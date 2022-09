Erdoğan: HDP'yi meşrulaştırma peşinde koşanların elinde dökülen kanların izi var

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Hamdolsun teröristler anında hak ettiği karşılığı bularak cehenneme kavuştular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP'ye ya CHP'nin 'gazeteci', 'siyasetçi', 'sivil toplum temsilcisi' diyerek, sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar. HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır, olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapan Akdeniz'in bugün gerilimle enerji rekabetiyle son dönemde de göçmen ölümleriyle anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Suriye'deki iç savaş ve katliamlardan kaçan çoğu çocuk ve kadın binlerce mazlum son nefesini Akdeniz'in azgın sularında verdi. Batılı ülkeler tam 11 yıldır bu ölümlerin önüne geçmek yerine yaşanan trajediler karşısında 3 maymunu oynamayı tercih etti. Bölgesel krizleri engelleyecek, çatışmaları sonlandıracak, insanları göçe zorlayan sebepleri ortadan kaldıracak hiçbir adım atılmadı. Dahası mültecilere kapanan kapılar, insanımızı katleden PKK'lı teröristler ile FETÖ'cü alçaklara sonuna kadar açıldı. Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'nın hemen her ülkesinde vatandaşımızın kanını dökmüş caniler himaye görüyor. Ellerini kollarını sallayarak özgürce gezebiliyor" diye konuştu.

'DÖKÜLEN KANLARIN İZİ VARDIR, OLACAKTIR'Erdoğan, Suriye ve Irak 'ın kuzeyinde terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensuplarının kimi ülkelerde kendilerine alenen yeni kamplar kurduğuna dikkat çekerek, "'Bize komşuluk hakkından bahsedenlerin her şeyden önce bu insanlık ve demokrasi düşmanlarına göz yummaması gerekir. Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Hamdolsun teröristler anında hak ettiği karşılığı bularak cehenneme kavuştular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP'ye ya CHP'nin 'gazeteci', 'siyasetçi', 'sivil toplum temsilcisi' diyerek, sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar. HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır, olacaktır. Aynı durum Batılı ülkeler için de geçerlidir. Kandil'i, Suriye'yi başlarına yıktığımız teröristlerin batı ülkelerinden giderek daha fazla himaye görmesi her şeyden önce bu devletlerin kendi huzurlarına ve güvenliklerine yönelik bir tehdittir. Unutmayın yılan eninde sonunda kendisine uzanan eli de sokar. Teröristin yeri sokaklar değil döktükleri kanın hesabını verecekleri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerde hiçbir ayrım yapmadan terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz" dedi.'TÜM KALBİMİZLE BARIŞ İSTİYORUZ'Erdoğan, Türkiye olarak Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Tüm kalbimizle barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Kendi vatanımızla birlikte bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz. Anlaşmazlıklarımızı uluslararası hukuk temelinde hakkaniyete uygun bir biçimde diyalogla çözmek istiyoruz. Şimdiye kadar hep şunu savunduk; biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Milletimizin ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin mavi vatandaki çıkarlarını sonuna kadar savunmaktan asla çekinmeyiz. Bu anlayışla bir taraftan diplomasiyi öne çıkarırken bir taraftan da 'Denizlere hakim olan Cihan'a hakim olur' diyen Barbaros Hayrettin Paşa'nın izinden giderek, savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Denizcilik , savunma sanayinde en çok projeye sahip olduğumuz ve mesafe kat ettiğimiz alanların başında geliyor. Ülkemiz hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biridir. Milli savaş gemilerimizi, sismik araştırma gemilerimizi, istihbarat gemilerimizi, sahil güvenlik gemilerimizi, botlarımızı biz kendimiz üretebiliyoruz. Hamdolsun bu projelerde yüzde 70'e varan yerlilik oranına ulaştık."'ATALARIMIZIN TAMAMINI BAĞRIMIZA BASIYORUZ'Erdoğan, birilerinin İzmir 'in Yunan'dan kurtuluş gününü Osmanlı Devleti 'ne 'hakaret günü' haline getirdiğini, kendilerinin de vizyoner projelerle ecdada layık olmaya çalıştıklarını kaydederek, "Birileri Sultan Abdülhamid Han'a aleni düşmanlıkla siyasi prim peşinde koşarken biz atalarımızın tamamına hürmet gösteriyor, hepsini bağrımıza basıyoruz. Birileri Batı'ya öykünüp kendi ecdadına küfrederken biz hiçbir komplekse kapılmadan tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bundan sonra aynı hassasiyetle de yolumuza devam edeceğiz. Zulmü alkışlamayacak, zalimi sevmeyecek, gelenin keyfi için geçmişimize sövenlerden olmayacağız. Hele hele üç buçuk soysuzun ardında asla zağarlık yapmayacağız; zağarlık, köpeklik yapmayacağız" dedi.'YUNANİSTAN'A HATIRLATMAK İSTERİZ; KENDİNİZE GELİN'

Erdoğan, Yunanistan'ı Türkiye'nin üzerine salanların niyetlerini gayet iyi bildiklerini belirterek, "Karası, denizi ve havasıyla ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek; ama vaktimizi, enerjimizi, dikkatimizi dağıtmaya yönelik kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden kesinlikle sapmayacak, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Batı Trakya'ya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz ve imkanlarımız bunların çok ötesindedir ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Netice itibarıyla o topraklarda yüzlerce yıllık emeğimiz ve halen yaşayan çok sayıda soydaşımız, dindaşımız var. Bunlar adına yaşanan gelişmelerden üzüntü duymakta vazifemizdir. Batı Trakya'da herhangi bir derneğin ya da okulun adında 'Türk' ifadesinin geçmesinden rahatsızlık duyan Yunanistan'a, başbakanına, cumhurbaşkanına hatırlatmak isteriz; kendinize gelin. Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız. Başka bir işe yaramaz" diye konuştu.