Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Bakkala ekmek almaya bile gönderemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz?

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki ilk seçim mitinginde konuştu.

SECCADE FOTOĞRAFLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

Seçimde karşı karşıya geleceği isimlerden Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderini seccadeye bastığı fotoğraflar üzerinden eleştirdi.

"BİZ KIBLEYİ DE BİLİRİZ, KABE'Yİ DE ÇOK İYİ BİLİRİZ"

"Bay Bay Kemal unutma, sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de biliriz senin ayakkabı ile çiğnediğin seccadeyi de biliriz, kıbleyi de biliriz, Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz "bir metrelik bez parçası" dediğin başörtüsünü de biliriz. Ay yıldızlı al bayrağımızı da çok iyi biliriz. Gel gör ki şu anda yanına almış 3 tane yavrucuk, onlarla 7'li masa oluşturmuşlar, bunlar bu ülkenin kaderi ile oynuyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanlara sorduğu "Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum sizlere. Bakkala ekmek almaya bile gönderemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz?" sorusuyla da dikkat çekti.

"BİRİLERİ ÇIKMIŞ EMPERYALİZM EDEBİYATI YAPIYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz. Birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bunu yapan kim, emperyalistlerin tetikçileri ile yol yürüyen kişi. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle sevindirik olan kişi. Otel odalarında IMF görevlileri ile adamlarını görüştüren kişi. Bu kişiyi biliyorsunuz değil mi? Bu kardeşiniz Başbakan olduğunda Davos'ta IMF'nin Başkanı ile görüşme yapıyoruz. Şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı, o zaman ekonomi ile ilgileniyordu. O görevi vermiştik.

"YANIMIZDA OLAN KİŞİ KİM, BEBECAN"

Yanımda, IMF Başkanı'na dedim ki, adamlarınız bize geliyor. Taksitlerinizi alıyor mu, alıyor. Türkiye'yi adamlarınız yönetemez, ben yönetirim ben dedim. Yanımızda olan kişi kim, bebecan. Şimdi atıp tutuyor. 2013'te tüm ödemeleri bitirdik, IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur. İYİ Parti'nin adamları, Bay Bay Kemal'in adamları, otellerde görüştüler. IMF'den borç almamız lazım dediler. IMF'den borç almadık, yol yürüdük mü, yürüdük. Herhangi bir şey olmadı. Merkez Bankası'nın rezervi o zaman 27.5 milyar dolardı. Şimdi 3 haneli rakamlara geçtik. Bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlerle ve onların taşeronları ile mücadele ile geçti.

"TCG ANADOLU'YU GÖRDÜKÇE KUDURUYORLAR"

Halk hayran. Bu CHP lobisi, masadaki 7'li TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyor. Biz yaptık, çünkü onlar yapamazdı. TCG Anadolu'yu gezenler Allah'ımıza hamdolsun böyle bir uçak gemimiz var diyor. Biz yaparız. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Bay Bay Kemal'e buradan sesleniyorum. Bizim emperyalizme karşı duruşumuzu merak ediyorsan Batı'da sırtını sıvayan ağababalarına sor. Git dağdaki kadrolarının başını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Terör örgütlerinin emrine girenlerden onurlu duruş dersi almayız. Bizim ömrümüz milletin hakkını savunmakla geçti. Daha 7 kişiyi aynı masaya oturtmaktan aciz olan bir kişi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl korur, soruyorum sizlere.

"HER BİR AK PARTİLİ 100 KİŞİYİ SANDIĞA TAŞIMALI"

Türkiye'nin en büyük sıkıntısı, yıkım üzerinden iktidar rüyası görenlerdir. Yol boyu her taraf maşallah tıklım tıklım doluydu. Afyonkarahisarlılardan Rabbim razı olsun. Türkiye Yüzyılı'nı da eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükselteceğiz. 26 gün kaldı, ana kademe, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Her bir AK Partili 100 kişiyi daha sandığa taşımalı. Afyonkarahisar'a 68 milyar liralık yatırım yaptık.

"EVLATLARINIZIN İSTİKBALİNİ KİME EMANET EDECEKSİNİZ?"

Afyonkarahisar'a havalimanına indik. Yollar, köprüler olmazsa soğan, patates nasıl gelecek? Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna nasıl gideceksiniz? Oradan buraya geldik. Önceden bunlar yoktu, şimdi bunlar var. Evlatlarınızın istikbalini, ülkenin geleceğini kime emanet edeceksiniz? Kandil ile iş birliği yapan Bay Bay Kemal'e mi?"