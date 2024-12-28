DEM Partili Milletvekilleri İmralı'da Abdullah Öcalan ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Milletvekilleri İmralı'da Abdullah Öcalan ile Görüştü

DEM Partili Milletvekilleri İmralı\'da Abdullah Öcalan ile Görüştü

DEM Partisi'nden milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında detaylar daha sonra basınla paylaşılacak.

28.12.2024 19:27  Güncelleme: 19:29
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DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, bugün İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirdi. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür. Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri, heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır" denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşma sonrası, DEM Parti'den terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Dün beklenen izin çıkarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili milletvekillerinin İmralı ziyaretine ilişkin, "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak" dedi. Açıklamanın ardından, 2013- 2015 yılları arasındaki çözüm sürecinde İmralı heyetinde de yer alan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, bu sabah İmralı Adası'na giderek, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirdi.

'GÖRÜŞME SONA ERDİ, HEYETİMİZ GERİ DÖNDÜ'

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetimiz bugün İmralı'da Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür. Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır" denildi.

EN SON YEĞENİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile yüz yüze son görüşme 23 Ekim 2024'te yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan tarafından, 'aile görüşü' kapsamında yapılmıştı. Ömer Öcalan görüşmeden sonra Abdullah Öcalan'ın, "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını paylaşmıştı. Bundan önceki son yüz yüze görüşme ise 3 Mart 2020'de olmuştu.

İMRALI SÜRECİ, MHP LİDERİNİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

İmralı sürecini başlatan ise Meclis'in yeni yasama yılı açılışındaki özel oturumda DEM Parti milletvekilleri ile tokalaşan MHP Lideri Devlet Bahçeli başlattı. Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın TBMM'ye gelerek örgütü lağvettiğini duyurmasını ve umut hakkından faydalanmasını, partisinin 22 Ekim'deki Grup Toplantısında yaptığı konuşmada dile getirmişti. Bahçeli, o konuşmada, "Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti Grup Toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Lideri, 26 Kasım'da da DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas kurulmasını isterken, aynı gün DEM Parti eş başkanları Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu.

25 YILDIR İMRALI'DA

25 yıldır İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK elebaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. 31 Mayıs 1999'da görülmeye başlanan dava sonunda idam cezasına çarptırılan Öcalan'ın cezası, 2002'de idam cezasının kaldırılmasının ardından Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Partili Milletvekilleri İmralı'da Abdullah Öcalan ile Görüştü - Son Dakika

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