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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi

02.10.2021 19:01

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı. Erdoğan, eski mesai arkadaşı Ahmet Davutoğlu arasında dikkat çeken anlar yaşandı. Törende Davutoğlu'nu görmezden gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'na başsağlığı diledikten sonra cenaze namazı için saf tuttu.

Koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oğuzhan Asiltürk, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. Asiltürk'ün cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde eski mesai arkadaşı Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi

ERDOĞAN, DAVUTOĞLU'NU PAS GEÇTİ

Siyaset dünyasını bir araya getiren cenazede dikkat çeken anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nun yanına gelirken AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi. Davutoğlu'nu pas geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'na başsağlığı diledikten sonra cenaze namazı için saf tuttu. Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Oğuzhan Asiltürk'ün tabutuna omuz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde eski mesai arkadaşı Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi

"BU MİLLETE ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ GEÇTİ"

Namaz sonra "Ağabeyim" dediği Asiltürk'e veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce şu anda musallada bulunan değerli büyümüz Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Uzun yıllar beraber olduk. Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük emekleri oldu. Bizleri haşru cem eylesin, bu yolculukta bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. İnşallah cennetiyle bizleri müşerref kılsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde eski mesai arkadaşı Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi

OĞUZHAN ASILTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı. 1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" isimli bir kitabı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde eski mesai arkadaşı Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
Oğuzhan Asiltürk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi - Son Dakika
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