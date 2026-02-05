Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şahinbey Belediyesi\'nin yaptığını metropol bir belediye yapamıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şahinbey Belediyesi'nin yaptığını Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropol şehirler neden yapamıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 3 bin 414 sosyal konutun temel atma törenine katıldı. Gaziantep'te düzenlenen törende konuşan Yılmaz, "Şahinbey Belediyemizin gerçekleştirmekte olduğu 3 bin 414 sosyal konutun Temel Atma Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu temel atma törenini biraz geciktirdik. İyi ki daha fazla geciktirmemişiz. Biraz daha geciktirseydik açılış yapmak zorunda kalacaktık. Çok mutlu gidiyorum arkadaşlar. Sağ olun gençler. Temelini attığımız bu konutlar son derece kıymetli. Hem makroekonomik politikalarımız açısından hem de sosyal boyutuyla çok önemli bir proje. Enflasyonla mücadelede en büyük sorunlardan biri konut fiyatları ve kiralardır. Hizmet enflasyonunun en yapışkan olduğu alan burasıdır. Bu sorunu sadece para politikalarıyla çözmemiz mümkün değil. Arz yönlü politikalar burada büyük önem taşıyor. Konut arzının artması; ev fiyatlarının düşmesi, kiraların dengelenmesi ve piyasadaki köpüğün alınması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu projeler, enflasyonla mücadelemize güç veren çok önemli politikalardır" dedi.

Yılmaz, "Aynı zamanda sosyal adalet açısından da son derece kıymetlidir. TÜİK verilerine göre toplumumuzun yaklaşık yüzde 27'si kirada oturmaktadır. Metropollerde bu oran biraz daha yüksek, kırsal alanlarda ise daha düşüktür. Türkiye genelinde 100 hane varsa, 27 hanede kira ödenmektedir. Yüzde 50'ye yakın bir kesim kendi evinde oturmakta, kalan bir kesim ise ailesine ait evlerde ya da kira ödemeden yaşamaktadır. Bizim amacımız, ev sahibi olanların sayısını artırmak, kiracıların sayısını ise azaltmaktır. Bu yönüyle sosyal konut projeleri hem fiyat istikrarı hem de sosyal adalet açısından son derece önemlidir. Bir diğer önemli boyut ise şehirlerimizin dönüşmesidir. Bu projeler kendiliğinden bir kentsel dönüşüme de vesile olmaktadır. Afetlere karşı dirençli, enerjiyi daha verimli kullanan, daha düşük maliyetli ve erişilebilir konutlar inşa edilmektedir. Bu yönüyle de proje çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne kadar büyük bir devlet ve millet olduğunu bir kez daha göstermiştir"

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi, biz israf ekonomisini değil, üretim ekonomisini; bereketli bir ekonomi anlayışını savunuyoruz. Gereksiz büyüklükler yerine daha uygun ölçeklerde konut inşa edilmesi bu açıdan önemlidir. Bugün Türkiye genelinde ortalama hane halkı sayısı 3 kişiye düşmüş durumdadır. Geçmişte olduğu gibi geniş aileler artık yaygın değildir. Bu nedenle 2+1 konut konsepti son derece doğru bir yaklaşımdır. Isınması, temizliği, bakımı ve mobilya giderleri açısından daha tasarruflu olan bu model, ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Bu anlayışla sosyal konut projelerini bir politika olarak güçlü şekilde destekliyoruz. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde, asrın afetinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sabır diliyorum. Milyonlarca insanımız bu afetten etkilendi. Ancak Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne kadar büyük bir devlet ve millet olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bugüne kadar 455 bin deprem konutu tamamlandı. Sadece konutlar değil; altyapı, yollar, hastaneler, okullar, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleriyle birlikte bölge adeta yeniden inşa edildi. Gaziantep merkezde daha sınırlı olmakla birlikte Nurdağı ve İslahiye'de ilçeler neredeyse baştan kuruldu. Gaziantep'te de önemli bir dönüşüm gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Yarın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, Cumhur İttifakı ortaklarımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin de yer alacağı geniş bir heyetle Osmaniye'de deprem yıl dönümünde 3 yılın muhasebesi yapılacaktır. Bir yandan yaraları sararken, diğer yandan şehirlerimizi çok daha güvenli ve dirençli bir geleceğe hazırlıyoruz. Gaziantep'te bugüne kadar 25 bin 237 konut, 4 bin 463 köy evi ve bin 353 iş yeri teslim edilmiştir. Kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle bu süreç devam etmektedir. Deprem sonrası iyileştirme ve kentsel dönüşümde Gaziantep, Türkiye'nin en başarılı illerinin başında gelmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, merkezi idare, yerel yönetimler, hayırseverler ve iş dünyasının birlikteliği sayesinde hem yaralar hızlı sarılmakta hem de çok verimli işler yapılmaktadır. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bu vesileyle yürekten teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında 3 milyon 796 bin 918 metrekare alanda yürüttüğü çalışmalarla 11 bin 105 bağımsız bölümün yıkımını uzlaşma yoluyla gerçekleştirmiştir. Kentsel dönüşüm bir tercih değil, Türkiye için hayat kurtaran bir zorunluluktur. Bugün Şahinbey Belediyesi 3 bin 414 sosyal konut daha yapmaktadır. Daha önce yapılanlarla birlikte toplam sayı 13 bin 500'e yaklaşmaktadır. İnşallah bu rakamın 20 bine ulaştığını da göreceğiz" şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Burada bir ilçe belediyesinden, Şahinbey Belediyesinden bahsediyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu az önce çok kısa bir konuşma yaptı. Başkaları onun yaptığı işleri yapsa, muhtemelen sabahlara kadar anlatırdı. Bizim anlayışımız farklı; çok iş yapıp az konuşuyoruz. Bazıları ise az iş yapıp çok konuşuyor. Biz çok iş yapmaya devam edelim ama arada bir de konuşalım. Çünkü hiç konuşulmadığında bu boşluğu popülist siyasetçiler ve algı oluşturanlar dolduruyor. Bu vesileyle huzurlarınızda Mehmet Tahmazoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Marifet iltifata tabidir. Televizyonlarda ve çeşitli mecralarda genellikle olumsuz hadiselerin ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Elbette sorunlar ve olumsuzluklar yansıtılacaktır; buna itirazımız yok. Ancak lütfen başarıları ve olumlu gelişmeleri de yansıtın. Bu ülkede gençlerin ortaya koyduğu işleri, iş dünyasının başarılarını, yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği hizmetleri de toplumla paylaşın. Sanki iyi şeyler reyting almazmış gibi bir anlayış var; bu son derece yanlış. Başarılı insanları ve ortaya konulan güzel eserleri toplumun önüne daha fazla taşımamız gerekiyor. Bu anlamda bir ilçe belediyesinden bahsediyoruz; tüneller yapıyor, geniş yollar açıyor, parklar, okullar, kongre merkezleri inşa ediyor" şeklinde konuştu.

"Bugün Şahinbey Belediyesi'nin yaptıklarını birçok metropol belediye başkanı yapamıyor"

Yılmaz, "Bugün Şahinbey Belediyesi'nin yaptıklarını birçok metropol belediye başkanı yapamıyor. Bunun da biraz sorgulanması gerekir. Kusura bakmayın; kimse bahanelerin arkasına sığınmasın. Bir ilçe belediyesi bunları yapabiliyorsa, 10 bin sosyal konut inşa edebiliyorsa; neden Ankara'da yapılmasın, neden İstanbul'da, neden İzmir'de yapılmasın? Maalesef bunları göremiyoruz. İnşallah örnek alırlar. Yaparlarsa biz de mutlu oluruz, onlara da teşekkür ederiz. Keşke yapsalar. Üstelik Gaziantep, belediyeler için uygulanan finansman sistemi içerisinde ayrıcalıklı bir pay almıyor. Aksine, finansal dağılım sistemi bakımından en düşük pay alan illerden biri. Buna rağmen Gaziantep bunları yapabiliyor. İlçesi böyle olan bir ilin Büyükşehir Belediyesinin nasıl olması gerektiğini ise sizin takdirinize bırakıyoruz. Bu vesileyle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na gönülden teşekkür ediyoruz. Biraz sonra tamamlanan bir