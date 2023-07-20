Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuştu

20.07.2023 20:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde KKTC'de yapılan Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, 1974 Barış Harekatı'nın önünü açan dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş'i rahmetle ve minnetle anarak, Türk ordusunun Kıbrıs'a barış ve huzur getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuştu. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığını dile getiren Erdoğan, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün varlığının, egemenliğinin, varlığının her zaman garantörü olacaktır. Ada'da eşit statü kabul edilmeden yeni bir müzakere söz konusu değildir. BM Kürsüsü'nden yaptığı tarihi çağrıyı tekrarlıyorum: Gelin Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aziz şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize bereketli ömür niyaz ediyorum. Şehitlerin hatırasına sahip çıkan Kıbrıslı kardeşlerimi tebrik ediyorum. 1974 Barış Harekatı'nın önünü açan dönemin başbakanı Sayın Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan'ı, sayın Türkeş'i rahmetle ve minnetle anıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın

"TÜRK ORDUSU, 49 YIL ÖNCE KIBRIS'A BARIŞ VE HUZUR GETİRDİ"

Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek zorundayız. 1963-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için kan, gözyaşı ve katliam demekti. İnsanlık onurunu, vicdanını ayaklar altına alarak Kıbrıs Türklerine zulmedildi. Korkunç katliamlara şahit edildik. Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türk ordusu 49 yıl önce yazdığı destanla Kıbrıs'a barış ve huzur getirdi. Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız olmadığını dünya gördü.

"BÜTÜN ÇABAMIZ BARIN KALICI OLMASINI TEMİN ETMEK"

Hastalıklı zihniyetin neler yapabileceğini bu topraklarda gördük. Zulmü bildiğimiz halde intikam peşinde koşmadık. Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın

"FEDERAL BİR ÇÖZÜMÜN MÜMKÜN OLMADIĞINI HERKES ANLAMALIDIR"

Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasbeden Rum tarafının yaptığı kabahati gizleyerek 3. taraflara bizi şikayet etmektir. Federal bir çözümün mümkün olmadığını herkes anlamalıdır, adil bir çözüm istiyoruz. Bu Ada'da işlenen katliamları ne unutacağız ne de unutturacağız. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün varlığının, egemenliğinin, varlığının her zaman garantörü olacaktır. Ada'da eşit statü kabul edilmeden yeni bir müzakere söz konusu değildir.

"KKTC'Yİ BİR AN EVVEL TANIYIN"

BM Kürsüsü'nden yaptığı tarihi çağrıyı tekrarlıyorum: Gelin Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın.

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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuştu - Son Dakika


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