Üye Girişi
Deva Partisi kurucusu Metin Gürcan gözaltına alındı - Son Dakika

Deva Partisi kurucusu Metin Gürcan gözaltına alındı

26.11.2021 07:53
Deva Partisi kurucusu Metin Gürcan gözaltına alındı

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındığını Twitter hesabından açıkladı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltı nedeni olarak siyasi casusluk suçlamasının kendisine yöneltildiğini belirten Metin Gürcan:

"Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum." açıklamalarında bulundu.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, tutuklanarak gözaltına alınan Metin Gürcan hakkında Twitter hesabından paylaştığı tweetinde;

"Kurucu üyemiz Metin Gürcan hakkında yapılan gözaltı işleminin dayanağını teşkil eden iddialar parti hukukçularımız tarafından takip edilmektedir.

Soruşturmanın gizliliği nedeniyle gözaltı gerekçeleri tarafımızca tesbit edildiğinde kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır." açıklamalarında bulundu.

METİN GÜRCAN KİMDİR?

1976 Bozöyük/ Bilecik doğumlu olan Metin Gürcan, 1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak derece ile mezun oldu.1998-2014 yılları arası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın değişik birimlerinde çalışan Gürcan, akademik çalışmalarına devam edebilmek maksadıyla zorunlu hizmetini bitirmeyi müteakip 2015 yılı Ocak ayında kendi isteği ile emekli oldu. Gürcan'ın meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçti.Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı.Gürcan, Bilkent Üniversitesi Siyaset BilimiBölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda yazdığı doktora tezini Nisan 2016'da savunarak doktorasını tamamlamıştır.

Gürcan bu çalışmasını 2018 yılında 'Opening the Blackbox: Turkish Military Before and After July 15' adıyla kitap olarak bastı.İngilizce (çok iyi) ve Rusca (orta) bilen Gürcan, 2009 yılında Solomon Asch Conflict Center/ Bryn Mawr College'de ve 2014 ile 2015 yıllarında yılında Oxford Üniversitesi Savaşın Değişen Karakteri (Changing Character of War-CCW) programında misafir araştırmacı olarak çalıştı.Gürcan'ın Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi uluslararası hakemli dergiler ve ulusal hakemli dergilerde; çatışmanın değişen doğası, terörizm, ayaklanma ve ayaklanmaya karşı koyma, sivil-asker ilişkileri, dış politika ve askeri strateji konularında yayımlanan 22 akademik makalesi (3'ü SSCI) bulunmaktadır.

Ayrıca Gürcan'ın çeşitli Türk ve yabancı haber sitelerinde güvenlik konularında yazıları periyodik olarak yayınlanmaktadır.Metin Gürcan'ın Oxford Universitesinden Prof. Robert Johnson ile beraber editörlüğünü üstlendiği The Gallipoli Campaign: The Turkish Perspective (Çanakkale Savaşı: Türk Perspektifi)" adlı İngilizce kitabı Nisan 2016'da basılmıştır. Yine 'What went wrong in Afghanistan?: Understanding Counterinsurgency in Tribalized, Rural, Muslim Environments (Afganistan'da Ne yanlış Gitti? Aşiret Yapılı Kırsal Müslüman Bölgelerde Ayaklanmaya Karşı Koymayı Anlamak)" adlı İngilizce kitabı Mayıs 2016'da basılmıştır.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI SARAL'I ELEŞTİRMİŞTİ

Metin Gürcan son tweetlerinde, AK Parti yetkililerinin daha önceden 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile çeşitli anlaşmalar imzalanmasını eleştiren muhalefete, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral'ın verdiği yanıtı eleştirmişti. Saral'ın "Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!" sözlerini alıntılayan Gürcan, şunları yazmıştı:

"Bu kafa Venezuela, Türkmenistan, Kuzey Kore. kafası. Türkiye hala bir diktatörlük değilse, bu AKP genel başkanının diktatör olmak istememesinden değil; Türkiye'de her şeye rağmen muhalefetin hala çok güçlü ve çoğulcu olmasından, sivil toplumun demokrasi bilincinin gücündendir."

BAE ile imzalanan anlaşmaya ve iktidarın dış mihraklar söylemine de tepki gösteren Gürcan "Geldiler. En Dış Mihraktılar. Şimdi 'Ekonomik Kurtuluş Savaşımızın' sponsoru oldular. Batan geminin kelepir malları için 10 milyar doları ateşleyecekler(miş). Bakalım ne kadarını ateşleyecekler? Neleri aldılar? Hangi imtiyazlarla aldılar? Neler ileride uluslararası tahkime gidecek? Göreceğiz" demişti.

Emekli Binbaşı ve akademisyen Metin Gürcan daha öncesinde de Emekli Tümgeneral Cihat Yaycı ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.

Metin Gürcan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Deva Partisi kurucusu Metin Gürcan gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma 09:34 Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma Suriye sınırına hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu 09:13 Suriye sınırına hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı 07:59 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı 20:37 Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi 20:32 Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik 20:24 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik

Son Dakika Haberleri
09:44 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak
09:34 Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma
09:31 Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış!
09:31 Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi
09:28 Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor!
09:22 Yargı'nın 11. bölüm 2. fragmanında Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor
09:17 Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi!
09:12 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!
09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
08:47 BAE Veliahtı'nın ziyareti sonrası ilginç gelişme! Sedat Peker'in internete ulaşımı kesildi!
İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak         
09:44
Kalp rahatsızlıkları olanların vazgeçilmezi! Balina kusmuğundan yapılan kokunun 3 gramı 50 lira Kalp rahatsızlıkları olanların vazgeçilmezi! Balina kusmuğundan yapılan kokunun 3 gramı 50 lira         
09:13
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası         
20:33
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı         
13:59
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 10:04:18. #1.13#
SON DAKİKA: Deva Partisi kurucusu Metin Gürcan gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement