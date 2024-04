Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Çocukların hayatına kast edenler hesap verecek

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde, çocukların hayatına kast edenlerin hesap vermesi için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen "TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" programına katıldı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlama dileklerini iletti. Yılmaz, dünyada başka örneği olmayan milli bayramı uluslararası düzeyde bir kardeşlik şölenine dönüştüren TRT'yi tebrik etti.

TRT, 1979 yılından bu yana 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaparak; kardeşlik iklimini dünyaya yayan önemli roller üstlendiğini ifade eden Yılmaz, "Bugüne kadar dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu Türkiye'de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye'de ağırladığımız çocuklar, buradan unutulmaz anılarla ülkelerine döndüler, tüm dünyaya barış ve dostluk mesajları götürdüler. Bugün ise 29 farklı ülkeden 500'e yakın evladımızı, 'Dünya Çocukları Barış İçin El Ele Verdi' temasıyla Türkiye'de misafir ediyor, kucaklıyoruz. Son iki yıldır Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin coşkusunu, bu sene dünya çocuklarıyla birlikte Ankara'da yaşıyoruz. Çocuğun olduğu yerde neşe var. 29 farklı ülkeden Türkiye'ye getirdiğiniz bu heyecan, neşe ve güzellikler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yıl aramızda onur konuğu olarak Filistin'in cesur çocukları var. Tüm çocuklarımızla birlikte, bugün aramızda olan Filistinli evlatlarımıza da hoş geldiniz diyor, her birinin gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.

Dünyada savaşlar, çatışmalar, düşmanlıklar, acılar, korkular hep büyükler tarafından çıkartıldığını belirten Yılmaz, "Ama bugüne kadar krizlerin kurbanı ise çoğunlukla çocuklar oldu. Büyüklerin hatalarının bedelini maalesef masum çocuklar ödedi, ödüyor. Bu acı gerçeğe son 200 gündür Filistin'de bir kez daha şahitlik ediyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarında, 7 Ekim'den beri son asrın en acımasız katliamlarından biri yaşanıyor. Ne yazık ki, dünyamızın barış ve huzurunu korumakla görevli kurumlar, 14 binden fazla Filistinli çocuğun hayatını kurtarmayı başaramadı. Gazze'de 200 gündür yaşananlar, açık söylüyorum, insanlık tarihine birer kara leke olarak kazınmıştır. Sizlerin böyle bir vahşete şahit olmanızı asla istemezdik. Altını çizerek ifade etmek isterim ki; savaşları bitirmek için verdiğimiz mücadelenin en önemli motivasyon kaynağı siz çocuklarımızdır. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, işte bugün burada olduğu gibi, akranlarının neşeli sesleri ile çınlamalıdır" şeklinde konuştu.

Çocukların yüreklerinin tedirginlikle değil sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpması gerektiğini belirten Yılmaz, "Çocuklar korkunun pençesinde değil, huzurun kucağında uyumalıdır. Şunu hiçbir zaman unutmayın sevgili çocuklar adalet, er ya da geç mutlaka tecelli eder. Zalimler, zorbalar ve katiller günün sonunda kaybetmeye mahkümdur" ifadelerine yer verdi.

