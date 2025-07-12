Dervişoğlu: Adaleti Savunacağız - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu: Adaleti Savunacağız

Dervişoğlu: Adaleti Savunacağız
12.07.2025 21:59
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Adalet ve Cumhuriyet vurgusu yaparak Türkiye'nin birlikteliğine çağrı yaptı.

'ADALETİ SAVUNMAYA SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne'de Lozan Anıtı'ndaki açıklamasının ardından bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından partisinin il divan kuruluna katılan Dervişoğlu, burada açıklamalarda bulundu. Parti olarak mücadele azimlerinin sürdüğünü söyleyen Dervişoğlu, "Tek kalmışız belki ama Allah da şahit, siz de şahit olun ne kurtuluş azmimizden bir şey kaybettik, ne mücadele isteğimizden, ne de yürüyüşümüzden. Hakkı, hukuku, adaleti savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bu ülkenin geleceğini savunmaya, müdafaa yapmak söz konusu olursa onu bir hat üzerinde değil tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi 'hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır' diyerek Anadolu yaylasında yapılması gereken her şeyi yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

'NEREDEN GELİRSE GELSİN HEPSİ BİZİM KARDEŞİMİZDİR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet yapısına sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, "Biz bu coğrafyada üniter bir devlet kurmuşuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Atatürk'ün banisi olduğu cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Bu topraklar üzerinde hangi etnik kökenden geliyor olurlarsa olsunlar tek bir millet yaşamaktadır. O da devlet durma iradesiyle bir araya gelmiş insanların oluşturduğu büyük Türk milletidir. Hem devletimizin üniter yapısı, milli devlet vasfı, hem de milli kimliğimizdir, Türklüğümüzdür. Burada da farklı etnik kökenlerde gelmiş insanlar var. Benim de farklı etnik kökenlerden gelen soy ağacımdaki aile büyüklerim vardır. Bu bizi başka bir etnik kökenden geliyoruz diye, başka bir milletin mensubu yapmaz. Çünkü cumhuriyeti kuran halka Türk milleti denmiştir. Nereden gelirse gelsin, ister doğudan ister batıdan, ister kuzeyden ister güneyden, ister Türkmen olsun ister Türk, ister Boşnak olsun ister Selanik muhaciri, nereden gelirse gelsin hepsi bizim öz ve öz kardeşimizdir. Yeter ki devlet olmak, millet olmak, kardeş olmak iradesine sahip olunalım" diye konuştu.

'BU MİLLET CUMHURİYETİ YOLDA BULMADI'

Dervişoğlu, Türkiye'nin kendisine yöneltilen tacizlere karşı kayıtsız kalmayacağını ifade ederek, "Burada söylüyorum; kendisine yöneltilmiş bu tacizler, tecavüzler ve saldırılardan sonra bu memleketin evlatlarının olup bitenlere kayıtsız kalabilmesi artık mümkün olamaz. Direnmek mecburiyetindedir çünkü. Bu büyük millet cumhuriyeti yolda bulmamıştır. Bu dalgalanan bayrak yolda mağazadan alınmamıştır. O bayrağın alı kanımızın alı, akı da alnımızın akıdır. O bayrağın üstünde başka bayrak dalgalandırmayız" diye konuştu.

'ÜZERİMİZDEN OYNANAN OYUNLARIN SAYISI ARTACAK'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulması planlanan komisyona da tepki gösteren Dervişoğlu, "Şimdi komisyon meselesi yeniden tartışmaya gelecek. Meşrulaştırılması için her şeyi yapacaklar. Ben de biliyorum ki bizim üzerimizde oynanacak oyunların sayısı artacak. Onun için bugünlerde her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Bu memlekete, bu tuzakları kuranlar, bu tuzakları engellemesi muhtemel olan İYİ Parti'ye de her türlü tuzağı kurmaya kalkışabilirler. O sebeple dışarıya kapatın kulaklarınızı. Dedikodulara itibar etmeyin. Duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. Gördüğünüz şeylerin de en fazla yarısına inanın. Kimin ne zaman, ne oyun kurgulayacağı belli değildir. Ama bir tek şeyden emin olabilirsiniz. Öyle bir kadroya sahibiz ki bunların bize yutturacağı bir tek tuzak bile olmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'SONUNA KADAR BU MİLLET SAVUNACAĞIZ'

Türkiye'yi cumhuriyetsiz bırakmayacaklarını söyleyen Dervişoğlu, "Tehlike büyüktür, safımız bellidir. Cumhuriyetin yanında duracağız. Türkiye'yi cumhuriyetsiz bırakmayacağız. Üniter devlet yapımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Milli devlet vasfımız ve milli kimliğimiz bu coğrafyadaki varlığımızın teminatıdır. Tarih şuuruna sahip olarak yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Biz çadırımızı sırtlanların geçiş yolu üzerine kurduğumuzu biliyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu zor şart altında bölge jeopolitiğinin nazarı itibara alarak en doğru çözümü ve en doğru yol haritasını büyük Türk milletinin gerçek devlet aklı ve iradesiyle gerçekleştireceğiz. Sonuna kadar bu milleti savunacağız, sonuna kadar bu bayrağın gözyaşı altında yaşayacağız. Süreçten memnun olanlar bellidir. Bu süreçten memnun olanlar Amerika Birleşik Devletleri'dir, Batılı emperyalist ülkeleridir, İsrail'dir, PKK'dır, PEJAK'tır, Türkiye'nin başına bela olan YPG ve PYD'dir. Onlar bu işten memnunsa, Türkiye tehdit altındadır. Türkiye'yi bu tehditten kurtarmak da önce büyük Türk milletinin sonra da onun neferleri olan bizlerin görevidir" dedi.

Umut IŞIK- Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Türkiye, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: Adaleti Savunacağız - Son Dakika

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