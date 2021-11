Deva Partisi kurucusu Metin Gürcan gözaltına alındı - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltı nedeni olarak siyasi casusluk suçlamasının kendisine yöneltildiğini belirten Metin Gürcan:

"Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum." açıklamalarında bulundu.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, tutuklanarak gözaltına alınan Metin Gürcan hakkında Twitter hesabından paylaştığı tweetinde;

"Kurucu üyemiz Metin Gürcan hakkında yapılan gözaltı işleminin dayanağını teşkil eden iddialar parti hukukçularımız tarafından takip edilmektedir.

Soruşturmanın gizliliği nedeniyle gözaltı gerekçeleri tarafımızca tesbit edildiğinde kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır." açıklamalarında bulundu.

METİN GÜRCAN KİMDİR?

1976 Bozöyük/ Bilecik doğumlu olan Metin Gürcan, 1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak derece ile mezun oldu.1998-2014 yılları arası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın değişik birimlerinde çalışan Gürcan, akademik çalışmalarına devam edebilmek maksadıyla zorunlu hizmetini bitirmeyi müteakip 2015 yılı Ocak ayında kendi isteği ile emekli oldu. Gürcan'ın meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçti.Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı.Gürcan, Bilkent Üniversitesi Siyaset BilimiBölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda yazdığı doktora tezini Nisan 2016'da savunarak doktorasını tamamlamıştır.

Gürcan bu çalışmasını 2018 yılında 'Opening the Blackbox: Turkish Military Before and After July 15' adıyla kitap olarak bastı.İngilizce (çok iyi) ve Rusca (orta) bilen Gürcan, 2009 yılında Solomon Asch Conflict Center/ Bryn Mawr College'de ve 2014 ile 2015 yıllarında yılında Oxford Üniversitesi Savaşın Değişen Karakteri (Changing Character of War-CCW) programında misafir araştırmacı olarak çalıştı.Gürcan'ın Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi uluslararası hakemli dergiler ve ulusal hakemli dergilerde; çatışmanın değişen doğası, terörizm, ayaklanma ve ayaklanmaya karşı koyma, sivil-asker ilişkileri, dış politika ve askeri strateji konularında yayımlanan 22 akademik makalesi (3'ü SSCI) bulunmaktadır.

Ayrıca Gürcan'ın çeşitli Türk ve yabancı haber sitelerinde güvenlik konularında yazıları periyodik olarak yayınlanmaktadır.Metin Gürcan'ın Oxford Universitesinden Prof. Robert Johnson ile beraber editörlüğünü üstlendiği The Gallipoli Campaign: The Turkish Perspective (Çanakkale Savaşı: Türk Perspektifi)" adlı İngilizce kitabı Nisan 2016'da basılmıştır. Yine 'What went wrong in Afghanistan?: Understanding Counterinsurgency in Tribalized, Rural, Muslim Environments (Afganistan'da Ne yanlış Gitti? Aşiret Yapılı Kırsal Müslüman Bölgelerde Ayaklanmaya Karşı Koymayı Anlamak)" adlı İngilizce kitabı Mayıs 2016'da basılmıştır.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI SARAL'I ELEŞTİRMİŞTİ

Metin Gürcan son tweetlerinde, AK Parti yetkililerinin daha önceden 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile çeşitli anlaşmalar imzalanmasını eleştiren muhalefete, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral'ın verdiği yanıtı eleştirmişti. Saral'ın "Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!" sözlerini alıntılayan Gürcan, şunları yazmıştı:

"Bu kafa Venezuela, Türkmenistan, Kuzey Kore. kafası. Türkiye hala bir diktatörlük değilse, bu AKP genel başkanının diktatör olmak istememesinden değil; Türkiye'de her şeye rağmen muhalefetin hala çok güçlü ve çoğulcu olmasından, sivil toplumun demokrasi bilincinin gücündendir."

BAE ile imzalanan anlaşmaya ve iktidarın dış mihraklar söylemine de tepki gösteren Gürcan "Geldiler. En Dış Mihraktılar. Şimdi 'Ekonomik Kurtuluş Savaşımızın' sponsoru oldular. Batan geminin kelepir malları için 10 milyar doları ateşleyecekler(miş). Bakalım ne kadarını ateşleyecekler? Neleri aldılar? Hangi imtiyazlarla aldılar? Neler ileride uluslararası tahkime gidecek? Göreceğiz" demişti.

Emekli Binbaşı ve akademisyen Metin Gürcan daha öncesinde de Emekli Tümgeneral Cihat Yaycı ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.