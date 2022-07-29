Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşının yüzüne baka baka söyledi: Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşının yüzüne baka baka söyledi: Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz

29.07.2022 20:07
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşının yüzüne baka baka söyledi: Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. AİHM kararlarının yalnızca Türkiye'ye dayatılmak istendiğini belirten Çavuşoğlu, "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz. Bu konularda çifte standarda düşmeden, hukuk çerçevesinde biz Türkiye olarak konuşmaya hazırız." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmek için İstanbul'a geldi. İkilinin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"DEAŞ'LA MÜCADELE ETMEK İSTİYORSANIZ BİZİM GİBİ SAHAYA İNERSİNİZ"

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Her şeyden önce Suriye'de biz tüm terör örgütlerine karşı mücadele verdik, şehitler verdik. DEAŞ ile bizimle mücadele etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz. Uluslararası hukuk çok önemli. Yunanistan'ın geri itmelerini, ölüme terk etmeleri Avrupa Birliği sınırlarını korumak anlamına gelmez." dedi.

"KAVALA'YI TÜRKİYE ALEYHİNE KULLANIYORSUNUZ"

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Baerbock şimdi Yunanistan'dan geldi. 14 senedir orada yaşayan Türk azınlığın hakları hakkında kararlar uygulanmıyor. Gelelim Norveç'e. Çocuklara ilişkin sosyal haklara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor. AİHM kararlarını Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz. Bu konularda çifte standarda düşmeden, hukuk çerçevesinde biz Türkiye olarak konuşmaya hazırız. Ben Tahran'daki buluşma ile ilgili şunu beklerdim: Türkiye'nin Putin ile görüşmesinden sonra tahıl ihracının önündeki engelin kaldırıldığı vurgusunun yapıldığını beklerdim."

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ÖZEL ÖNEME SAHİP"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından söz alan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, şu ifadeleri kullandı: "Farklı görüşlere sahip olsak bile nezaketten ibaret olmayan sözler sorumlu bir politika yürüttüğümüzü gösteriyor. İki ülke ilişkileri özel öneme sahip. Yeni ortaklıklar çok önemli. Enerji ihtiyacı çok büyük. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması bizim için çok önemli.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ"

Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğim. Türkiye'ye teşekkür borçluyuz. Bu kadar çok insanı kabul etmeniz çok etkileyici. 4 milyon mültecinin güvenle yaşamaları önemli. Biz de finansal olarak desteği sürdürmek istiyoruz. Yeni bir askeri çatışma insanlara acı yaratacaktır. İstikrarsızlık DAEŞ gibi örgütlere yarayacaktır.

"TÜRK HALKI KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA HAKKINA SAHİP"

Görüşmede vurguladık, Türk halkı kendi güvenliğini sağlama hakkında sahip. Terör tehdidi olduğunu biliyoruz. AB ve Almanya da PKK'yı terör örgütü olarak listeledi. Bazı münferit olaylara değinildi. Hangi sebep olursa olsun kundaklama örneğin cezalandırılır. Her hukuk devleti gibi Almanya da takip eder."

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Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşının yüzüne baka baka söyledi: Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşının yüzüne baka baka söyledi: Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz - Son Dakika
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