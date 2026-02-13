Devlet-Millet Birlikteliği Vurgulandı - Son Dakika
13.02.2026 20:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, devletle milletin aynı yöne baktığını ve sosyal refah hedeflerini açıkladı.

'ARTIK DEVLETLE MİLLET AYNI YÖNE BAKIYOR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mersin programı kapsamında AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Mersin milletvekilleri, il ve ilçe yönetimi ile partililer katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, "Bazıları hala içine sindiremiyor. O 28 Şubat zihniyeti maalesef bir fırsat bulduğunda hemen hortluyor. Bunu bir kez daha gördük. Cenab-ı Allah böyle zihniyetlere fırsat vermesin inşallah. Milletimiz, basiretiyle, ferasetiyle bu 28 Şubat zihniyetine bir daha asla geçit vermeyecektir. 28 Şubat'ta ne demişlerdi? Bin yıl sürecek demişlerdi. Çok şükür 5 sene bile sürmedi ve asla o günlere Türkiye geri dönmeyecek. Bu aziz millet o zihniyeti tarihin çöp tenekesine atmıştır. Bir daha oradan geri gelmeyecektir inşallah. 23 yıldır iktidardayız. Yollar yaptık, binlerce, on binlerce kilometre duble yollar yaptık. Demir yolları yaptık. Havalimanları inşa ettik. Üniversiteler yaptık. Şehirlerin altyapılarına yatırım yaptık. Kentsel dönüşümler yaptık. Köylerimize hizmetler götürdük. Fakire, fukaraya, garibe, gurebaya sahip çıktık. Fakat bütün bunların ötesinde AK Parti ne demektir derseniz, AK Parti özgürlük demektir. Başörtüsüne özgürlük demektir. İnsanların ana diline özgürlük demektir. Bakın bir toplumda devlet farklı bir yöne millet farklı bir yöne bakıyorsa o toplum kalkınamaz. Yıllarca bizi bu durumda tuttular. Devletle milleti birbirinden ayırdılar. Şimdi AK Parti döneminde neyi başardık derseniz; artık devletle millet aynı yöne bakıyor. Aynı değerlere sahip. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı'nı devletimizle, milletimizle birlik beraberlik içinde başaracağız. Bir daha devletle milletin karşı karşıya getirilmesine izin vermeyeceğiz. Yine AK Parti nedir diye sorsanız bana; AK Parti geçmişle geleceği bütünleştiren bir siyasi hareket" dedi.

'AK PARTİ, BEN DİYENLERİN DEĞİL, BİZ DİYENLERİN PARTİSİ'

Geçmiş değerlerin, kalkınmanın, modern bir toplum, modern bir devlet olmanın önünde bir engel gibi gösterilmeye çalışıldığını aktaran Yılmaz, "Biz buna inanmıyoruz. Bir toplum geçmişine, tarihine, medeniyetine ne kadar çok sahip çıkarsa o kadar sağlam bir zemin üzerine geleceğe yürür. Modern bir toplum olur. Gelişmiş bir toplum olur. Bizim geçmiş değerlerimiz kalkınmanın, gelişmenin önünde bir engel değil. Tam aksine gelişme, modernleşme adı altında bu toplumda özgürlükleri yok edenler bu ülkenin gelişmesine engel oldular. AK Parti, ben diyenlerin değil, biz diyenlerin partisi. Bir kesimin, bir grubun menfaatini veya bir şahsın menfaatini ön plana koyup hareket eden bir parti değildir AK Parti. AK Parti, neyi başardıysa hep birlikte başardık diyenlerin partisi" diye konuştu.

'VATANDAŞA KALICI SOSYAL REFAH ÜRETECEĞİZ'

AK Parti olarak vatandaşa kalıcı sosyal refah üreteceklerini vurgulayan Yılmaz, "Geçici olarak maaşları diyelim çok aşırı arttırabilirsiniz. Ama bu enflasyona yol açarsa yarın bir elle verdiğinizi diğer elimizle geri almış olursunuz. Biz bunu istemiyoruz. Biz diyoruz ki kalıcı olsun. Enflasyonu düşünelim ki, verdiğimiz artışlar, gerçek anlamda sosyal refaha dönüşsün. Bunun çabası içindeyiz. Allah'ın izniyle de başarıyoruz, başaracağız. Güçlü bir liderimiz var, güçlü kadrolarımız var. Her alanda tecrübeli insanlarımız var. AK Parti aynı zamanda büyük bir kadro hareketi. Devlet tecrübesi olan, toplumu bilen, siyaseti bilen çok geniş bir insan gücümüz var. Dolayısıyla orada da bir sıkıntımız yok. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem Türkiye'yi çok daha farklı bir düzleme taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'NİN İSTİKRARI TÜRKİYE'NİN DE İSTİKRARIDIR'

