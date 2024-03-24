Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terör tehdidinin sınırların dışına atılmasıyla bölgede gözle görülür iyileşmeler oldu

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Terör tehdidini sınırlarımızın dışına atmamızla birlikte bölgemizde gözle görülür iyileşmeler oldu"

AĞRI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör tehdidinin sınırların dışına atılmasıyla bölgede gözle görülür iyileşmeler olduğunu belirterek, "Bölgenin kalkınmasına engel olmak isteyen tüm odaklara rağmen son 21 yılda Ağrı'ya 84 milyar lira yatırım yaptık" dedi.

Ağrı'da Hakemoğlu Konferans Salonu'na düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı konuşmada, "Peygamber Efendimizin kutlu emrine ram olarak iki günümüzü birbirine eşit geçirmemek için hep canla başla, aşkla çalışıyoruz. 10 Ramazan, sizler gibi kardeşlerimizle buluştuğumuz iftar sofralarında daha bir anlam kazanıyor. Bu bölgenin bir evladı olarak bir önceki haftadan bu yana ya bölgede bir şehrimizde ya da hemşehri buluşmalarında iftar sevincini paylaşıyoruz. Tüm illerimize yüzümüz, alnımız ak şekilde gidiyoruz. İktidardaki 21 yıllık eser ve hizmet yolculuğumuzda daha önce hayal dahi edilemeyen nice yatırımı, eseri ve projeyi ülkemize kazandırdık. Ülkemizin eksiklerini gidermekle kalmadık, her alanda Türkiye'yi tarihinin en büyük kalkınma ve yatırım hamlesiyle tanıştırdık" dedi.

Bölgede terör tehdidinin sınırların dışına taşınmasıyla gözle görülür iyileşmeler sağlandığını ifade eden Yılmaz, kente yapılan hizmetlere değinerek şunları söyledi:

"Yıllarca bölgenin kalkınmasını engelleyerek, refahının önüne geçenlerin bertaraf olmasıyla bu topraklar tarihiyle, kültürüyle yeniden ayağa kalmaya başladı. Bölgenin kalkınmasına engel olmak isteyen tüm odaklara rağmen son 21 yılda Ağrı'ya 84 milyar lira yatırım yaptık. Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden bir bilim merkezi kurduk. İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Şimdi de üniversitemize tıp fakültesi binası yapıyoruz. 400 yataklı merkez, 150 yataklı Patnos Hastanesi başta olmak üzere bin 125 yataklı 15 hastane dahil 77 sağlık tesisini şehre kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 4 bin 240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 386 konutun yapımı sürüyor. Ağrı'daki beş millet bahçesinden dördü bitti, Murat Nehri Millet Bahçesi en güzel şekilde hazırlanıyor. Ağrı, şehir geçişi ve bağlantı yollarını Erzurum-Ağrı-Doğubayazıt- Gürbulak Sınır Kapısı yolunu, Doğubayazıt-Çaldıran yolunu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolunu, Erciş-Patnos yolunu ve Doğubayazıt- Iğdır yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Ağrı'nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı başta olmak üzere iki baraj, bir sulama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Yazıcı Barajı'yla Ağrı şehir merkezi ve 15 yerleşim yerinin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. Havalimanımızda hizmete açtığımız yeni terminal binası ile yılda 2,5 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaştık. Ağrı ilinde bir ilke imza atıp Diyadin ilçesinde 'Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin temelini attık ve alt yapı çalışmalarına başladık. 1,3 milyar TL yatırım yapılacak olan proje ile bin 500 kişi iş sahibi olacak. Ağrı'ya kurduğumuz tekstil kent sayesinde çok sayıda kardeşimize istihdam kapısı açıyoruz. Hedefimiz 17 fabrikada 15 bin istihdama ulaşmak. Doğubayazıt Kültür Merkezi'ni, Doğubayazıt Şafii Camii'ni, Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve İshak Paşa Sarayı'nı restore ederek hizmete açtık. Ayrıca Ağrı'ya 11 bin metrekare alana sahip kültür ve kongre merkezi yaptık. Doğal gaz ağını genişlettik, bu yıl da Hamur'u doğal gaza kavuşturacağız. Merkezi yönetim belediye uyumu işte tüm bu hizmetlerin hızlı şekilde sağlanması için önemlidir. Ağrı'da bu uyumun başarısı saydığım hizmetlerden okunuyor."

Türkiye Yüzyılı idealine ulaşmak için hizmet seferberliğini sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Değerli kardeşlerim, her daim geleceği inşa etmenin sorumluluğuyla vizyon projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor, ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı' idealine ulaşması için büyük bir hizmet seferberliği yürütüyoruz. Bu idealimiz doğrultusunda Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik diyoruz. 31 Mart ile birlikte 'Türkiye Yüzyılı şehirleri' imarından ödün vermeden çalışmaya hazırız ve kararlıyız. Türkiye Yüzyılı'nın Ağrı'sı için hazırız ve kararlıyız. Hizmetle, icraatla, özveriyle çalışacak isimler bellidir; Ağrı Belediye Başkan adayımız Mehmet Salih Aydın, Doğubayazıt Belediye Başkan adayımız Cengiz Çelik, Diyadin Belediye Başkan adayımız Rıfat Polat, Eleşkirt Belediye Başkan adayımız Ramazan Yakut, Hamur Belediye Başkan adayımız Cezmi Ergül, Patnos Belediye Başkan adayımız Abdülhalik Taşkın, Taşlıçay Belediye Başkan adayımız İsmet Taşdemir, Tutak Belediye Başkan adayımız Fevzi Sayan, Dedeli Belediye Başkan adayımız Veysi Durak, Tahir Belediye Başkan adayımız Alparslan Yavuz, Yaylaüstü Belediye Başkan adayımız Selami Demirtaş, Yücekapı Belediye Başkan adayımız Nurettin Öztürk. Yerelde gönülden çalışacak tüm adaylarımıza itimadımız tamdır. Tüm adaylarımız Ağrı'nın her bir köşesine eser ve hizmet siyasetinin izlerini bırakmak, şehrimizi Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye taşımak için seferber olmuş durumda. Ağrı'daki eser ve hizmet belediyeciliğimiz yeni dönemde Mehmet Salih Aydın'a emanet. Herkese eşit ve adil hizmet sunmayı şiar edinen Salih Bey, hizmet götürülmemiş tek bir Ağrılı kalmayana kadar çalışmaya hazır. Kentsel dönüşüm ve altyapı sorunlarının çözülmesi, üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek, yöresel ürünler ticaret merkezi, kadın kooperatifleri kurulması ve belediye spor kulübünün açılması gibi projeleriyle Türkiye Yüzyılı şehirleri vizyonumuz doğrultusunda Ağrı'ya yeni bir soluk getirecek. Salih Bey'de bu heyecan, hazırlık, plan, program varken ortaya koyacak bir vizyonu ve projesi olmayanlara sandıkta gereken cevabı vereceğinize inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin" diye konuştu.

Düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İbrahim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Pati İl Başkanı Orhan Güngör ve Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın katıldı.