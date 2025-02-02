Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, 5 teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Milli Ordu Gözbebeğimizdir" başlıklı mesajında ihraç kararını savunan Uçum, "Sorun Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek değil, ısrarlı emre itaatsizlikten kaynaklanan disiplinsizliktir" ifadelerini kullandı.

02.02.2025 14:34
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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak subay andını okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atan teğmenler, disiplinsizlik bahanesiyle TSK'den ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" açıklamasında bulundu. Öte yandan MSB, 3 disiplin amirinin de ayırma cezası aldığını duyurdu.

Teğmenler hakkında verilen ihraç kararına bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Uçum, ihraç kararını savundu ve "Konu asla Mustafa Kemal'in askeri olmakla ilgili değildir tamamen disiplinsizliğe bağlı askeri disiplin hukukudur. Israrlı emre itaatsizlikten kaynaklanan disiplinsizliktir" ifadelerini kullandı.

"SORUN MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ DEMEK DEĞİL…"

Uçum'un "Pazar yazısı Milli ordu göz bebeğimizdir" başlıklı yazısının tamamı şöyle; "Dört yüze yakın olduğu söylenen yeni mezun teğmen "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi. Bunların beşine ve disiplinsizlikle ilgili görülen üç sıralı amire ayırma cezası (ihraç) verildi. Gerçek buyken ayırma sebebi "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıdır demek, kasti bir çarpıtma anlamına gelir.

Eğer "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadesi, ayırma cezasının sebebi olsaydı dört yüze yakın yeni mezun teğmene soruşturma açılması ve hepsinin ihraç edilmesi gerekirdi. Demek ki sorun Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek değil, ısrarlı emre itaatsizlikten kaynaklanan disiplinsizliktir. Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensupları hiç tartışmasız kurucu liderimiz Atatürk'ün takipçisidir. Bu konu tartışmaya açılamaz. Dolayısıyla somut konu asla Mustafa Kemal'in askeri olmakla ilgili değildir, tamamen disiplinsizliğe bağlı askeri disiplin hukukudur.

"KONU TAVİZSİZ ŞEKİLDE MİLLİ ORDUYU KORUMAKTIR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplin tüm sistemin esasıdır. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK orduya ilişkin disiplin hukukunu tavizsiz uygulayamazsa büyük zaafa düşmüş olur. Milli Orduya verilebilecek en şedit zarar disiplinsizlik virüsünü orduya bulaştırmaktır. Buna sebep olmak da disiplinsizliğe göz yummak da ihanete kapı açar. Somut durumda eylemin askeri disiplin hukukuna aykırı olduğu yönünde genel bir eğilim oluştu. Askeri disipline aykırı eylem var ama yaptırım uygulanmamalı demek tam bir aymazlık olur. Hele konuya 'gençlik hatası hoş görülmeli' diye bakmak tamamen yanlıştır. Konu, Milli Ordudur. Konu, tavizsiz şekilde Milli Orduyu korumaktır.

O zaman tartışılabilecek tek husus bu kusurlu eylem için uygulanan yaptırımın orantılı olup olmadığıdır. Yaptırım uygulanmalı ama uygulanan yaptırım ağırdır demek ise hukuki bir iddiadır. Bu durumda bu iddianın sahipleri bunu hukuken kanıtlamak zorundadır. Tabi ki gerekçeli karara göre hukuki tartışma olabilir. En azından askeri disiplin hukuku çerçevesinde yani doğru zeminde tartışma yapılabilir, bunun hukuken anlamı da olur. Hukuk sınırları içinde kaldığı sürece bu tartışma makul kabul edilir.

İdari yargı denetiminde konu yine bütün hukuki yönleriyle ele alınır. Hukuki süreçler bittiğinde herkesin kabul etmesi gereken nihai kararlar çıkar. Ancak o aşamadan sonra kusurlu eylemleri sebebiyle yaptırıma uğramış kişilerin durumu netleşir. Onlar da kendilerine bir yol çizer. Hal böyleyken tamamen önyargıyla ve kendi ajandaları üzerinden karara karşı çıkanlar işin somut hukukuyla, yaptırım uygulanmış kişilerin gerçek durumuyla hiç ilgilenmiyor, hatta onları istismar eden yaklaşımlar bile görülüyor.

