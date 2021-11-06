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Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar - Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar

06.11.2021 09:12

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine, İş Başmüfettişi Serhat Kahraman atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz, SGK Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı.

MADEN TETKİK'TEKİ ATAMALAR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılıklarına Abdulkerim Aydındağ ve Ahmet Özgüven atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Gülşah Pekbilek, Ezel Malik Zengin, Salim Kocaarslan ve Engin Yaşar atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA DEĞİŞİM

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala görevden alındı ve yerine Metin Çakır atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişliğine ise Ersoy Aksoy atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Adana İl Müdürü Veysel Durgun, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevden alındı.

Görevden alınan il milli eğitim müdürlerinin yerlerine; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yaşar Koçak, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Kökrek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Mücahit Yentür, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Kahraman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ömer Akmanşen, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ergüven Aslan ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Züleyha Aldoğan atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAKİ ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan hazine kontrolörlüklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren stajyer hazine kontrolörleri Gülşah Pekbilek, Ezel Malik Zengin, Salim Kocaarslan ve Engin Yaşar atandı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, Gazete, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar - Son Dakika
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