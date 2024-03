Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bugüne kadar ne çektiyse zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya'da düzenlenen mitingine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Türkiye bugüne kadar ne çektiyse zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi arkasında bulunan miting alanında gerçekleşen buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malatya'ya bir ay önce gelecektik ama nasip olmadı bugün sizlerle hasret gidererek bu gecikmeyi telafi ediyoruz" dedi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 72, milletvekilliğinde yüzde 69 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na destek veren Malatyalılara teşekkür eden Erdoğan, "Sizler bize güvendiniz, üzerinize düşeni yaptınız biz de İnşallah bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle Malatya'da Cumhur İttifakı'nı rekor bir oya taşıyacağınıza inanıyorum" dedi.

Malatya'nın bugüne kadar kendilerini hiçbir mücadelede yalnız bırakmadığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu defa da Türkiye'nin hızlanan inşasında Malatya'yla birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz. Malatyalı kardeşlerim kimin kendisine gönül verdiğini kimin şahsi hesaplar peşinde koştuğunu çok iyi biliyor. Bizim bildiğimiz Malatya insanı karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranları, Kandil'le demlenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla şehrini geliştireni Malatya unutur mu. Hak ve özgürlük alanını genişleterek kendini öz yurdunda garip bırakmak isteyenlere dersini vereni Malatya terk eder mi? Dünyada başı dik şekilde dolaşmasını sağlayanın, bayrağının hep dalgalanması ve ezanların hiç susmaması için çalışanı Malatya ihmal eder mi? Depremle sarsılan nice sevdiklerini toprağa veren, evi, iş yeri hasar gören kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı" ifadelerine yer verdi.

Asrın felaketinde Malatya'da 78 bine yakın konut ile 25 bini aşkın köy evi, 27 bini aşkın ahır ve ticari alanın zarar gördüğünü de anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehrimize 85 bine yakın çadır gönderdik, 36 bini aşkın konteyner kurduk. Yapılan çalışmalar sonunda Malatya'da 20 bini kırsalda kalanı şehir merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu. Hatta bunlardan 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezindeki meydan ve iş yeri düzenlemelerini yapıyor. Yeni camii çevresinde, buğday pazarı civarında, Akpınar meydanı, emeksiz caddesi arasında, İnönü caddesi boyunca, valilik çevresinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşilyurt'ta da pek çok mahallede proje çalışmaları devam ediyor. İmar ve inşa çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık."

Amaçlarının önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerinin konut ve ticari işyerlerini teslim etmek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine depremzede şehirleri geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini de hayata geçirdiklerini söyledi. Bu anlayışla savunma sanayi yatırımlarını deprem bölgesi şehirlere yoğunlaştırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Aselsan firmamız Malatya'da elektronik bakım onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor. Alt yapısı ve üst yapısıyla depremin şehrimizdeki tüm izlerini silene kadar durup dinlenmeden çalışacağız" dedi.

Deprem bölgesi genelindeki faaliyetleri binden fazla şantiyede 110 bin personelle yürütüldüğünü de kaydeden Erdoğan, bugüne kadar teslim ettikleri 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacaklarının d müjdesini verdi. Yılsonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını da aktaran Erdoğan, "Yine deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Hibe yanında 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredi desteğini de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz. Velhasıl depremle sarsılan şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Türkiye'nin maruz kaldığı onca terör saldırısının, darbe girişiminin, gizli açık kuşatmanın üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi ağır bir maliyeti oldu. Bunca insan kaybının şehirlerin sizin gördüğü ağır hasarın altından kalkmak kolay değil. Dünyanın bir başka ülkesi bizim yaşadıklarımızı yaşasa emin olun tekrar toparlanması on yıllar sürer. Hamdolsun biz asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin üstesinden geliyoruz. Allah'ın izniyle Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hale getirmekte kararlıyız. Vefat edenleri elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları daha iyisiyle yerine koyacak güce azme dirayete sahibiz Tıpkı yaşadığımız diğer sınamalar gibi depreminde bizi hedeflerimizden koparma asla izin vermeyeceğiz. Türkiye diplomasiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle, sosyal yapısıyla dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya şahidimiz olsun ki milletimizin desteği ve duası arkamızda olduğu müddetçe de bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasının önüne kimse geçemeyecektir. Türkiye 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde şehirlerini yönetecek belediye başkanlarını, meclis üyelerini, mahallelerindeki veya köylerindeki muhtarlarını seçecek. Cumhur ittifakı olarak bu seçimde de büyük şehirlerde ve illerimizin bir kısmında işbirliği yapıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik konusundaki becerisini ve tecrübesini kimseyle tartışmayız. Her görev gibi Belediye Başkanlığı da hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralan arkadaşlarımız emaneti haleflerine teslim edene kadar ülkesi, milleti, şehri için canla başla çalışacaktır. Malatya Büyükşehir'de ve ilçelerimizin bir kısmında işte böyle bir değişim oldu. Dün şehrimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl destekledik isek bugün vazifeye talip kardeşlerimizin de aynı şekilde yanlarında olacağız" İfadelerine yer verdi.

