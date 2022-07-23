Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ eliyle Kayseri'de 18 bin adet konutu, sosyal donatı alanları, altyapısı ve çevre düzenlemesiyle tamamlayıp hizmete sunduklarını, halen 1815 konutun yapımına devam edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, alandakilere 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır olup olmadıklarını sordu.

"Kayseri, evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Kayseri, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısın? Kayseri, bu kutlu mücadelede yanımızda mısınız?" diyen Erdoğan, hep işi hizmet, gücü millet bir kadro olarak vatandaşın huzuruna çıktıklarını vurguladı.

Bugün de aynı anlayışla vatandaşların karşılarında olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin 81 şehrinin her biri demokrasi ve kalkınma mücadelemizin hamdolsun şahididir. Söylediğimiz her sözün arkasında 20 yıllık bir müktesebat var. Bunu en iyi bilen şehirlerden biri de Kayseri'dir." diye konuştu.

Kente yaptıkları yatırımları anlatan Erdoğan, "Eğitimde şehrimize 5 bin 53 adet yeni derslik kazandırdık. 2'si devlet olmak üzere 3 yeni üniversite kurduk." dedi.

Gençlik ve sporda 8 bin 22 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlik merkezlerini faaliyete geçirdik. Stadyum, spor salonları, yüzme havuzları gibi 48 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Kayserili ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 4 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta şehrimize 1607 yatak kapasiteli şehir hastanemizi yaptık mı? 20'si hastaneden oluşan toplam 57 adet sağlık tesisi kazandırdık. Çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle Kayseri'de 18 bin adet konutu, sosyal donatı alanları, alt yapısı ve çevre düzenlemesiyle tamamlayıp hizmete sunduk. Halen 1815 konutun yapımına devam ediyoruz."

Kayseri'de toplam büyüklüğü 2,5 milyon metrekare olan 4 millet bahçesi projesinden birini bitirdiklerini, ikisinin inşasını da devam ettirdiklerini aktaran Erdoğan, "Melikgazi, Koca Sinan, Develi, Hacılar, Talas ilçelerinde yaklaşık 5 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ulaştırmada 83 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 565 kilometre ilaveyle 648 kilometreye ulaştırdık. Yapımı devam eden Develi- Yahyalı yolunu, Pınarbaşı- Mersin hududu yolunu, Himmet Dede- Organize Sanayi Bölgesi bağlantısını, Sivas ayrımı-Köprübaşı yolundaki işleri bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Develi ve Niğde istikametlerindeki yolların önemli bölümünü de seneye bitiriyoruz." bilgisini verdi.

"20 yılda yaptıklarımız anlatmakla bitmiyor ve bitmez"

Erdoğan, tarım ve ormanda Kayseri'ye 11 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini, bir baraj ve bir gölet daha yapacaklarını belirterek, inşa ettikleri sulama tesisleriyle de Kayseri'de 490 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını anlattı.

Yapımı devam eden sulama tesisleriyle toplam 320 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Kayserili çiftçilerimize yaklaşık 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 2 teknopark, 14 AR-GE merkezi ve 2 tasarım merkezi kurduk. Kayserili iş insanlarımıza toplam 4 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, 20 yılda yaptıklarımız anlatmakla bitmiyor ve bitmez. İnşallah önümüzdeki yıllarda Kayseri'yi yeni ve daha büyük projelerle buluşturmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılışını yaptıkları ve temelini attıkları tesislerin şehre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Kayseri'nin bu eserlerle buluşmasını sağlayan bakanları, belediyeleri ve özel sektörü tebrik etti.

"Projemizi en kısa sürede bitirmek için canla, başla çalışacağız"

Daha sonra Erdoğan, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, "Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattı temel atma töreni için hazırız. Ankara'yı Kayseri'ye hızlı, güvenli, konforlu bir şekilde bağlayacak olan hızlı tren hattımız tamamlandığında Ankara-Kayseri arası 2 saat bile tutmayacak. İnşallah bu Kayseri'nin hak ettiği kaliteli, güvenli projemizi en kısa sürede bitirmek için canla, başla çalışacağız." dedi.

Erdoğan, bağlantı sırasında alandaki bir binada yer alan pankarta dikkati çekerek, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar. '7 düvel, 7'li masa, sana vız gelir büyük usta' demişler. Hayırlı olsun büyük usta. Bu büyük ustanın yanında sizler gibi ana kademe, sizler gibi kadın kolları, sizler gibi gençler olursa, evelallah durmak yok yola devam." dedi.

Daha sonra Bakan Karaismailoğlu'na tekrar bağlanan Erdoğan, temel atılması için butonlara basılması talimatını verdi.

Erdoğan, ardından İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Besler Glassfiber Cam Elyaf Fabrikası'nın açılışı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la canlı bağlantı kurdu.

Bakan Varank da Türkiye'de 100 bin ton cam elyafın kullanıldığını belirterek, çok stratejik olan bu ürünün burada üretileceğini ve sene sonuna kadar 60 bin ton kapasite çıkaracağını anlattı. Varank, "Türkiye'deki birçok sektör buradaki ürünleri kullanmış olacak. Ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak, stratejik bir tesisi ülkemize kazandırmış olmaktan firmamız çok mutlu. Biz de kendilerini tebrik ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi için talimat vererek açılışı gerçekleştirdi.

Daha sonra Kumsmall Kayseri uluslararası mobilyacılar alışveriş merkezinin açılışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a canlı bağlantı ile bağlanan Erdoğan, "Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezinin açılış törenine bütün dostlar hoş geldiler. Böyle büyük bir mobilya birimini açmış olacağız. ya Allah, bismillah" diyerek, açılışı gerçekleştirdi.

Erdoğan, her iki açılışta da makaslar ve kurdelenin günün anısına kesenlere hatıra olarak verilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıların ardından beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile kurdele keserek, toplu açılışı gerçekleştirdi.

Toplu açılış töreninin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir binaya, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu "7 düvel 7'li masa, sana vız gelir büyük usta" yazılı pankart asıldı.

(Bitti)