Suriye'de yıllarca süren iç savaşın sona erdiğini anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Suriye başımıza sıkıntıydı değil mi? Ne oldu? Bir devrim yaşandı. Ahmet El Şara geldi, hükümet kuruldu. Yılların iç savaşı sona erdi. Şimdi Suriye yeniden imar ediliyor. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin de istikrarı. Biz orada hiç kimse arasında da bir ayrım yapmıyoruz. Oradaki Arap'ıyla, Türkmen'iyle, Kürt'üyle, Nusayri'siyle, Hıristiyan'ıyla, Müslüman'ıyla kim varsa, kim yaşıyorsa hepsi 'benim ülkem' dediği bir Suriye istiyor. 'Suriye Suriyelilerindir' diyor. Başkaları karışmasın. Fitne fesat yapmasın. İnsanlarımızı karşı karşıya getirmesin diyor. Türkiye'de de ayrısını söylüyoruz. Suriye'de de ayrısını söylüyor. Biz kapsayıcı bir milliyetçilik anlayışına sahibiz. Türk de bizim, Kürt de bizim. Alevi de bizim, Sünni de bizim. Arap da bizim, Çerkez de bizim, Laz da bizim. Hep birlikte biz Türkiye'yiz."

'TÜRKİYE'NİN KAVGALARDAN KAZANACAĞI BİR ŞEY YOK'

Terörsüz Türkiye konusuna da değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Bakın bu da çok tarihi bir inisiyatiftir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır' anlayışı bunun temelini oluşturuyor. Türkiye Yüzyılı'nda teröre yer yok diyor. Birlik beraberlik içinde gideceğiz diyor. Sayın Devlet Bahçeli buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Hiçbir siyasi hesap yapmadan kim ne der, ne yapar demeden devlet için, millet için iyi olan neyse biz onu yaparız diyerek cesaretle bir adım attı ve farklı bir atmosfer oluştu. Terör örgütünün kurucusu kendi örgütüne çağrı yaptı. Kendini feshet dedi. Örgüt de toplandı. Kendimi feshediyorum dedi. Bir süreç başladı. Sonra meclisimizde bir komisyon kuruldu. Bu komisyonumuzun da çalışmaları son noktaya gelmiş durumda. Yakında inşallah komisyon raporunu yayınlayacak. Ondan sonra meclisimizin takdiriyle terörün kalıcı bir şekilde sona ermesi, bir daha bu ülkenin bu belalarla uğraşmaması için ne adımlar atılması gerekiyorsa meclisimiz bunu ortak bir çalışmayla gerçekleştirdi. Bu örnek bir çalışma oldu gerçekten. Bizim buna ihtiyacımız var. Türkiye'nin kavgalardan kazanacağı bir şey yok. Meclis'te de kavgadan bir şey kazanamazsınız, sokakta da kavgayla bir şey kazanamazsınız. Bizim bu milletin menfaati, bu devletin menfaati neyi gerektiriyorsa, aynı devletin eşit vatandaşları olarak, onurlu vatandaşları olarak devletimize sahip çıkacağız. Milletimize sahip çıkacağız. Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Hep birlikte sahip çıkacağız. Herkes bu aidiyet bilincini hissedecek ve böyle yolumuza devam edeceğiz inşallah. Dışarıdan gelen o emperyalist bir takım planlar, güçler de avuçlarını yalayacaklar inşallah. Hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Bu ülkemizi, bölgemizi etnik kimlikler üzerinden mezhepler üzerinden bölmeye çalışan güçler de hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar Allah'ın izniyle. ve bunun teminatı da Türkiye Cumhuriyeti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Bunu böyle bilmeniz lazım. Terörsüz Türkiye'nin başarılı olmasıyla birlikte demokraside ve kalkınmada yeni bir döneme geçeceğiz. 2 trilyon doların üzerinde kaynak bu terör yüzünden heba edildi. Şimdi o kaynaklar ülkemizin kaldırılması için kullanılacak. Daha fazla gelişmesi için kullanılacak. Terörün ortadan kalktığı bir ortamda demokratik standartlarımız daha da yükselecek. Daha farklı bir demokratik atmosfer olacak. Demokratik bir yarış olacak. Hiç kimse silahların gölgesine sığınmadan, kimin ne söyleyeceği varsa millete söyleyecek. Kim milleti ikna ederse, milli irade nasıl şekillenirse o yönde politikalar izlenecek. Dolayısıyla demokrasimizin gücü artacak. Kalkınmamız hızlanacak. Biz çünkü sıradan bir ülkede değiliz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değil. ve bu millet sıradan bir millet değil. Tarihte çok farklı bir misyonumuz olmuş, çok farklı bir konumumuz olmuş. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda bölgemizde de küresel düzeyde de bu tarihi emaneti en güzel şekilde sahaya yansıtacağız."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başka bir programa katılmak üzere salondan ayrıldı.

Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: DHA

