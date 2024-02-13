Denizli\'de BBP\'den aday olan Gümüş, İYİ Parti tarafından aday gösterildi

İlginç olay, Denizli'nin Güney ilçesinde yaşandı. Büyük Birlik Partisi tarafından Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Alaaddin İshak Gümüş, İYİ Parti'nin düzenlediği aday tanıtım toplantısında isminin açıklanmasıyla birlikte Meral Akşener'le birlikte poz verdi. Büyük Birlik Partisi'nden adaylığını ilan eden Gümüş'ün yaptığı bu hamle akıllarda soru işaretine neden oldu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener Denizli'de partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Akşener, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde gösterdiği adayları ilan etti. O toplantıda çok konuşulacak bir olay yaşandı. Güney Belediye Başkan adayı olarak bizzat Akşener tarafından duyurulan Alaaddin İshak Gümüş'ün daha önce Büyük Birlik Partisi'nden adaylığını ilan ettiği öğrenildi.
Daha önce kendisine verilen görev yazısı ile birlikte BBP İl Başkanı İsmail Karateke ile birlikte poz veren Alaaddin İshak Gümüş, bu kez de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partililerle birlikte toplu fotoğraf karesine girdi.
BBP ile yolunu ayırıp ayırmadığı ile ilgili herhangi bir duyuru bile yapılmayan Gümüş'ün, bu kez İYİ Parti'nden Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesi 'Paylaşılamayan Aday' yorumlarına sebep oldu.
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