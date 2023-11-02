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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da

Son Güncelleme: 02.11.2023 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dönem Başkanlığı'nın Özbekistan'dan Kazakistan'a devredileceği Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçak "TC-TUR" ile başkent Astana'daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na inen Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Erdoğan, yarın "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılarak zirve oturumuna hitap edecek ve toplantı kapsamında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da

TOPLANTININ ÖNEMİ

Dönem Başkanlığı'nın Özbekistan'dan Kazakistan'a devredileceği zirvede liderler, teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da - Son Dakika
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