"MİLLİ ORDUMUZ TİTİZLİKLE KORUNMALIDIR"

İlginç olan karara itiraz eden bazı çevreler örtük de olsa kararı hukuken kabul ettikleri izlenimi veriyor. Belki de bu nedenle konunun esasının tartışılmasından kaçınılıyor, kararın gerekçesi hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuluyor. Dolayısıyla karara karşı çıkan birçok çevrenin, kişinin veya muhalifin gerçek derdi askeri disiplin tartışması ve hukuk değildir. Tek dertleri bu olayı dar siyasi çıkarları için istismar etmektir. Konu Atatürk ve Milli Ordu olunca bu istismarın vebali çok büyük olur.

Fetöcü çeteden, yerli ve yabancı darbeci yuvalardan arındırılmış Milli Orduyu herhangi bir istismara konu yapmak tam bir gaflet halidir. Ayrıca bazı siyasiler, siyasi analistler, yorumcular ve medyacılar dahil belli kesimler bu ihraç işlemini; geleceğe etkisi, milli ordu-millet ilişkisi, ordu-siyaset ilişkisi gibi kendilerine cazip gelen büyük konular (!) üzerinden tartışmaya meyilliler. Buna yeltenenler ciddi yanlış yapar, hatta niyetleri öyle olmasa bile kışkırtıcı durumuna düşer.

Milli Ordu Türkiye'nin bağımsızlığının, milli gücünün ve anti-emperyalist mücadelesinin askeri güvencesidir. Milli Ordu Türkiye'nin geleceğinin temel teminatlarından biridir. Türkiye'nin Milli Ordusu küresel emperyalizme karşı mücadelede, Merkez Afro- Avrasya'nın ve dünya mazlumlarının umududur. İşin özü, göz bebeğimiz Milli Ordumuz titizlikle korunmalıdır."

Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
Erdoğan\'ın başdanışmanı Uçum\'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Mehmet Uçum, Politika, 3-sayfa, Teğmen, Yaşam, Dünya, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Erol MARASLI:
    Sorunun mustafa Kemal'in askeriyiz demek oldugunu sizler dahil herkes biliyor ancak bunu delikanlı gibi söyleyemiyorsunuz sadece laf ebelipi yapmak.RÜZGAR KAYADAN SADECE TO koparır. 156 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    Her konuyu herkes istediği yere çekiyor, çoğunuz askerlik yaptı, bırak komutanı çavuşa itaatsizlik yapan bile ceza aldı. Eğer askersen, kadın erkek farketmez itaat edeceksin, görüşün ayrı bile olsa. Konudan haklı çıkmak ve kaos oluşturmak için, altın cümle butonuna basıldı. Atatürk ün askerleriyiz, bundan ceza verilmedi ama yinede doğru olduğunu kabul edelim ve bunlar Atatürk ün askerleri; 1-Diğerleri değil mi, niye onlara katılmadı ? 2- Atatürk zamınında olsanız komutana itaatsizlik vezası verilmez miydi ? 3-Siz yemin ettiniz, (gerçi Bayrak altında durmak daha kutsal yemine gerek yok) neye ettiniz o yemini ? Diye sorarlar. 9 129 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    Ayasofya açılışında imam kilicla mihraba çıktı diye ortalığı yiktiniz. nasıl bir kafa yapınız var anlamak mümkün değil. 22 42 Yanıtla
  • Şahan Çakır:
    kimi yada kimleri koruduğunız inşallah ilerde acı bir şekilde yaşayayacağımız olaylarla görmeyiz. Yaşarsak da inşallah aldanmışız demezsiniz. 59 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    O çocuğu ommuğuna goyum 35 14 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KENDI FİKİRLERİNİ KENDINE SAKLA, KIM KIMIN VE NEYIN NEDEN OLDUĞUNU BILIYOR SEN KURA CEKIMINDE KI MERHABA MUHABBETINE YORUM YAP 28 14 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Evet ziya yeterki ziyanin adı olsun başka gerek yok diyenlerin hepsi orduya katıla bilir 4 5 Yanıtla
  • Mehmet emin Kosker:
    Nasıl kıvırırım diye çabalıyorlar zavallılar.... Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Emre itaatsizlikte ısrarın suçu TSK dan ayırma cezası değildir. Tek sebebi bunu söylemeleri çünkü Atatürk ve onu sevenlerinden korkuyorsunuz hazmedemiyorsunuz 4 1 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Sizin sizin yönetiminiz kadar gülünç rezalet yönetim olamaz .siz Aponun ayağına milletvekili gönderiniz ülkenin bütün değerlerini hiçe sayın Mustafa kemalüm askerdeyiz diyen insanlardan rahatsız olun adamın ölüsünden bile korkuyorsunuz .bu ayıpta size yeter korku ile gideceksiniz 3 1 Yanıtla
  • Veli berk Yılmazee:
    Mesele asıl sizlersiniz 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama - Son Dakika
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