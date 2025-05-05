Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki insanı kriz, Suriye'deki gelişmeler ele alınırken, Erdoğan Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Trump ise yaptığı açıklamada, "Verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kendisi de ABD'ye gelecek." dedi.

05.05.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti." denildi.

ERDOĞAN İLE TRUMP ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi, Gazze'deki son durum, Suriye'deki gelişmeler, savunma sanayi konuları ele alındı.

"GÖRÜŞMEDE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI"

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SONLANDIRILMASI İÇİN GÖSTERİLEN GAYRETİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

ERDOĞAN, TRUMP'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

TRUMP: ERDOĞAN DA ABD'YE GELECEK

ABD Başkanı Trump ise Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konu ele alındı. Cumhurbaşkanı, ilerleyen bir tarihte Türkiye'ye gitmem için davette bulundu; kendisi de Washington, D.C.'ye gelecek.

"BAŞKANLIK YAPTIĞIM SIRADA ERDOĞAN İLE İLİŞKİLERİM MÜKEMMELDİ"

Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi. Aramızda birçok konuda yakın işbirliği vardı. Bunlardan biri de, hapse atılan Rahip Andrew Brunson'ın benim talebim üzerine derhal ABD'ye geri gönderilmesiydi. Her halukarda, bu saçma ama ölümcül Rusya-Ukrayna Savaşı'nı DERHAL sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum!

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ates null:
    Reis,bu sarı kafaya güvenme. 23 7 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ne mutlu. hamdu senalar olsun. 3 22 Yanıtla
  • tuncay8891:
    Biri gazzeyi nasil bombalariz konusacak digeride israille nasil el altindan ihracat yapariz onu konusacak 12 4 Yanıtla
  • 205622:
    turamp kasetler elimde ayağını denk al dedi buda çıkıp tribünlere hep turamp diyo yersen 4 3 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    ee kimi göz altına almak için izin alındı ? 2 4 Yanıtla
  • Erkan Çamur:
    Vaziyet alin altini dusucecek aciklamalar yapacam demistir 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:54:57. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.