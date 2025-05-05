Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti." denildi.

ERDOĞAN İLE TRUMP ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi, Gazze'deki son durum, Suriye'deki gelişmeler, savunma sanayi konuları ele alındı.

"GÖRÜŞMEDE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI"

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SONLANDIRILMASI İÇİN GÖSTERİLEN GAYRETİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

ERDOĞAN, TRUMP'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti."

TRUMP: ERDOĞAN DA ABD'YE GELECEK

ABD Başkanı Trump ise Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konu ele alındı. Cumhurbaşkanı, ilerleyen bir tarihte Türkiye'ye gitmem için davette bulundu; kendisi de Washington, D.C.'ye gelecek.

"BAŞKANLIK YAPTIĞIM SIRADA ERDOĞAN İLE İLİŞKİLERİM MÜKEMMELDİ"

Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi. Aramızda birçok konuda yakın işbirliği vardı. Bunlardan biri de, hapse atılan Rahip Andrew Brunson'ın benim talebim üzerine derhal ABD'ye geri gönderilmesiydi. Her halukarda, bu saçma ama ölümcül Rusya-Ukrayna Savaşı'nı DERHAL sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum!