Destici: Cumhurbaşkanımızın tekrar adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici: Cumhurbaşkanımızın tekrar adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz

14.03.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için ya Meclis'in seçim kararı alması ya da anayasa değişikliğinin gerçeklemesi gerektiğini söyleyerek, "Biz onun adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için ya Meclis'in seçim kararı alması ya da anayasa değişikliğinin gerçeklemesi gerektiğini söyleyerek, "Biz onun adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz. Özellikle içinden geçtiğimiz bu şartlar, savaş haleleri de Türkiye'nin bu tecrübeyle, bu istikrarla devam etmesini bize göre doğru kılıyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Destici, emekli maaşı artışlarının yetersizliğine dikkat çekerek, "Çalışan maaşı 60 bin lira seviyesindeyse, emekli maaşı yaklaşık 20 bin lira seviyesinde kalıyor. Oysa 2023 Ocak ayındaki dengeye bakarsak, oran yaklaşık 60'a 40 olmalı. Çalışan 60 alıyorsa, en düşük emekli maaşının da yaklaşık 40 bin lira olması gerekir. Ben bunu dile getirdiğimde bana verilen cevap şu oluyor; 'Bin lira artış yapılsa aylık 16 milyar, yıllık 192 milyar lira maliyet çıkar.' 'Eğer sizin söylediğiniz gibi 10 bin lira artış yapılırsa yıllık maliyet 1 trilyon 920 milyar lirayı bulur. Bütçede böyle bir kaynak yok.' Ancak burada denge bozulursa, adalet terazisi şaşarsa, o zaman sistemin tamamı bozulur. Şu anda emekliler aleyhine bozulmuş bir adalet dengesi var. Dolayısıyla bunun bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Memura kaynak nereden bulunmuşsa, işçiye kaynak nereden bulunmuşsa emekliye de aynı şekilde kaynak bulunmalı ve bu denge yeniden kurulmalıdır. Belki bir anda 40 bin liraya çıkarmak zor olabilir. Ancak en azından ilk etapta emekli maaşı yaklaşık 30 bin lira seviyesine yükseltilmelidir. Bunun altındaki bir rakamın kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Özellikle de tek maaşla geçinmeye çalışan bir emeklinin yaşadığı zorluklar düşünüldüğünde, bu durum çok daha net görülmektedir" dedi.

'BAYRAM İKRAMİYESİ 10 BİN LİRA OLMALI'

Destici, emeklilerin mağduriyetini başından beri dile getirdiğini belirterek, "Bu mağduriyet, Temmuz 2023'te başladı. Ben popülist bir politikayla 'Emeklilere şu verilsin, bu verilsin' demiyorum. Ben temellendiriyorum, gerekçelerini ortaya koyuyorum. Şimdi verecekleri vatandaşlık maaşında asgari ücret esas alınıyor. Bizce asgari ücret esas alınmamalı. Asgari ücret yerine asgari bir hane geçim rakamı belirlenip, bölgelere göre o esas alınmalı. Enflasyon artışları esas alınsaydı, şu anda emekli ikramiyesinin 10 bin lira olması gerekiyordu. Ama şu anda 4 bin lira. Son 1 yıllık enflasyon farkı dikkate alınsa yüzde 30'un üzerinde enflasyon arttı; dolayısıyla 5 binin üzerinde bir rakam olması lazım. Ama hiç artırılmayacak gibi bir hava var. Bu yanlış ve kabul edilebilir bir şey değil. Emekliye nefes aldırabilmek için emeklilerimize bayram ikramiyesi 10 bin lira verilmeli, bayram öncesi emeklimizin yüzü güldürülmeli" diye konuştu.

'DOĞRU BİLDİĞİMİZİ SÖYLERİZ'

Destici, iktidara yönelik bazı eleştirilerinin Cumhur İttifakı'nda nasıl karşılandığı sorusuna yönelik, "Hazine ve Maliye Bakanımız ile sohbetlerimiz oluyor. Bizim taleplerimizle ilgili AK Parti'den başka arkadaşlar, hafif dokunduruyorlar. Ama onlar da biliyor gerçeği. Emeklilere söylenecek bir sözü kimin olur. Haklı emekliler. Fazla da bir şey istemiyorlar. Herkesin ortak olduğu bir konu. Emeklilere haksızlık var. Hak mağduriyeti varsa biz buna sessiz kalamayız. Sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir parti değiliz. Biz siyasi hareketiz. Bir fikrimiz ve misyonumuz var. Biz doğru bildiğimizi söyleriz. Terörsüz Türkiye sürecinde de doğru bildiğimizi söylüyoruz. Ama AK Parti'deki arkadaşlarımız da hoş karşılıyorlar, bir problem yok" dedi.

'ERKEN SEÇİM OLMAMALI'

Destici, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, 2026'da bir seçim beklemediğini söyleyerek, "Ben seçimin 2027 sonu veya 2028 başı olacağını düşünüyorum. ya Meclis seçim kararı alacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olabilmesi için ki biz onun adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz. Özellikle içinden geçtiğimiz bu şartlar, savaş haleleri de Türkiye'nin bu tecrübeyle, bu istikrarla devam etmesini bize göre doğru kılıyor. ya da bir anayasa değişikliği gerçekleşmesi lazım. Anayasa değişikliğinin çok da kolay olmadığını düşünüyorum. Ama Meclis bir seçim kararı alırsa, o zaman tekrar aday olabiliyor. Sanki Meclis karar alırsa seçim 2027'de olmak zorunda gibi bir şey var. Hayır, 2028 Şubat'ında da bu kararı alabilir. Normalde seçim 2028 Mayıs'ın sonu. Yüksek Seçim Kurulu'nun, martın başında açıklaması lazım seçim takvimini. Ondan bir hafta önce Meclis derse ki 'seçim', seçim olur ve Cumhurbaşkanı tekrar aday olur" diye konuştu. Destici, 'Erken seçim olmalı mı?' sorusuna da "Hayır bizce olmamalı" cevabını verdi.

'HEDEFİMİZ 2 MİLYON OY'

Destici, seçim sürecinde ittifak arayışları ile ilgili soruya da "Biz Cumhur İttifakı üyesiyiz. Ama bizim dışımızdaki bu arayışlar siyasetin doğasında olan şeyler. Biz mevcudu muhafaza ederek üstüne koymalıyız. Son seçimde yüzde 1, 550 bin oy almışız. Hedefimiz; asgari 2 milyon oy almak. Kamuoyu çalışmalarında da yüzde 3'ün üzerinde görünüyoruz şu anda" dedi.

Haber: Ersin ERCAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Cumhurbaşkanımızın tekrar adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz - Son Dakika

Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro
İsrail ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa’yı kapattı Filistinliler dışarıda namaz kılıyor İsrail ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa’yı kapattı! Filistinliler dışarıda namaz kılıyor
Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi İlk sinyal 1 Nisan’da Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi! İlk sinyal 1 Nisan’da
Allah ıslah etsin Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın Allah ıslah etsin! Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın ’’Güle güle’’ dedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın ''Güle güle'' dedi
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
Asensio resmen Süper Lig’i sallıyor: Alex’i izleyemeyenler için gönderilmiş Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:29
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
11:13
Sorulan soru “Allah Nihat Hoca’ya sabır versin“ dedirtti
Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
09:52
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
09:38
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
08:51
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:33:59.
SON DAKİKA: Destici: Cumhurbaşkanımızın tekrar adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.