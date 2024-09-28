Dervişoğlu: İsrail Terör Devletidir - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu: İsrail Terör Devletidir

Dervişoğlu: İsrail Terör Devletidir

Dervişoğlu: İsrail, bölgemizde bir terör devletidir (2)İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gaziantep'teki temaslarının ardından Çağlayancerit 8'inci Ceviz ve Kültür Festivali'ne katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine geçti.

28.09.2024 22:49
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Dervişoğlu: İsrail, bölgemizde bir terör devletidir (2)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gaziantep'teki temaslarının ardından Çağlayancerit 8'inci Ceviz ve Kültür Festivali'ne katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine geçti. Dervişoğlu, ilk olarak Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş'ı ziyaret etti. Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada Başkan Göktaş'ın daveti üzerine ilçeye geldiğini, ilerleyen zamanlarda Kahramanmaraş'a tekrar gelerek depremden sonra verilen taahhütlerinin ne kadarının yerine getirildiğini, nelerin getirilmediğini tespit edip Ankara'ya taşıyacağını söyledi.

'ANAYASAYA GÖRE ERDOĞAN BİR DAHA ADAY OLAMAZ'

Müsavat Dervişoğlu, erken seçimle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Erken seçim konuşulursa erken seçim vadeye yayılmayacak bir taleptir. Bugün erken seçim isteniyorsa Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi belirler ve erken seçimi icra eder. Vadeye çek kesilir gibi erken seçim tarihi açıklanmaz. Dolayısıyla iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtiyaca binaen bir erken seçim kararı alır ise seçim yenilenir. Seçim ne için yenilenecek? Memleketin ihtiyacı için mi yenilenecek? 'Memleketin ihtiyacı için yenilenecek her seçim de milletin beklentisidir' diye biz meseleye sıcak bakarız. Ama yok, 'Efendim Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olsun' diye bir seçim yenileme gayreti varsa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Recep Tayyip Erdoğan bir daha aday olamıyor bana göre. Aday olmasının şartlarından bir tanesi seçimin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan bir kararla yenilenmesidir. Özgür Bey de diyor ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ı buradan yenerek göndermek istiyorum.' Siyaset elbette ki bir arenadır ama hiçbir siyasetçi gladyatör değildir. Dolayısıyla düello mantığıyla siyaset yapılmaz. Millet seçim isterse seçim olur ama seçimin takvimi üzerinde şu gün yapılırsa olur, bugün yapılmazsa olur türünden değerlendirmeleri spekülatif buluyorum. Zaten erken seçim diyenlerin en yakın seçim tarihi 1.5 sene sonraya. Dolayısıyla 1.5 sene sonra yapılacak seçim temenni ederim ki bir pazarlık üzerine kurgulanmış senaryo olmaz."

'CEVİZ ÜRETİCİLERİ YÜKSEK MALİYETLE MÜCADELE EDİYOR'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaretin ardından ilçedeki ceviz işleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulunup festival alanına geçti. Dervişoğlu'nun protokolle birlikte açılış kurdelesini kestiği festivalde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Folklor Ekibi, halk oyunları gösterisi sundu.

Daha sonra kürsüye çıkan Dervişoğlu, AB coğrafi işaret tescilli olan Çağlayancerit cevizinin kalitesi ve lezzetinin Türkiye için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Ancak ceviz üreticilerinin her geçen gün artan zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Gıda tarım örgütü verilerine göre ülkemiz, dünya ceviz üretiminde 4'üncü sırada yer almasına rağmen verimlilik ve üretim kapasitemiz hala gerekli düzeyde değil. Üreticilerimiz hem yüksek maliyetlerle mücadele ediyor hem de emeğinin karşılığını almakta zorlanıyor. Ülkemizdeki ceviz üretimi iç talebi karşılamaktan uzak ve ceviz ithalatına bağımlı hale gelmiş durumda. Ceviz uzun vadeli yatırım gerektiren bir ürün. Ben aslen Karadenizliyim, fındık da cevize benziyor. Bir ceviz ağacının meyve vermesi yıllar alıyor ve üretici bu süreçte büyük sabır ve emek harcıyor. Ancak bu emek yeterli destekleme politikaları ve doğru planlama olmadan karşılığını bulamıyoruz. Girdi maliyetlerinin sürekli artması, özellikle gübre ve sulama maliyetlerinin, enerji maliyetlerinin yüksekliği, ceviz üreticilerini büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Ürün fiyatlarının maliyetlerle orantısız bir şekilde düşük kalması ise çiftçilerimizi derinden etkiliyor. Ayrıca ceviz gibi suya büyük ihtiyaç duyan bir ürün iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden de fazlasıyla etkileniyor."

İYİ Pati Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuşmasının ardından festival kapsamında düzenlenen en iyi ceviz yarışmasında dereceye giren üreticilere plaket ve ödüllerini verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu: İsrail Terör Devletidir - Son Dakika

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