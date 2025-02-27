DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı - Son Dakika
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Politika

DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

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MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası başlayan süreç DEM Parti heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bugün yaptığı 3. görüşmeyle devam ediyor. İmralı'daki görüşme sona ererken, heyet saat 17.00'de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak. Canlı olarak yayınlanacak açıklama için Van, Diyarbakır ve Mersin'de hazırlıklar başlarken alanlara ses sistemleri ve ekranlar getirildi.

27.02.2025 14:50
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısının ardından başlayan süreç DEM'in bugün İmralı'ya yaptığı 3. ziyaretle devam ediyor.

3. İMRALI ZİYARETİ SONA ERDİ

DEM Parti heyeti, bugün 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette, ilk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da yer aldı.

DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

TAKSİM'DE BİR OTELDE AÇIKLAMA YAPILACAK

Heyetin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sona ererken 7 kişiden oluşan grup görüşmenin ardından saat 17.00'de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak.

DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

MEYDANLARA SES SİSTEMİ VE EKRANLAR GETİRİLDİ

Açıklamanın parti tarafından Van, Diyarbakır, Mersin'de LED ekranlarda canlı yayınlanacağının duyurulmasının ardından, Dağkapı Meydanı'nda hazırlıklar yapıldı. Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.

DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı
DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı
DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    Türkiye'ye hayırlı olsun İSALLAH sehitsiz günler geliyor 12 8 Yanıtla
  • Tatar9515:
    akp PKK hıdrelezde kol kola halay çekmeye buluşmak üzere 4 8 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Hadi Akp ye güveniyorsunuz MHP ye güveniyorsunuz.Siz PKK ya nasıl güveniyorsunuzda terör bitecek diyorsunuz.Birakin başka agizlarla konuşmayı.Teror örgütünün sözüne güven olmaz 4 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    bahcelı af mı cıkaracak acaba 1 3 Yanıtla
  • 205622:
    onca şehidin ahını alıyorsunuz onlardan ellalik alma zamanı da gelicek 3 0 Yanıtla
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