etabın açılış kurdele kesimini de gerçekleştireceğiz. Gaziantep bu yönleriyle gerçekten bir modeldir. Kamu, yerel yönetimler ve özel sektör; siyaset kurumu, milletvekillerimiz ve valimizle birlikte uyum içinde hareket ettiğinde, kaynakların ne kadar bereketli kullanıldığını açıkça görüyoruz. Aslında ne kadar çok iş yapılabileceğini de hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle Gaziantep çok ama çok kıymetlidir. Biz de elimizden geldiğince Gaziantep'e her türlü desteği veriyor, vermeye de devam edeceğiz inşallah. Şahinbey Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında 3 milyon 796 bin 918 metrekarelik alanda yürüttüğü çalışmalarla 11 bin 105 bağımsız bölümün yıkımını, vatandaşlarımızla uzlaşma sağlayarak gerçekleştirmiştir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kentsel dönüşüm Türkiye için bir lüks değildir, bir tercih de değildir; yaşam kurtaran bir zorunluluktur. Kentsel dönüşümü "rantsal dönüşüm" olarak nitelendirip engelleyenlerin ne tür sonuçlara yol açtığını, en yakın zamanda yaşadığımız depremlerde maalesef gördük. İnşallah bu dönüşümü daha da hızlandırarak sürdüreceğiz. Bu kapsamda gerekli kanunları çıkardık, yeni bir başkanlık kurduk ve kentsel dönüşümü ayrı bir yapı altında organize ettik. Kentsel dönüşüm mevzuatında yapılan değişikliklerle süreci kolaylaştırdık. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok daha hızlı bir çalışma bekliyoruz. Sosyal konutta ise bugün Şahinbey Belediyesi 3 bin 414 konut daha yapmaktadır. Daha önce yapılanlar da dikkate alındığında toplam sayı 13 bin 500'e yaklaşmış olacaktır. İnşallah bunun 20 bine ulaştığını da görürüz. Bu projelerin önemli bir özelliği maliyet yapısıdır. Bakın; kredi yok, faiz yok, banka yok, ara ödeme yok. Vatandaşlarımıza 10 yıl vade imkanı sunuluyor. Her bir konutun ortalama tahmini maliyeti yaklaşık 2 milyon 100 bin TL'dir. Yüzde 20 peşinat alınmakta, bu tutar 4 eşit taksitte ödenmektedir. Vatandaşlar konuta yerleştikten sonra ödemelerine başlamaktadır. 2027 yılı Ocak ayında aylık taksitlerin yaklaşık 14 bin TL olması öngörülmektedir. Yani kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlarımız, kira öder gibi ev sahibi olmaktadır. Bu maliyet yapısı ve ödeme planı, konut sahipliğini artıran ve sosyal dengeyi güçlendiren çok önemli bir modeldir. Ayrıca Türkiye genelinde yürüttüğümüz 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Gaziantep'e merkezi idare olarak 14 bine yakın sosyal konut daha yapacağız. Bu konutları merkezde ve ilçelerde hayata geçireceğiz. Vakti geldiğinde kura ve teslim törenlerini Gaziantep'te gerçekleştireceğiz. Bir tarafta merkezi idarenin projeleri, diğer tarafta belediyelerimiz ve özel sektörün yatırımlarıyla inşallah Gaziantep çok daha farklı bir noktaya ulaşacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Ankara'nın trafiğini hepimiz görüyoruz. Başkentimiz içme suyu problemi yaşıyor"

Yılmaz, "Ama zor zamanlarda, fırtınalı dönemlerde liderlik çok daha büyük bir önem taşır. Afet anlarında bunu hep birlikte yaşadık, değil mi? Deprem sürecinde bunu açıkça gördük. Ben buradan sizlere soruyorum: Recep Tayyip Erdoğan olmasa, bu tecrübe, bu irade olmasa, deprem sonrası bu büyük inşa faaliyetleri mümkün olabilir miydi? İnanın, olmazdı. Bazı yerlerde bugün hala enkazın bile kaldırılmadığını görürdük. O bol bol konuşup gezenlerin ne iş yaptıklarını hepimiz görüyoruz. "Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz." Buyursunlar, belediyelerinde maharetlerini göstersinler. O zaman biz de yarın merkezi idareye geldiklerinde bu işleri yapabileceklerine inanır, güveniriz. Ama görüyoruz ki yapamıyorlar. Ankara'nın trafiğini hepimiz görüyoruz. Başkentimiz içme suyu problemi yaşıyor, trafik sorunu giderek büyüyor. Kendini ispatlayamayan, hizmet üretmekte zorlananların bu büyük işleri yapabileceğine inanmak mümkün mü? İnanın, yapamazlar. Sorunlar yok mu? Elbette var. