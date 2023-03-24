Kabinedeki bakanlar hangi ilin adayı olacak? Soylu için Samsun iddiası öne çıkıyor - Son Dakika
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Kabinedeki bakanlar hangi ilin adayı olacak? Soylu için Samsun iddiası öne çıkıyor

24.03.2023 13:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün katıldığı ortak canlı yayında kabinedeki 17 ismin farklı şehirlerden milletvekili adayı olabileceğini belirtti. Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası hangi ismin hangi ilden aday olacağı merak edilmeye başlanırken, en çok merak edilen isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Kulislerdeki konuşulanlara göre, Bakan Soylu'nun Samsun'dan aday olacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı yayında kabinedeki 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, bakanların ise büyükşehirlerden listelere gireceğini söyledi.

HANGİ İSİM NEREDEN ADAY OLACAK?

Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası hangi ismin nereden aday olacağı merak edilmeye başlandı. Bakanı Mustafa Varank'ın Bursa'dan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un İstanbul'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Antalya'dan Çevre Bakanı Murat Kurum'un Malatya'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ise Hatay'dan aday gösterilmesi gündemde...

BAKAN SOYLU İÇİN SAMSUN İDDİASI VAR

Hangi ilden aday gösterileceği en çok merak edilen isimlerden biri de hiç kuşkusuz ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Soylu için Kulislerde Samsun'dan aday gösterileceği konuşuluyor.

BÖLGEDE RAHATSIZLANDI

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yoğun tempo nedeniyle rahatsızlandı. Son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı açıklanan Bakan Soylu'nun bir süre dinleneceği öğrenildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında kabinedeki isimlerin adaylıklarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var."

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Son Dakika Politika Kabinedeki bakanlar hangi ilin adayı olacak? Soylu için Samsun iddiası öne çıkıyor - Son Dakika


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