Çocuklardan Gazze başta olmak üzere bütün o yetim ve öksüz çocuklar için, akşam yatağa girdiklerinde dua etmenizi istediğini söyleyerek Yılmaz, "Sizlerden Gazzeli, Filistinli, Yemenli, Sudanlı, Somalili ve kalbi yaralı diğer tüm kardeşlerinizi dualarınızda unutmamanızı özellikle rica ediyorum. İsrail yönetiminin ve savaş lobilerinin baskılarına rağmen Gazze'deki katliamlara tepkisiz kalmayan herkese buradan teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde, çocukların hayatına kast edenlerin hesap vermesi için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Bunun yanında tüm dünyada barışın ve huzurun hakim olması için var gücümüzle çalışmaktan geri durmayacağız. Siz çocukların şu an burada sergilediği birlik ve beraberliğin, Türkiye'den tüm dünyaya verdiğiniz mesajların çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Şu muhteşem kardeşlik tablonuz, inşallah Balkanlar'dan Orta Asya'ya; Afrika'dan Avrupa'ya dünyanın her köşesindeki çocuklara umut ve ilham kaynağı olacaktır. Yeryüzündeki tüm çocuklarının barış, huzur ve güvenlik içinde yaşayacağı, oynayacağı, anne ve babasından ayrı kalmayacağı aydınlık bir dünya için mücadelemizi devam ettireceğimizi bilmenizi istiyorum. Rabim sizleri her türlü sıkıntıdan korusun diyorum" açıklamalarında bulundu.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü olduğunu belirten Yılmaz, "23 Nisan 1920 tarihinde, ülkemiz işgal altındayken 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bağımsızlık irademizi ortaya koyduk. Meclisimizin ortaya koyduğu irade, tükendi denilen bir milletin küllerinden doğarak tarih sahnesinde adeta bir güneş gibi parlamasını ifade ediyordu. Büyük Millet Meclisi çatısı altında, ortak bir gaye etrafında kenetlenen aziz milletimiz, İstiklal Harbiyle geleceğine ve iradesine sahip çıkmıştır. Bu uğurda nice insanımızı, genç-yaşlı, kadın-erkek demeden on binlerce vatan evladını şehit verdik. Tüm imkansızlıklara, yokluk ve zorluklara rağmen mücadelemizi zaferle taçlandırdık. Bu vesileyle bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz bütün kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. İstiklal Harbi'ni veren o yüce Meclis'teki ruhu, aşkı, heyecanı bizler de bugün en coşkulu halde kalbimizde hissediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tam 22 yıldır milli mücadele ruhuyla Türkiye ve istikbalimizin teminatı olan çocuklarla hizmet için koştuklarını vurgulayan Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şehitlerimizin canları pahasına bize devrettiği emaneti, daha da yücelterek bizden sonraki nesillere devretmenin gayreti içindeyiz. Demokrasiyi, Cumhuriyeti, milli iradeyi güçlendirdikçe; ülkenin daha çok kalkındığını, geliştiğini, büyüdüğünü 22 yıl boyuna pek çok kez gösterdik. Bundan sonra da daha güçlü devlet, daha güçlü millet, gücünü pekiştirmiş bir demokrasi idealiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Devletimizin üniter yapısından, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğinden, vatanımızın toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılını inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden, önümüze çıkan engellere aldırmadan azimle mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

Yılmaz, çocuklardan hayatınız boyunca, hem ülkemizde, hem dünyada, kardeşliği, dostluğu ve dayanışmayı en güçlü şekilde savunmanızı beklediğini belirtti. Çocukları neşeli görmek, biz büyükleri her zaman çok mutlu ve mesut ettiğini ifade eden Yılmaz, "İnşallah, ülkemizde bulunduğunuz süre içinde hayatınız boyunca unutamayacağınız güzel hatıralar biriktireceksiniz. Sizlerden, birbirinizle iletişimizi hiç koparmamanızı özellikle rica ediyorum. Her birinizden Türkiye'deki kardeşlerinizle irtibat halinde olmanızı, mektuplar yazmanızı, e-postalar, mesajlar göndermenizi bekliyorum. Bu düşüncelerle, hepinizin 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, her gününüzün bayram neşesi içinde geçmesini diliyorum. Kalplerimizin bir araya geldiği bu anlamlı buluşmaya vesile olan TRT'miz başta olmak üzere tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Nice bayramlarda buluşmak dileğiyle, hepinizi gözlerinizden öpüyor, sevgilerimi iletiyorum. Ailelerinize, arkadaşlarınıza selamlarımızı, sevgilerimizi götürmenizi özellikle rica ediyorum. Allah'a emanet olun" dedi. - ANKARA