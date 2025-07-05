Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'ne Katılacak

05.07.2025 14:09
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DİŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirilecek olan 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak.

DİŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirilecek olan 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Temmuz 2025 tarihlerinde BRICS Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirilecek olan 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Bakan Fidan, üye olmayan ülkelerin de davet edildiği 'Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka' ile ' Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık' başlıklı oturumlara katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan, 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde Nijniy Novgorod'da (Rusya), BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleştirilen 'BRICS+' oturumuna da iştirak etmişti.

ÇOK TARAFLILIĞININ ÖNEMİNE VURGU YAPILACAK

Bakan Fidan'ın katılacağı oturumlarda, küresel sınamaların çözümünde çok taraflılık ilkesinin korunmasının ve etkinliğinin artırılmasının önemini vurgulaması ve bu çerçevede BRICS platformunun rolüne dikkat çekmesi bekleniyor. Türkiye'nin, Gazze başta olmak üzere son dönemde Orta Doğu'da yaşanan krizlere yönelik ilkeli, yapıcı ve insani yaklaşımını aktarması öngörülüyor. Ayrıca İsrail saldırganlığının bölgesel barış, güvenlik ve kalkınma bakımından oluşturduğu tehdide dikkat çekerek, Türkiye'nin, küresel refahın ancak iş birliği, diyalog ve istikrara dayalı yaklaşımlarla sağlanabileceği; askeri çatışmaların ve ticaret savaşlarının bu hedefe hizmet etmediği yönündeki tutumunu vurgulaması bekleniyor.

BAKAN FİDAN İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPACAK

Adil ve öngörülebilir bir uluslararası ticaret sisteminin öneminin altını çizmesi beklenen Fidan'ın gündeminde, iklim değişikliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ve küresel sağlık konularında ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerekliliği, Türkiye'nin bu alanlardaki somut katkıları, bu bağlamda Sıfır Atık Projesi dahil olmak üzere, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında yürüttüğü projeler ve yasal düzenlemeler yer alacak. Fidan'ın, Türkiye'nin sürdürülebilir bir yapay zeka ve ileri teknoloji ekosistemi oluşturmaya yönelik vizyonunu paylaşması, küresel düzeyde yoksulluğu azaltmak, eşitsizliği gidermek ve ülkeler arasındaki kalkınmışlık uçurumunu kapatmak için daha duyarlı ve kapsayıcı birçok taraflı sistemin gerektiğini belirtmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın, Zirve marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanıyor.

17'NCİ BRICS LİDERLER ZİRVESİ

Zirvenin ilk günü, üye ülkelerin katılımıyla 'Barış ve Güvenlik, Küresel Yönetişim Reformu' başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Ardından Bakan Fidan'ın katılacağı oturumlarda 11 üye, 10 ortak ve Türkiye dahil 8 davetli ülkenin yanı sıra 9 uluslararası ve bölgesel kuruluş temsil edilecek. Türkiye'yle birlikte Azerbaycan, Filistin, Kenya, Kolombiya, Meksika, Şili ve Uruguay davetli ülkeler arasında bulunuyor. Oturumlar kapsamında jeopolitik konular, çok taraflılık, ekonomik gelişmeler, yapay zeka, çevre ve küresel sağlık dahil olmak üzere muhtelif başlıkların ele alınması öngörülüyor. BRIC, 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kuruldu, 2011'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin katılımıyla BRICS adını aldı. Ağustos 2023'teki genişleme neticesinde Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran BRICS'e katıldı. Dönem Başkanı Brezilya, Ocak 2025'te Endonezya'nın da BRICS'e üye olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika

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