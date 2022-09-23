Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Akyurt İlçe Teşkilatı buluşmasında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye bölgesinde bir istikrar unsuru olarak barışı hayata geçirmek için ölümüne gayret sarf etmekte." dedi.

Oktay, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ankara'nın Akyurt ilçesinde cuma namazını vatandaşlarla Seyyid Burhaneddin Camisi'nde kıldı.

Esnaf ziyaretlerinde bulunan Oktay'a, AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Arife Polat Düzgün, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve İlçe Başkanı Murat Yıldırım eşlik etti.

Ardından AK Parti Akyurt İlçe Teşkilatıyla Akyurt Belediye Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Oktay, burada yaptığı konuşmada, hükümetin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra vatandaşın talep ve sorunlarıyla da birebir ilgilendiğini ve bunları çözdüğünü söyledi.

Oktay, altılı masanın 2023'teki seçimlere kiminle gireceğine karar veremediğini belirterek, "Herhalde talimat bekliyorlar artık büyükelçilerden mi bekliyorlar talimatı, dışarıda başkalarından mı bekliyorlar göreceğiz." dedi.

"85 milyonun her bir ferdine aynı hassasiyetle hizmet götürme kararlılığımız var"

Millete hizmet yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son derece kararlı bir şeklide devam ettiklerini vurgulayan Oktay, "Hizmet noktasına gelince, biz, herhangi bir siyasi parti ayrımı veya vatandaşlarımız arasında herhangi bir ayrım gözetmeden 85 milyonun her bir ferdine aynı hassasiyetle hizmet götürme kararlılığımız vardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'ta Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York'ta yürüttüğü başarılı görüşmelere işaret eden Oktay, özellikle dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu en önemli konunun barış ve istikrar olduğunu ifade etti.

Oktay, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın doğal gazla ilgili sorununu dile getirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ben de orada şunu söyledim, bin metreküpü 60 dolar olan ve hatta bir ara 30 dolara kadar inen evimizde yaktığımız doğal gazın, daha geçen haftalarda 3 bin 500 dolara kadar çıktığını düşünün. Şu an 2 bin 500 dolarda ve nereye gideceğini de bilmiyorsunuz. Bu kadar da bir belirsizlik var. Şimdi ne alakası var? Bu sizin evinizde yaktığınız, diğer tarafta bir sanayicimizin veya bir KOBİ'nin kendi iş yerinde kullandığı doğal gazı veya enerjiyi, elektriği birebir etkileyen bir olay. Şimdi Türkiye'nin kendi kaynakları olmadığına göre tamamını dışarıdan alan bir ülke ve tek bir yılda ilave maliyet 50 milyar dolar yaklaşık. Türkiye gibi ülkeler için bu kolay bir kaynak değil. Bir yılda beklemediğiniz şekilde sadece enerji maliyetlerine 50 milyar dolarlık yaklaşık ilave bir maliyet biniyor. Ama Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor net olarak, 'Ben bunu vatandaşımıza yansıtmayacağım. Elimden geldiği kadar bunu vatandaşıma yansıtmayacaksınız.' Bize en büyük net talimatı budur. Onun için de zaten evlerde bugün fazla olduğunu bildiğimiz yine o faturaların, ödenen faturaların her 80 lirasını hükümet olarak biz ödüyoruz ki o 3 bin 500 dolara çıkan şeyi yansıtmayalım diye."

"Gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Küresel ve bölgesel istikrar ihtiyacına karşın, Türkiye'nin bulunduğu bölgede bu konuda büyük sorunlar yaşandığını ve Türkiye bu sorunların çözümü için büyük çabalar gösterirken, kendisini büyük devlet olarak tanımlayan bazı ülkelerin terör örgütlerine yardım ettiğini hatırlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızı görüyorsunuz. Dışişleri bakanlığımız ve ilgili tüm birimlerimiz hepimiz gecemizi gündüzümüze katıyoruz, kuzeyimizde oluşan Rusya ve Ukrayna arasında oluşan savaşın bir an önce bu çatışmanın durdurulmasıyla alakalı. Tam durdurma aşamasına yakınlaştığınız anda birileri rahatsız oluyor. Bu birilerinin kim olduğunu da siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Ne yazık ki birçok örneği de batıdan geliyor. Bu da ilginç bir şey. Aslında NATO da hepsi de bizim müttefiklerimiz, birlikte çalıştığımız devletlerden bahsediyoruz. Halbuki bu savaşlar, bu çatışmalar bölgede çözülmediği sürece faturayı tüm dünya ödüyor, herkes ödüyor ve Akyurtlu da ödüyor, Ankaralı da ödüyor, 81 ilimizdeki vatandaşımız da ödüyor, dünyadaki tüm devletler ödüyor. Şimdi biz de ölümüne birileri istesin veya istemesin 'savaşının kazananı olmaz' diyerek... Cumhurbaşkanımızın da Birleşmiş Milletlerde de çok net bir şekilde ifade ettiği ve bunu Rusya ile konuştuğunda da Şanghay İşbirliği Örgütünde konuştuğunda da Ukrayna ile konuştuğunda da çok net ifade ettiği, savaşın kazananı olmaz barışın da kaybedeni olmaz. Türkiye bölgesinde bir istikrar unsuru olarak barışı hayata geçirmek için ölümüne gayret sarf etmekte. Dolayısıyla buradan bizim bir kez daha mesajımız, Cumhurbaşkanımızın gecesini gündüzüne kattığı bu çabalarına destek olunuyor olması."

"2023 seçimlerinde ciddi bir karar verilecek"

Oktay, 2023 seçimlerinde ciddi bir karar verileceğini ve altılı masanın PKK'ya terör örgütü diyemediğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomaside gösterdiği başarının altılı masadan beklenemeyeceğini söyledi.

Ankara'nın savunma sanayinin de başkenti olduğuna ve bunu tahkim etmek için bazı projelerin tamamlanması gerektiğine işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Ankara merkezi havalimanına bağlayan bir metro hattıyla da yakından ilgileniyoruz. Tabii ki Büyükşehir'in Cumhur İttifakı olarak da bizde olmaması belki bazı şeylerin arzu ettiğimiz hızda gitmemesini de sağlıyor olabilir. Ankaralı vatandaşlarımız bunun farkında zaten, hangi hizmetlerin veriliyor veya verilmiyor olduğunun farkında. Hangi katma değerlerin yapıldığının veya yapılmadığının da farkında. Son birkaç yıla baktığımızda, Büyükşehir olarak yapılması gereken yatırımların ne kadarının yapılabildiği veya yapılmadığını siz çok iyi biliyorsunuz. Daha doğrusu yapılmadığını çok iyi biliyorsunuz. İstanbul'da da bunu çok iyi biliyorsunuz. İzmir'de de bunu çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla işimiz çok. 2023'e giriyoruz, sonrasında 2024 var hep birlikte. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev her bir kapıyı hep birlikte çalacağız. Her bir vatandaşımızın sorunu neyse buna hep birlikte çare arayacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra ev ziyaretlerinde bulunarak, Zahide ve Halil İbrahim Karahan ailesine, 95 yaşındaki Kore gazisi Cafer Yeşilkaya ve ailesi ile 2006 yılında Şemdinli'de şehit olan Piyade Er Şuayip Çalışkan'ın ailesine misafir oldu.