Konuşmasında üstü kapalı Yeniden Refah Partisi'ni de eleştiren Erdoğan şunları söyledi:

"Tabi bu arada ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden, kendi adaylarımızdan sorumluyuz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim bölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Tüm hayatımızı ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. E sonra sadece yalan yanlış konuşarak sadece haksızca eleştirerek siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu programı projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece ötekine veriyorsa 5 fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajlara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum"

Yaklaşan Ramazan Ayı ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mübarek Ramazan'a sayılı günler kaldı. İnşallah önümüzdeki Pazar gecesi ilk sahurumuza kalkıyor pazartesi günü ilk iftarımızı yapıyoruz. Bu mübarek ayda tutacağımız oruçlarımızı ve yapacağımız ibadetleri Allah şimdiden kabul eylesin. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'na da beraberce ulaşmak istiyoruz. Bunun için Ramazan'ı çok iyi değerlendirmemiz rahmetinden ve bereketinden istifade etmemiz gerekiyor. Malatya'nın ülkenin ve milletin hayrına olan her hususta yaptığı gibi bu konuda da en ön safta yer alacağına inanıyorum. Eser ve hizmet siyasetimizin gerisinde vatan toprağının her karışını ve insanımızın tamamını kuşatan bir müktesebat vardır. Bizim siyaset ahlakımız söylediğini yapma, yapmayacağını söylememe üzerine kurulu. Bunun en büyük ispatı da geçtiğimiz 21 yılda yaptıklarımızdır" şeklinde konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde Malatya'da yapılan yatırım ve projelere de değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde Malatya'ya yaklaşık 149 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 5 bin 739 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci bir devlet Üniversitesi olarak Turgut Özal Üniversitesi'ni açtık. Gençlik ve Sporda 9 bin 170 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Bir stadyum ile 60 adet spor tesisi inşa ettik. Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 7,5 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta toplam bin 640 yataklı 16 hastanenin de aralarında bulunduğu 71 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. TOKİ vasıtasıyla 24 bin 98 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 4 bin 859 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz 8 millet bahçesinden 5'ini tamamladık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardık. Bünyesinde 23 adet köprü bulunan Malatya Çevre Yolumuzun Hekimhan yol ayrımına kadar olan 26 kilometresini hizmete sunduk. Bu yılsonuna kadar inşallah Battalgazi yol ayrımına kadar olan kesimi trafiğe açıyoruz. Ayrıca şehir girişindeki Beylerderesi viyadük köprüsünün ve kuzey kuşak alternatif köprü ve yollarının yapımına devam ediyoruz. Kömürhan köprüsü tüneli ve bağlantı yolunu yine yeni Tohma Şehit Gaffari Güneş köprüsünü hizmete açtık. Malatya ve Sivas'ın birbirine bağlayan 8 adet tünel ve 14 adet köprüsüyle seyahat süresini 35 dakika azalttık. 104 kilometrelik Malatya-Hekimhan yolunu tamamladık. Elazığ yolundaki Battalgazi kavşağı bağlantı yolu ve Hanımınçiftliği köprüsünü bitirdik. Sivas-Malatya hızlı demir yolunun etüt projesini tamamladık. Malatya Elazığ hattıyla ilgili etüt çalışmalarımız devam ediyor. Deprem dolayısıyla hasar gören Malatya-Nurdağı demiryolu kesimindeki çalışmalar sürüyor. Modernize ettiğimiz Malatya havalimanımızın 2003 yılında 89 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz sene ne oldu biliyor musunuz? 730 bini geçti. Malatya'ya 15 baraj bir gölet 20 sulama tesisi bir yeraltı depolama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi, 4 arazi toplulaştırması ve 10 adet HES inşa ettik. 6 barajın yapımı sürüyor. İnşaat safhasında yer alan 4 tesisimiz ile toplam 206 bin dekar arazide sulama yapılacak. Malatyalı çiftçilerimize toplam yaklaşık 28 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimize bir teknopark 4 araştırma geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. Büyüklüğü 120 hektarı bulan bir alanı Battalgazi Yeniköy Sanayi Bölgesi olarak ilan ettik. Lisanslı kuru kayısı deposunu şehrimize kazandırdık. Çalışan ve üreten gençler programında başlanan ve bin kişinin çalışacağı tekstil tesislerinden üçü tamamlandı, biri de yakında bitiyor. İstihdamı desteklemek için Malatya'daki işverenlere toplam 3,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide Akçadağ'da, Arapgir'de, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt'a doğalgaz arzını sağladık. Bu yıl içinde Arguvan ve Kale, daha sonra da Doğanyol ve Pütürge'de doğalgaz arzını sağlayacağız. Görüldüğü gibi Malatya'ya getirdiğimiz yatırımlar ne kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Malatya'daki belediye başkan adaylarını tek tek sahneye çağırarak tanıttı. Erdoğan, Malatyalıların 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'na rekor oyla destek olacaklarından emin olduğunu da söyledi. - MALATYA