Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan liderliğinde bugün 9 yıl aradan sonra ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Gerçekleştirilecek Kabine toplantısında ekonomiden terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmeleri içeren birçok konu yer alacak.

10.11.2024 07:33  Güncelleme: 07:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı 10 Kasım'a özel pazar günü toplanacak. Kritik kabine toplantısında masada birçok konu maddesi yer alıyor.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle pazar günü Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek. 10 Kasım Pazar günü Anıtkabir ziyaretinin ardından Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi açılacak.

KABİNE ÇANKAYA'DA TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anmaya katılacak. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu haftanın önemine atıfta bulunmak için her zamanki mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

9 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan Başkan Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Kabine gündeminde Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan'da gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği olacak. Kabine'de ABD'deki seçim sonuçları, devam eden terör operasyonları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki gerçekleştirdiği katliamlar da masada olacak. Bölgede artan gerilime karşı alınacak tedbirler Kabine'de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek. Kabine'nin ardından Başkan Erdoğan, alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü\'nde toplanıyor

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emre Öztürk:
    her hafta toplaniyorsunuz hiç bişey çözdüğünüz yok her geçen gün kötüye gidiyoruz ekonomik açıdan 20 6 Yanıtla
  • McA !:
    Allah'ım sen konuyu biliyorsun "Amin..." 10 8 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    dostlar alışverişte görsün... 4 0 Yanıtla
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