Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi

13.08.2022 17:51

Çorum'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanda asılı duran pankartı gösterip, "6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüz. Ne var bu menüde; yalşan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması var. Başka Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılış töreninde konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve muhalefete ilişkin eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Şurada bir poster var" diyerek üzerinde "6'lı Masa Menüsü" yazan bir pankartı işaret etti.

"YE YİYEBİLDİĞİN KADAR"

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan 6'lı masayı hedef alan Erdoğan, "6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüz. Ne var bu menüde; yalşan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması, Laf salatası, Selo kahvaltısı var. Başka Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şurada bir poster var' diyerek 6'lı masanın menüsünü saydı

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Dün meydana gelen depremden dolayı Çorumlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 3,5 yıllık hasretin ardından dünyanın merkezi Çorum'da yine yüz yüze sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim. Biz Çorum'u özlemiştik, sizleri çok göresimiz gelmişti. Çorumlu kardeşlerimizin de bizleri göresi gelmiş.

"YİNE BİRİLERİ ÇIKACAK ÇAMUR ATMAYA ÇALIŞACAK"

Çorum'a olan bir şükran borcumu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 2019 mahalli idareler seçimi öncesinde bize verdiğiniz söze sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. O gün kışın soğuğu ve ayazına rağmen meydanlara sığmamıştık, Çorum bugün de tarih yazıyor.

Milletin adamı, milletin partisi Cumhur İttifakı varken gayrısına meyletmeyen tüm Çorumlulardan Allah razı olsun diyorum. Yine birileri çıkacak, şu sevdaya çamur atmaya kalkacak. Yine bazı kendini bilmezler aramızdaki muhabbete kara çalmaya yeltenecek. Otel salonlarını dolduramayanlar şu sevgi selini hafife alacaklar.

ÇORUM'A YAPILAN YATIRIMLAR

Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat Çorumla birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Çorum'a gelirken elimiz boş gelmedik. Güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eserin açılışını bugün yapıyoruz.

Okulları, Kuran kurslarını, aile sağlığı merkezlerimizle 112 istasyonlarını, ilçe halk kütüphanesini Çorum'un emrine veriyoruz. 15 bin kişi kapasiteli Çorum Şehir Stadyumunu tamamlayarak sporcularımızın kullanımına açtık.

Bundan 21 sene önce gönülleri fethetmek için nasıl bir azme sahipsek bugün de aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Aradan geçen yıllarda zorluklarla karşılaşsak da hizmet davamızdan geri adım atmadık. Hayal kurmaktan vazgeçmedik.

Geriye dönüp baktığımızda ülkemizin her karış toprağında mührümüzün olduğunu görüyoruz. Birileri masa kurup iftira üretirken, biz eser, hizmet üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Yeri geliyor Ukrayna, yeri geliyor Rusya'dayız. Çünkü biz Türkiye'yiz.

TERÖRLE MÜCADELE

Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınır ötesinde de teröristlerin tepelerine biniyoruz. Bunu da emanet silahlar değil, yerli helikopterlere, SİHA'larla yapıyoruz. 20 yıl önce savunma sanayisi yüzde 70 dışa bağımlı ülkeyi, silah ihraç eden ülke haline getirdik. Türkiye'ye adeta çağ atlattık. Kurduğumuz ilişkilerle diplomaside Türkiye'nin konumunu güçlendirdik. Hadiseleri tribünden seyretmek yerine krizlere müdahil oluyor, savaşan tarafları aynı zeminde buluşturabiliyoruz.

DÜNYADA ENERJİ KRİZİ

Avrupa kışı nasıl geçireceğiz diye düşünürken, biz stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Boru hattı projeleriyle ülkemizi en önemli enerji köprüsüne dönüştürdük. Arama sondaj faaliyetlerini kendi gemilerimizle icra ediyoruz.

Doğalgazı çıkardığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak. Çok daha güçlü olacak. Halkımıza yansıması da farklı olacak.

Salı günü 4'üncü sondaj gemisini Mersin'den Mavi Vatan'a yolcu ettik. Şimdi kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz gibi güzel haber alacağımıza inanıyorum.

Ülkeye ve millete hizmet nasip işidir. Atalarımız bunun için zorla güzellik olmaz demişler. AK Parti biz de memleket işi gönül işi demişiz. Hizmette gözü olmayanların içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Birilerinin nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz.

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Recep Tayyip Erdoğan, Çorum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi - Son Dakika
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