettik. Tüm görüşmelerde Filistin meselesini gündeme getirdik. Ülkemizdeki İsrail muhipleri dahil herkesin Hamas'a terör örgütü yaftası vurmak için yarıştığı dönemde biz buna itiraz ettik. Filistinli mücahitlere böyle bir kara çalınamayacağını ilan ettik.

FİLİSTİN'E YAPILAN YARDIMLAR

Şimdiye kadar 19 uçak, 7 sivil yardım gemisiyle insani yardımların toplamı 40 bin tonu buldu. Yardımların içerisinde gıda, su, hijyen, barınma malzemelerinin yanı sıra ambulans, jeneratör, sahra hastanesi ve çadır da bulunuyor. Ülkemize getirdiğimiz hasta ve yaralı kardeşlerimizin tedavileri devam ediyor.

"ONE MINUTE" HATIRLATMASI

Türkiye'nin Filistin davası için verdiği mücadelenin şahidi Filistinli kardeşlerimizdir. Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız. Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke Türkiye'dir. Her kim 'Hiçbir şey yapmadılar' diye eleştiriyorsa kul hakkına giriyor demektir. Tayyip Erdoğan 15 sene evvel 'One minute' dediyse bugün de aynı yerde durmaktadır. Genel Başkan olarak ABD'ye yaptığım ziyarette onlara 'Hamas bir direniş örgütü' dedim. Kimse bize Hamas için 'terör örgütü' ifadesini kullandıramaz. Hamas'ın liderleriyle her şeyi konuşup, onların arkasında dimdik duran bir ülke, Türkiye."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu\'nda konuşma yaptı

Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşma yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Şevki Sünger: Üç gün sonra yok meditore söyledim demez inşallah 17 6 Yanıtla
  • osman şahin: Bütün sermaye artık İnşallah, maşallah Emekli aç aç 18 0 Yanıtla
  • Baran Köprü: Gram güven tutarlik vermiyor tribünlere oynamayi devam ediyor. 8 3 Yanıtla
  • Baran Köprü: Emekliler hak etmiştir 21 yildir onlar yüzünden ülke bu halde. 3 0
  • Fatih Dağcı: Ekonomiyi ağzına bile almıyor nedense.eveleyip geveleyip günün sonunda paramız pul.yazuklar olsun. 0 0 Yanıtla
  • Montana By: Reis yalan söylemez. Bir gün Zengin olursa bilinki bir bildiği vardır.Onlar bilir biz bilemeyiz.How will you give account on judgment day, Chief? 0 0 Yanıtla

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