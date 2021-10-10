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Erdoğan, partisinin üye sayısını açıkladı: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık - Son Dakika

Erdoğan, partisinin üye sayısını açıkladı: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık

10.10.2021 10:37

Adana'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını açıkladı. Erdoğan, "Üye sayımız kaç oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"TARİHİMİZİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK"

Partisinin üye sayısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Gençler ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir parti olarak 2023 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Üye sayımız kaç oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Adana teşkilatımız son 1 ayda 17 bin yeni üye kaydederek ülkemize örnek olmuştur." ifadelerini kullandı.

MURAT GÖĞEBAKAN'I ANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Adana'nın evladı merhum Murat Göğebakan'a hep birlikte birer Fatih'a okuyalım. Sevgili Adanalılar, il teşkilatımızın kıymetli mensupları, aziz kardeşlerim sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Adana'nın cesur, mert, çalışkan vefakar insanlarını yürekten selamlıyorum. Tarımın ve bereketin şehri Adana'daki tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha Allah'ına kurban Adana diyorum. Bugün Adana bir başka güzel. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

"DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTARACAK"

Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız, biz de gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Adana kalkınsın, Adana büyüsün diye mücadele ediyoruz. Son 19 yılda Adana'ya 50 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün de Adana'ya birçok yatırımı devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin temelini attık. Türkiye'nin Polipropilen ihtiyacının 5'te 1'ini karşılayacak. Bu tesis sanayimizi dışa bağımlılıktan büyük ölçüde kurtaracak.

"BAK BUGÜN TAM 26 FABRİKANIN RESMİ AÇILIŞINI YAPTIK"

CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor. Bu yatırım muhalefetin yalan ve çarpıtma üzerine kurulu politikasının hiçbir işe yaramadığının kanıtıdır. Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güvenmeyi sürdürüyor. Uluslararası piyasalardaki sıkıntılara rağmen ihracatta yıllık 210 milyarın üstüne çıkmayı başardık. Bay Kemal kıskanma, çalış senin de olur. Bay Kemal ne dedi, 'bir fabrika yaptınız mı' dedi. Bay Kemal, bak bugün tam 26 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdik.

"GENÇLERİMİZE UMUT AŞILAYAN YEGANE PARTİ AK PARTİ'DİR"

AK Parti olarak 20 yılımızı geride bıraktık. Kefenimizi giyerek çıktığımız yolda 20 yıldır başımız dik yürüyoruz. Türkiye'nin geleceğine dair hayallerimiz, umutlarımız var. Gençlerimize umut aşılayan yegane parti AK Parti'dir. Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk. Kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri unutanlardan olmadık. Meydanlarda ne söylemişsek, sözlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Kimseye iftira atmadık. Muhalefet çamur siyasetiyle milleti ve gündemi meşgul ederken biz hep yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik.

"MUHALEFET KENDİNİ GÜNCELLEMEYİ BAŞARAMADI"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu başarılardan gurur duyuyoruz. Ancak 20 yılın muhasebesini yaptığımızda maalesef bir konuda geri kaldığımızı düşünüyorum. Muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. Hala kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapıyorlar. Muhalefetin nasıl derin bir siyasi bunalım yaşadığını salgın döneminde bir kez daha gördük. Ülkemizin en çok gaf yapanı Kılıçdaroğlu burada da zirveyi kimseye bırakmadı. Milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin koca bir hangar olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı millet canının derdindeyken umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Utanmadı, hicap duymadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalan ve iftiralarına devam etti."

Erdoğan, partisinin üye sayısını açıkladı: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, partisinin üye sayısını açıkladı: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, partisinin üye sayısını açıkladı: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık - Son Dakika
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