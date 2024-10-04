Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Adana'da konuştu: (2)

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TEKNOFEST'in bir gençlik destanı olduğunu belirterek, "TEKNOFEST bir teknoloji devrimidir, bereketli Anadolu topraklarında filizlenen idealist gençlerin güçlü sesidir." dedi.

Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te konuştu.

Kendilerinden öncekilerin zor zamanlarda verdikleri asil mücadeleye dikkati çeken Erdoğan, "Biz de onların açtığı yolda sarsılmadan, yıkılmadan cesaretle yürüdük. O mücadele adamlarından büyük ve güçlü Türkiye için canını dişine takanlardan birisi de merhum Özdemir Bayraktar'dı." dedi.

Özdemir Bayraktar'ın insansız hava araçlarında çığır açan bir isim ve milli teknoloji hamlesinin mihmandarlarından olduğunu ifade eden Erdoğan, "BAYKAR'ın bugün hayata geçirdiği pek çok projenin de fikir babasıydı. Kararlıydı, azimliydi, cesurdu. Yılmadı ve yıldırmadan da yoluna devam etti. Kendi ifadesiyle, durumdan vazife çıkaran idealist bir insandı. Bugün İHA ve SİHA'larımız 50'den fazla ülkede Türk savunma sanayini gururla temsil ediyorsa bu başarıda Özdemir ağabeyin çok büyük payı vardır. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah sizler bu mücadeleyi çok daha iyi seviyelere taşıyacaksınız." diye konuştu.

Gençlerin kendilerinin eksiklerini telafi edeceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Unutmayın, sizler Türkiye'nin umudusunuz, sizler Türkiye'nin istikbali, Türkiye'nin aydınlık yarınlarısınız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Karşılaştığınız zorluklara aldırmadan sabırla, inançla hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyen zihni köleleştirilmiş, iradesi esir alınmış felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın sabır acıdır, zordur, çetindir ama meyvesi daima tatlıdır. İnancın ve azmin elinden Allah'ın izniyle hiçbir şey kurtulamaz. Sevgili gençler, tüm bunları şu gerçeğin farkında olarak söylüyorum, Türkiye artık eski Türkiye değil, Türkiye 22 yıl öncesinin Türkiye'si asla değil. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesi ile kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz, yaşıyorsunuz."

"İnsansız hava araçlarında dünyanın ilk üç ülkesi arasındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 22 yılda gençlerle hayalleri arasına girebilecek birçok engeli kaldırdıklarını belirterek, "Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon dolar sınırını aştık, nereden nereye. Savunma sanayinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80'lere çıkardık. İnsansız hava araçlarında dünyanın ilk üç ülkesi arasındayız." bilgisini verdi.

Araştırma Geliştirme Merkezi sayısını da sıfırdan 1328'e çıkarttıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buralarda 66 bin 250 projeyi tamamladık, 14 bin 634 proje ise devam ediyor. 22 yıl önce sadece 2 teknopark vardı, bugün 104 teknoparkımız var. Tasarım merkezimiz yokken bugün 332 tane tasarım merkezine sahibiz. Buralarda da 13 bin 101 proje tamamlandı, 2 bin 262 proje devam ediyor. Daha bunlar gibi saymaya kalksak saatler alacak güçlü bir altyapıyı son 22 yıl içerisinde ülkemize kazandırdık."

Merkezinde gençlerin olduğu 21. yüzyıl Türkiye'sini ilim ve teknolojiyle inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını da vurgulayan Erdoğan, yeni, büyük ve güçlü Türkiye'yi yansıtan en önemli tablonun bu sene 10'uncusu düzenlenen TEKNOFEST olduğunu söyledi.

Her geçen yıl katılımcı sayısı artan, ziyaretçi rekorları kıran TEKNOFEST'in geniş yelpazedeki yarışmalarıyla teknoloji ekosistemine ışık tuttuğunu dile getiren Erdoğan, "TEKNOFEST dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını bizlere çok net bir biçimde gösteriyor. TEKNOFEST, unutmayın gençler, bir gençlik destanıdır, TEKNOFEST bir teknoloji devrimidir. TEKNOFEST, bereketli Anadolu topraklarında filizlenen idealist gençlerin güçlü sesidir." diye konuştu.

2018'den bu yana TEKNOFEST'in dalga dalga büyüdüğüne hep beraber şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"2018'de, 14 farklı kategoride toplam 4 bin 333 takım ve 20 bin yarışmacıyla başlamıştık. Geçen sene İstanbul, Ankara ve İzmir'de 41 farklı kategoride 333 binden fazla takım, 1 milyondan fazla yarışmacıyla, 4,5 milyon ziyaretçiye ulaştık, Allah'a hamdolsun. TEKNOFEST Adana'ya ise 50 farklı kategoride, 790 binden fazla takım, 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi bakımından da yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum. Adana ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz bölgesindeki tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı, Şakirpaşa'ya davet ediyorum."

"Gerilim, çatışma ve savaşlar coğrafyamızı içten içe çökertiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede son yılların en sancılı günleri yaşandığına işaret ederek, "Gerilim, çatışma ve savaşlar coğrafyamızı içten içe çökertiyor. Gazze ve Lübnan'daki katliamları millet olarak, insanlık olarak içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz." dedi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları başlayalı neredeyse bir yıl olduğunu anımsatan Erdoğan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kişinin vahşice siyonist İsrail tarafından katledildiğini söyledi.

Saldırılarda 100 bine yakın insanın da yaralandığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirler birer enkaz yığınına döndü. İsrail, Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti, şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. Filistin'in seçilmiş son başbakanı İsmail Heniyye'yi Tahran'da şehit ettikten sonra, geçtiğimiz günlerde de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı katlettiler. İsrail saldırılarında can veren Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

(Sürecek)