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sorunlar var. Dünya çok zorlu bir dönemden geçiyor. Bölgemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle afet dönemlerinde, jeopolitik gerilimlerin arttığı, dünya siyasetinin karıştığı ve dünya ekonomisinin zorlandığı zamanlarda liderlik, dirayet ve tecrübe çok daha büyük bir önem kazanıyor. ve çok şükür, biz bu şansa sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi tecrübeli ve dirayetli bir lidere sahibiz. Allah razı olsun diyoruz, sağ olsun, var olsun. Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını da iletmek isterim. Dün Abdülhamit Bakanımızla birlikte kendisini İstanbul'da, Mısır dönüşünde karşıladık. Oradan da Gaziantep'e geçtik. Gaziantep'e de selamlarını ve sevgilerini gönderdi. İnşallah bir gün kendisi de buraya gelerek bu güzel hizmetlerin açılışlarını bizzat gerçekleştirir. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız artık pek temel atmıyor; genellikle açılış yapıyor. Hatta açılışlara bile yetişmekte zorlanıyor. Çünkü o kadar çok hizmet hayata geçirildi ki, geçmişte tek tek yapılan açılışlar bugün toplu açılışlara dönüştü. Artık yüzlerce proje aynı anda hizmete açılıyor. Böyle günleri görmeyi nasip ettiği için Rabbimize hamd ediyor, Cumhurbaşkanımıza da bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"10 bin yeni sosyal konut yapacağız"

10 bin yeni konut sözü veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "17 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ortaya koyduğu vizyonu ve çalışmaları yakından takip ederek, yerelde de talimatları doğrultusunda hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kentsel dönüşüm, yol ve altyapı çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz. Az önce ekranda da gördünüz, bunları tekrar etmeyeceğim. Milletimizin hakkını yine milletimize vermek için gece gündüz demeden, ilk günkü aşkla ve şevkle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Elhamdülillah, 'yapılamaz' denilen, muhalefet belediyelerinin hayal dahi edemeyeceği projeleri hayata geçirdik. 7,5 ayda 35 bin kamyon hafriyat çıkararak tünel açtık. Bu kolay bir iş değildir. 3 katlı köprülü kavşaklar ve yeni yollar inşa ettik. 'Yol yaparsak trafik artar' diyenleri duyuyorsunuz. Biz tam tersini söylüyoruz: Yol açtıkça trafik rahatlar, tünel açtıkça trafik rahatlar. Cumhurbaşkanımızın özellikle üzerinde durduğu ve Türkiye'nin kurtuluşu olarak gördüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını, göreve geldiğimiz günden bu yana aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar 11 bin 105 bağımsız bölümün kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. Elhamdülillah, hiçbir sorun yaşamadan, vatandaşlarımızın gönlünü ve duasını alarak bunu yaptık. 11 bin 105 kişi, yan yana dizilse kilometrelerce yol eder. Hakkaniyetle haklarını ödeyerek; isteyene ev, isteyene konut vererek bu süreci tamamladık. Deprem yıkmadan biz yıktık, bir hayat koridoru açtık. Eğer bunlar yapılmamış olsaydı, depremde birçok vatandaşımız hayatını kaybedebilirdi. Cumhurbaşkanımızın bu alandaki talimatlarını birebir yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Sosyal konut meselesi son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 455 bininci deprem konutunun teslimini gerçekleştirdi. Bu gerçekten imkansız denilenin başarılmasıdır. Şimdi de 500 bin yeni sosyal konut için start verilmiştir. Biz de yerelde buna güçlü şekilde destek oluyoruz. Geçmişte yaptığımız yaklaşık 10 bin konutu bir kenara bırakıyorum. Bugün buradan söz veriyorum: 10 bin yeni sosyal konut yapacağız. Bunun 3 bin 414'üne başladık ve bu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Eğer sosyal konut için arsa tahsisi gecikmeden yapılırsa, buradan bir söz daha veriyorum: Önümüzdeki yılın sonuna kadar 10 bin sosyal konutu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP