Destici: İran'dan ikinci bir göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
Destici: İran'dan ikinci bir göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor

Destici: İran'dan ikinci bir göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
28.02.2026 21:49
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili, "Türkiye elbette tedbirlerini almaktadır.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili, "Türkiye elbette tedbirlerini almaktadır. Elbette ki kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini önceleyecektir. Burada alınacak en önemli güvenlik noktalarından birisi de bizim Suriye'de olduğu gibi İran'dan ikinci bir göç dalgasına karşı daha tedbirli olmamız gerekiyor. Biliyorum ki devletimiz de, hükümetimiz de buna hazırlıklıdır ve inşallah Türkiye bu saldırganların saldırılarının durması için de elinden gelen gayreti gösterecek. Yine arabulucu rolünü en üst seviyede gerçekleştirecektir" dedi.

BBP Genel Mustafa Destici, Sivas'ta partisinin merkez ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Destici, 29 sene önce Türkiye'de 28 Şubat 1997'de seçilmiş hükümete ve milli iradeye karşı post modern bir darbe gerçekleştirildiğini söyledi. Darbenin her türlüsünü kınadıklarını belirten Destici, "Ama o günleri unutmamalıyız. O günün zihniyetinde, o gün o darbeyi yapanların zihniyeti hala Türkiye'de vardır. Ellerine bir imkan geçse aynısını yapacaklarından emin olabilirsiniz. Onun için biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmeliyiz. Kimliğimize de inançlarımıza da sahip çıkmalıyız. Allah bu millete ne 1960 darbesi, ne 1980 darbesi, ne 28 Şubat, ne 27 Nisan Muhtırası, ne de 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Bir kere daha söylüyoruz. Hakimiyet Allah'ın, irade milletidir. Allah kendi hakimiyetine kimseyi bulaştırmaz. Ona zaten kimsenin gücü yetmez. Ama bizim beklentimiz ve davamız da milletin iradesinde hiçbir güç olmamalı ve herkes milletin iradesine ram olmalıdır" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİSİNDE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Özellikle savunma sanayisinde güçlü olmak zorundayız. İşte bakın Amerika, İsrail'le birlikte Gazze'de soykırım yaptı. 100 bine yakın kardeşimizi şehit etti. Yerle bir etti. Lübnan'ı, Ürdün'ü, Suriye'yi ve İran'ı vurdu daha önce. Nerede Birleşmiş Milletler? Bu gücü nereden alır? Birleşmiş milletlerin hangi maddesi buna bu yetkiyi veriyor? Hiçbir yetkisi yok. Hiçbir uluslararası hukuka uygunluk yok ama gücüyle vuruyor. Ama güçlü olana dokunamıyor. Tereddüt ediyor. Şimdi bugün tekrar İran'ı vurdu. Hem de hangi aşamada vurdu? Görüşmelerin devam ettiği bir aşamada vurdu. Gerekçesi ne; Trump'ı dinliyorsun; İran, Amerikan halkı için tehditmiş. İran nerede? Amerika nerede? İsrail için dese biraz anlaşılabilir. Efendim elinde nükleer silah yapacak uranyum varmış. Bu da yok. Efendim İran halkını özgürleştirecekmiş. Sen gittiğin hangi yere özgürlük götürdün? Afganistan'a mı götürdün? Irak'a mı götürdün? Nereye götürdün? Onun için bunların hepsi palavra, tek dertleri var kendi çıkarları ve İsrail'in güvenliği. Nerede enerji var, nerede zenginlik var, oraya göz koymuş vaziyetteler."

'PİSLİKLERİNİ KAPATMAK İÇİN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİYORLAR'

ABD'nin ve İsrail'in Epstein dosyasını kapatmak için gündemi değiştirdiğini aktaran Destici, şöyle devam etti:

"Hepsi boğazına kadar bu pisliğe batmış. Netanyahu'sundan, Trump'ına kadar hepsi boğazına kadar batmış. Bugün bombalamada okulu bombalıyorlar, 100'e yakın çocuk hayatını kaybediyor. İran ve karşılık verdi. İran üssü karşılık veriyor. İsrail'deki okullara yapmıyor. Onun için bu saldırıyı da kınıyoruz, lanetliyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşların ve bütün dünya devletlerinin buna karşı bu bir ortak duruş sergilemeye davet ediyorum. Türkiye elbette tedbirlerini almaktadır. Elbette ki kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini önceleyecektir. Bu da hakkıdır. Burada alınacak en önemli noktalardan güvenlik noktalarından birisi de bizim Suriye'de olduğu gibi İran'dan ikinci bir göç dalgasına karşı daha tedbirli olmamız gerekiyor. Biliyorum ki devletimiz de, hükümetimiz de buna hazırlıklıdır ve inşallah Türkiye bu saldırganların saldırılarının durması için de elinden gelen gayreti gösterecek. Yine arabulucu rolünü en üst seviyede gerçekleştirecektir."

Kaynak: DHA

Destici: İran'dan ikinci bir göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor

